Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210331/kipr-1603655363.html
Эрдоган призвал тюркоязычные страны поддержать турок-киприотов
Эрдоган призвал тюркоязычные страны поддержать турок-киприотов
Президент Турции Тайип Эрдоган призвал тюркоязычные страны к поддержке турок-киприотов. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:17
2021-03-31T16:17
кипр
северный кипр
турция
оон
реджеп тайип эрдоган
азербайджан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589218520_0:27:2274:1306_1920x0_80_0_0_fcb824080b03c3b0dd21845bdac3182a.jpg
АНКАРА, 31 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал тюркоязычные страны к поддержке турок-киприотов.Созданный в октябре 2009 года Тюркский совет является международной организацией, объединяющей современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между ними. В его состав входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателя участвует Венгрия.Он добавил, что пришло время "повысить статус Тюркского совета, превратив его в международную организацию".Кипр с 1974 года разделен между греческой и турецкой общинами, такое положение сложилось после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения Кипра к Греции. Под оккупацией Анкары оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра, получившая признание только со стороны Турции. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН, однако неизвестно, когда они возобновятся после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году.По инициативе генсека ООН готовится неформальная пятисторонняя встреча с участием лидеров двух общин Кипра и Греции, Турции и Великобритании - трех стран-гарантов независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра. Она пройдет в формате "5+1" в Женеве 27-29 апреля, цель встречи будет заключаться в том, чтобы определить, существует ли у сторон общая основа для переговоров о долгосрочном решении кипрской проблемы в обозримом будущем.
https://ria.ru/20201117/kipr-1584896076.html
https://ria.ru/20200908/dialog-1576912076.html
кипр
северный кипр
турция
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589218520_0:0:2088:1565_1920x0_80_0_0_5d94a1f742357e4bb42cb1a5ad7a76ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кипр, северный кипр, турция, оон, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, в мире

Эрдоган призвал тюркоязычные страны поддержать турок-киприотов

16:17 31.03.2021
 
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Брюсселе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© AP Photo / Francois Mori
Читать ria.ru в
АНКАРА, 31 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал тюркоязычные страны к поддержке турок-киприотов.
Созданный в октябре 2009 года Тюркский совет является международной организацией, объединяющей современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между ними. В его состав входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателя участвует Венгрия.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября 2020, 08:00
"Хватит дипломатических игр". Чего Турция добивается на Кипре

"Нам как братьям нужно демонстрировать солидарность с турками-киприотами, которые являются неотъемлемой частью тюркского мира. Верю, что вы не пожалеете сил для поддержки кипрских турок для того, чтобы эмбарго были сняты. Убежден, что, создав сильный союз, мы поможем туркам-киприотам занять место, которое они заслуживают", - сказал Эрдоган, выступая на саммите в режиме видеоконференции.

Он добавил, что пришло время "повысить статус Тюркского совета, превратив его в международную организацию".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября 2020, 10:13
Россия готова содействовать диалогу между Кипром и Турцией, заявил Лавров
Кипр с 1974 года разделен между греческой и турецкой общинами, такое положение сложилось после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения Кипра к Греции. Под оккупацией Анкары оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра, получившая признание только со стороны Турции. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН, однако неизвестно, когда они возобновятся после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году.
По инициативе генсека ООН готовится неформальная пятисторонняя встреча с участием лидеров двух общин Кипра и Греции, Турции и Великобритании - трех стран-гарантов независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра. Она пройдет в формате "5+1" в Женеве 27-29 апреля, цель встречи будет заключаться в том, чтобы определить, существует ли у сторон общая основа для переговоров о долгосрочном решении кипрской проблемы в обозримом будущем.
 
КипрСеверный КипрТурцияООНРеджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Американские пацифисты раскритиковали Байдена за слова о Путине
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
01:12В России начинается весенний призыв на военную службу
Лента новостейМолния