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ВШМ СПбГУ при поддержке ВТБ проведет конференцию "Менеджмент Будущего"
ВШМ СПбГУ при поддержке ВТБ проведет конференцию "Менеджмент Будущего"
Порядка двухсот лучших русскоговорящих студентов, представляющих 44 ВУЗа из 19 городов России и 8 стран мира, примут участие в IX конференции "Менеджмент... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:51
2021-03-31T14:51
ольга дергунова
санкт-петербургский государственный университет
втб
андрей костин (банкир)
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Порядка двухсот лучших русскоговорящих студентов, представляющих 44 ВУЗа из 19 городов России и 8 стран мира, примут участие в IX конференции "Менеджмент Будущего", которая пройдет 1-3 апреля в Высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета при поддержке ВТБ. Студенты встретятся с руководителями ведущих российских компаний в дистанционном формате и обсудят тенденции трансформации и развития предприятий в условиях новой бизнес-эпохи. В числе спикеров в этом году будут Андрей Костин, Дмитрий Морозов, Ольга Дергунова, Дмитрий Крутов и многие другие.По словам заместителя президента — председателя правления Банка ВТБ, директора ВШМ СПбГУ Ольги Дергуновой, задача ВШМ СПбГУ — не только воспитать новое поколение менеджеров с гибким мышлением, широким кругозором и развитыми практическими навыками, способных работать в междисциплинарных командах, но и обеспечить взаимодействие с будущими работодателями. По сообщению пресс-службы ВТБ, ключевые вопросы конференции-2021 неотъемлемо связаны с событиями прошлого года, которые определили как новые вызовы, так и возможности для развития. В центре внимания участников ключевой панельной дискуссии тема "Шоковая трансформация: как адаптировался российский бизнес к вызовам 2020?" В повестке также такие сессии, как "Пока вас не было: истории успеха во время пандемии", "Прогнозировать нельзя угадать: как меняется практика анализа будущего", "Трансформация люкса: как новые условия меняют индустрию роскоши". Среди спикеров — топ-менеджеры банка ВТБ, компаний "Сибур", "МегаФон", "Северсталь", "Газпром Нефть", Mail.ru, Okko, Skillbox и другие. В рамках конференции также пройдет закрытая HR-дискуссия. На ней соберутся представители HR-департаментов ведущих российских компаний для обмена опытом инновационных практик и обсуждения актуальных трендов в сфере управления человеческими ресурсами.Созданная и ежегодно организуемая студентами ВШМ СПбГУ конференция "Менеджмент будущего" за девять лет существования зарекомендовала себя как важное карьерное мероприятие для будущих менеджеров. В этом году конференция пройдет в онлайн-формате.
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ольга дергунова, санкт-петербургский государственный университет, втб, андрей костин (банкир), новости компаний - экономика

ВШМ СПбГУ при поддержке ВТБ проведет конференцию "Менеджмент Будущего"

14:51 31.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВысшая школа менеджмента СПбГУ. Архив
Высшая школа менеджмента СПбГУ. Архив - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Порядка двухсот лучших русскоговорящих студентов, представляющих 44 ВУЗа из 19 городов России и 8 стран мира, примут участие в IX конференции "Менеджмент Будущего", которая пройдет 1-3 апреля в Высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета при поддержке ВТБ.
Студенты встретятся с руководителями ведущих российских компаний в дистанционном формате и обсудят тенденции трансформации и развития предприятий в условиях новой бизнес-эпохи. В числе спикеров в этом году будут Андрей Костин, Дмитрий Морозов, Ольга Дергунова, Дмитрий Крутов и многие другие.
"ВШМ СПбГУ — это бизнес-школа, где лидеры обучают лидеров. Профессионалы самого высокого международного уровня передают здесь знания и опыт самым талантливым и амбициозным студентам — тем людям, которые в будущем станут успешными руководителями. Поддерживая ВШМ СПбГУ на протяжении многих лет и активно участвуя в ее жизни, ВТБ вносит вклад в развитие страны, в формирование нового поколения топ-менеджеров", — сказал президент — председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин.
По словам заместителя президента — председателя правления Банка ВТБ, директора ВШМ СПбГУ Ольги Дергуновой, задача ВШМ СПбГУ — не только воспитать новое поколение менеджеров с гибким мышлением, широким кругозором и развитыми практическими навыками, способных работать в междисциплинарных командах, но и обеспечить взаимодействие с будущими работодателями.
"Конференция "Менеджмент Будущего" — отличная площадка для обмена мнениями и налаживания связей между лидерами среди студентов и лидерами в бизнесе. Вместе мы создаем знания, развиваем лидеров и меняем мир к лучшему", — сказала Дергунова.
По сообщению пресс-службы ВТБ, ключевые вопросы конференции-2021 неотъемлемо связаны с событиями прошлого года, которые определили как новые вызовы, так и возможности для развития. В центре внимания участников ключевой панельной дискуссии тема "Шоковая трансформация: как адаптировался российский бизнес к вызовам 2020?" В повестке также такие сессии, как "Пока вас не было: истории успеха во время пандемии", "Прогнозировать нельзя угадать: как меняется практика анализа будущего", "Трансформация люкса: как новые условия меняют индустрию роскоши". Среди спикеров — топ-менеджеры банка ВТБ, компаний "Сибур", "МегаФон", "Северсталь", "Газпром Нефть", Mail.ru, Okko, Skillbox и другие.
В рамках конференции также пройдет закрытая HR-дискуссия. На ней соберутся представители HR-департаментов ведущих российских компаний для обмена опытом инновационных практик и обсуждения актуальных трендов в сфере управления человеческими ресурсами.
Созданная и ежегодно организуемая студентами ВШМ СПбГУ конференция "Менеджмент будущего" за девять лет существования зарекомендовала себя как важное карьерное мероприятие для будущих менеджеров. В этом году конференция пройдет в онлайн-формате.
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