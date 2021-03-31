https://ria.ru/20210331/kipr-1603655363.html

Эрдоган призвал тюркоязычные страны поддержать турок-киприотов

Эрдоган призвал тюркоязычные страны поддержать турок-киприотов

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал тюркоязычные страны к поддержке турок-киприотов. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T16:17

2021-03-31T16:17

2021-03-31T16:17

кипр

северный кипр

турция

оон

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

в мире

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АНКАРА, 31 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал тюркоязычные страны к поддержке турок-киприотов.Созданный в октябре 2009 года Тюркский совет является международной организацией, объединяющей современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между ними. В его состав входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателя участвует Венгрия.Он добавил, что пришло время "повысить статус Тюркского совета, превратив его в международную организацию".Кипр с 1974 года разделен между греческой и турецкой общинами, такое положение сложилось после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения Кипра к Греции. Под оккупацией Анкары оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра, получившая признание только со стороны Турции. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН, однако неизвестно, когда они возобновятся после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году.По инициативе генсека ООН готовится неформальная пятисторонняя встреча с участием лидеров двух общин Кипра и Греции, Турции и Великобритании - трех стран-гарантов независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра. Она пройдет в формате "5+1" в Женеве 27-29 апреля, цель встречи будет заключаться в том, чтобы определить, существует ли у сторон общая основа для переговоров о долгосрочном решении кипрской проблемы в обозримом будущем.

https://ria.ru/20201117/kipr-1584896076.html

https://ria.ru/20200908/dialog-1576912076.html

кипр

северный кипр

турция

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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