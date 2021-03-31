Эрдоган призвал тюркоязычные страны поддержать турок-киприотов
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Francois Mori
АНКАРА, 31 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал тюркоязычные страны к поддержке турок-киприотов.
Созданный в октябре 2009 года Тюркский совет является международной организацией, объединяющей современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между ними. В его состав входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателя участвует Венгрия.
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"Нам как братьям нужно демонстрировать солидарность с турками-киприотами, которые являются неотъемлемой частью тюркского мира. Верю, что вы не пожалеете сил для поддержки кипрских турок для того, чтобы эмбарго были сняты. Убежден, что, создав сильный союз, мы поможем туркам-киприотам занять место, которое они заслуживают", - сказал Эрдоган, выступая на саммите в режиме видеоконференции.
Он добавил, что пришло время "повысить статус Тюркского совета, превратив его в международную организацию".
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Кипр с 1974 года разделен между греческой и турецкой общинами, такое положение сложилось после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения Кипра к Греции. Под оккупацией Анкары оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра, получившая признание только со стороны Турции. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН, однако неизвестно, когда они возобновятся после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году.
По инициативе генсека ООН готовится неформальная пятисторонняя встреча с участием лидеров двух общин Кипра и Греции, Турции и Великобритании - трех стран-гарантов независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра. Она пройдет в формате "5+1" в Женеве 27-29 апреля, цель встречи будет заключаться в том, чтобы определить, существует ли у сторон общая основа для переговоров о долгосрочном решении кипрской проблемы в обозримом будущем.