https://ria.ru/20210331/konferentsiya-1603633243.html

ВШМ СПбГУ при поддержке ВТБ проведет конференцию "Менеджмент Будущего"

ВШМ СПбГУ при поддержке ВТБ проведет конференцию "Менеджмент Будущего"

Порядка двухсот лучших русскоговорящих студентов, представляющих 44 ВУЗа из 19 городов России и 8 стран мира, примут участие в IX конференции "Менеджмент... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T14:51

2021-03-31T14:51

2021-03-31T14:51

ольга дергунова

санкт-петербургский государственный университет

втб

андрей костин (банкир)

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Порядка двухсот лучших русскоговорящих студентов, представляющих 44 ВУЗа из 19 городов России и 8 стран мира, примут участие в IX конференции "Менеджмент Будущего", которая пройдет 1-3 апреля в Высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета при поддержке ВТБ. Студенты встретятся с руководителями ведущих российских компаний в дистанционном формате и обсудят тенденции трансформации и развития предприятий в условиях новой бизнес-эпохи. В числе спикеров в этом году будут Андрей Костин, Дмитрий Морозов, Ольга Дергунова, Дмитрий Крутов и многие другие.По словам заместителя президента — председателя правления Банка ВТБ, директора ВШМ СПбГУ Ольги Дергуновой, задача ВШМ СПбГУ — не только воспитать новое поколение менеджеров с гибким мышлением, широким кругозором и развитыми практическими навыками, способных работать в междисциплинарных командах, но и обеспечить взаимодействие с будущими работодателями. По сообщению пресс-службы ВТБ, ключевые вопросы конференции-2021 неотъемлемо связаны с событиями прошлого года, которые определили как новые вызовы, так и возможности для развития. В центре внимания участников ключевой панельной дискуссии тема "Шоковая трансформация: как адаптировался российский бизнес к вызовам 2020?" В повестке также такие сессии, как "Пока вас не было: истории успеха во время пандемии", "Прогнозировать нельзя угадать: как меняется практика анализа будущего", "Трансформация люкса: как новые условия меняют индустрию роскоши". Среди спикеров — топ-менеджеры банка ВТБ, компаний "Сибур", "МегаФон", "Северсталь", "Газпром Нефть", Mail.ru, Okko, Skillbox и другие. В рамках конференции также пройдет закрытая HR-дискуссия. На ней соберутся представители HR-департаментов ведущих российских компаний для обмена опытом инновационных практик и обсуждения актуальных трендов в сфере управления человеческими ресурсами.Созданная и ежегодно организуемая студентами ВШМ СПбГУ конференция "Менеджмент будущего" за девять лет существования зарекомендовала себя как важное карьерное мероприятие для будущих менеджеров. В этом году конференция пройдет в онлайн-формате.

https://realty.ria.ru/20210330/vtb-1603398334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга дергунова, санкт-петербургский государственный университет, втб, андрей костин (банкир), новости компаний - экономика