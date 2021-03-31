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Женщине, бросившей младенца в выгребную яму, вынесли приговор
Женщине, бросившей младенца в выгребную яму, вынесли приговор
Жительница Ивановской области, бросившая новорожденную дочь умирать в выгребной яме, получила полтора года колонии-поселения, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T18:50
2021-03-31T18:56
ивановская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Жительница Ивановской области, бросившая новорожденную дочь умирать в выгребной яме, получила полтора года колонии-поселения, сообщила прокуратура региона."Как установлено в суде, 25 ноября 2020 года 37-летняя обвиняемая родила дома жизнеспособную девочку, которую сразу после родов бросила в выгребную яму, где новорожденная погибла. При этом на учете в связи с беременностью в медицинской организации женщина не состояла, скрывала ее наличие от родственников", - говорится в сообщении.О смерти ребенка стало известно после того, как женщина попала в больницу с осложнением после родов, хотя врачей она пыталась убедить, что не рожала."Суд приговорил женщину к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил", - информирует прокуратура.
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ивановская область, происшествия

Женщине, бросившей младенца в выгребную яму, вынесли приговор

18:50 31.03.2021 (обновлено: 18:56 31.03.2021)
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Жительница Ивановской области, бросившая новорожденную дочь умирать в выгребной яме, получила полтора года колонии-поселения, сообщила прокуратура региона.
"Как установлено в суде, 25 ноября 2020 года 37-летняя обвиняемая родила дома жизнеспособную девочку, которую сразу после родов бросила в выгребную яму, где новорожденная погибла. При этом на учете в связи с беременностью в медицинской организации женщина не состояла, скрывала ее наличие от родственников", - говорится в сообщении.
О смерти ребенка стало известно после того, как женщина попала в больницу с осложнением после родов, хотя врачей она пыталась убедить, что не рожала.
"Суд приговорил женщину к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил", - информирует прокуратура.
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