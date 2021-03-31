https://ria.ru/20210331/kofe-1603554771.html

Диетолог назвала норму кофе в день

Диетолог назвала норму кофе в день

Резких запретов на объем выпиваемого кофе в день не существует, но этот напиток надо употреблять с осторожностью, сообщила в интервью РИА Новости главный... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T06:06

2021-03-31T06:06

2021-03-31T11:15

кофе

россия

антонина стародубова

здоровье

москва

общество

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Названа норма кофе в день

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Резких запретов на объем выпиваемого кофе в день не существует, но этот напиток надо употреблять с осторожностью, сообщила в интервью РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.По ее словам, люди, у которых есть предрасположенность к повышению артериального давления, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны соблюдать осторожность при употреблении этого напитка. Также не рекомендуют кофе при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например язвенной болезни или обострении гастрита, поскольку кофе оказывает некоторое раздражающее действие.

https://ria.ru/20210331/kofe-1603552131.html

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2021

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кофе, россия, антонина стародубова, здоровье, москва, общество