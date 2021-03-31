https://ria.ru/20210331/kitay-1603628094.html

Россиянина в тяжелом состоянии эвакуировали из Китая

Россиянина в тяжелом состоянии эвакуировали из Китая

Российский гражданин, находившийся в тяжелом состоянии в медицинском учреждении Пекина, на прошлой неделе был экстренно эвакуирован в Москву, сообщает в среду... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T14:25

2021-03-31T14:25

2021-03-31T14:25

россия

здоровье - общество

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова

москва

китай

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ПЕКИН, 31 мар – РИА Новости. Российский гражданин, находившийся в тяжелом состоянии в медицинском учреждении Пекина, на прошлой неделе был экстренно эвакуирован в Москву, сообщает в среду посольство РФ в Китае.Отмечается, что "при поддержке министерства здравоохранения РФ во взаимодействии с Федеральным центром медицины катастроф был согласован прилет из Москвы двух специалистов центра для сопровождения и поддержки жизнеобеспечения больного в полете".По прилете в Москву российский гражданин был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №40, указали в посольстве. Других подробностей произошедшего дипмиссия не сообщает.

https://ria.ru/20210317/piraty-1601597604.html

россия

москва

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова, москва, китай