https://ria.ru/20210331/koloniya-1603688232.html

Женщине, бросившей младенца в выгребную яму, вынесли приговор

Женщине, бросившей младенца в выгребную яму, вынесли приговор

Жительница Ивановской области, бросившая новорожденную дочь умирать в выгребной яме, получила полтора года колонии-поселения, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T18:50

2021-03-31T18:50

2021-03-31T18:56

ивановская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Жительница Ивановской области, бросившая новорожденную дочь умирать в выгребной яме, получила полтора года колонии-поселения, сообщила прокуратура региона."Как установлено в суде, 25 ноября 2020 года 37-летняя обвиняемая родила дома жизнеспособную девочку, которую сразу после родов бросила в выгребную яму, где новорожденная погибла. При этом на учете в связи с беременностью в медицинской организации женщина не состояла, скрывала ее наличие от родственников", - говорится в сообщении.О смерти ребенка стало известно после того, как женщина попала в больницу с осложнением после родов, хотя врачей она пыталась убедить, что не рожала."Суд приговорил женщину к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил", - информирует прокуратура.

https://ria.ru/20210216/otravlenie-1597729227.html

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ивановская область, происшествия