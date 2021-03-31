https://ria.ru/20210331/kitay-1603628094.html
Россиянина в тяжелом состоянии эвакуировали из Китая
Россиянина в тяжелом состоянии эвакуировали из Китая
Российский гражданин, находившийся в тяжелом состоянии в медицинском учреждении Пекина, на прошлой неделе был экстренно эвакуирован в Москву, сообщает в среду... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:25
2021-03-31T14:25
2021-03-31T14:25
россия
здоровье - общество
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова
москва
китай
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ПЕКИН, 31 мар – РИА Новости. Российский гражданин, находившийся в тяжелом состоянии в медицинском учреждении Пекина, на прошлой неделе был экстренно эвакуирован в Москву, сообщает в среду посольство РФ в Китае.Отмечается, что "при поддержке министерства здравоохранения РФ во взаимодействии с Федеральным центром медицины катастроф был согласован прилет из Москвы двух специалистов центра для сопровождения и поддержки жизнеобеспечения больного в полете".По прилете в Москву российский гражданин был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №40, указали в посольстве. Других подробностей произошедшего дипмиссия не сообщает.
https://ria.ru/20210317/piraty-1601597604.html
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россия, здоровье - общество, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова, москва, китай