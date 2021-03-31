Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210331/kitay-1603628094.html
Россиянина в тяжелом состоянии эвакуировали из Китая
Россиянина в тяжелом состоянии эвакуировали из Китая
Российский гражданин, находившийся в тяжелом состоянии в медицинском учреждении Пекина, на прошлой неделе был экстренно эвакуирован в Москву, сообщает в среду... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:25
2021-03-31T14:25
россия
здоровье - общество
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова
москва
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593193782_0:264:3072:1992_1920x0_80_0_0_bb892e2005e40445fa40e1aa448574c0.jpg
ПЕКИН, 31 мар – РИА Новости. Российский гражданин, находившийся в тяжелом состоянии в медицинском учреждении Пекина, на прошлой неделе был экстренно эвакуирован в Москву, сообщает в среду посольство РФ в Китае.Отмечается, что "при поддержке министерства здравоохранения РФ во взаимодействии с Федеральным центром медицины катастроф был согласован прилет из Москвы двух специалистов центра для сопровождения и поддержки жизнеобеспечения больного в полете".По прилете в Москву российский гражданин был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №40, указали в посольстве. Других подробностей произошедшего дипмиссия не сообщает.
https://ria.ru/20210317/piraty-1601597604.html
россия
москва
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593193782_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_608196f73b0f5de0a4aeac1730f89d4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, здоровье - общество, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова, москва, китай

Россиянина в тяжелом состоянии эвакуировали из Китая

14:25 31.03.2021
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Пекине
Автомобиль скорой помощи в Пекине - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 31 мар – РИА Новости. Российский гражданин, находившийся в тяжелом состоянии в медицинском учреждении Пекина, на прошлой неделе был экстренно эвакуирован в Москву, сообщает в среду посольство РФ в Китае.
"Двадцать пятого марта 2021 года посольством во взаимодействии с Росавиацией, ПАО "Аэрофлот" и Центром санитарной авиации и экстренной медицинской помощи Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова осуществлены мероприятия по медицинской эвакуации на родину гражданина Российской Федерации, находившегося в тяжелом состоянии в медицинском учреждении Пекина", - говорится в заявлении на сайте дипмиссии.
Отмечается, что "при поддержке министерства здравоохранения РФ во взаимодействии с Федеральным центром медицины катастроф был согласован прилет из Москвы двух специалистов центра для сопровождения и поддержки жизнеобеспечения больного в полете".
По прилете в Москву российский гражданин был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №40, указали в посольстве. Других подробностей произошедшего дипмиссия не сообщает.
Сомалийский пират - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 10:53
Стало известно о состоянии россиянина, похищенного с судна у Бенина
 
РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. ПироговаМоскваКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Американские пацифисты раскритиковали Байдена за слова о Путине
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
01:12В России начинается весенний призыв на военную службу
Лента новостейМолния