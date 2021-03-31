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Диетолог назвала норму кофе в день
Диетолог назвала норму кофе в день
Резких запретов на объем выпиваемого кофе в день не существует, но этот напиток надо употреблять с осторожностью, сообщила в интервью РИА Новости главный... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T06:06
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кофе
россия
антонина стародубова
здоровье
москва
общество
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Названа норма кофе в день
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Резких запретов на объем выпиваемого кофе в день не существует, но этот напиток надо употреблять с осторожностью, сообщила в интервью РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.По ее словам, люди, у которых есть предрасположенность к повышению артериального давления, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны соблюдать осторожность при употреблении этого напитка. Также не рекомендуют кофе при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например язвенной болезни или обострении гастрита, поскольку кофе оказывает некоторое раздражающее действие.
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кофе, россия, антонина стародубова, здоровье, москва, общество

Диетолог назвала норму кофе в день

06:06 31.03.2021 (обновлено: 11:15 31.03.2021)
 
© Pixabay / grafmexЧашка кофе
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Pixabay / grafmex
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Резких запретов на объем выпиваемого кофе в день не существует, но этот напиток надо употреблять с осторожностью, сообщила в интервью РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

"Как правило, резких запретов не существует, одна-две чашки кофе в день — некрепкий или с молоком — можно позволить. Некоторые эксперты предлагают ограничивать кофеин: употреблять не более трех миллиграммов кофеина на один килограмм массы тела. Это значит, что при массе тела 70 килограммов можно себе позволить не более 210 миллиграммов кофеина, то есть не более пяти-шести чашек черного чая или трех маленьких эспрессо в день", — рассказала Стародубова.

По ее словам, люди, у которых есть предрасположенность к повышению артериального давления, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны соблюдать осторожность при употреблении этого напитка. Также не рекомендуют кофе при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например язвенной болезни или обострении гастрита, поскольку кофе оказывает некоторое раздражающее действие.
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КофеРоссияАнтонина СтародубоваЗдоровьеМоскваОбщество
 
 
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