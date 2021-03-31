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Хорватия разрешила въезд в страну вакцинированным "Спутником V"
Хорватия разрешила въезд в страну вакцинированным "Спутником V"
Власти Хорватии с 1 апреля разрешают въезд в страну с подтверждением о вакцинации, в том числе препаратом российского производства "Спутник V", сообщил глава... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:00
2021-03-31T16:00
2021-03-31T17:09
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БЕЛГРАД, 31 мар — РИА Новости. Власти Хорватии с 1 апреля разрешают въезд в страну с подтверждением о вакцинации, в том числе препаратом российского производства "Спутник V", сообщил глава хорватского МВД Давор Божинович.В среду были оглашены новые меры властей Хорватии по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, которые вступают в силу 1 апреля и пока продлятся до 15 апреля."Из внесенных изменений выделю то, что для въезда будут признаваться быстрые антиген-тесты, которые между собой признают страны — члены ЕС. Также можно будет въехать с подтверждением о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, которое будет действовать 180 дней", — заявил глава МВД на брифинге национального штаба гражданской защиты, руководителем которого он является.Божинович напомнил, что ЕС предполагает в будущем режим перехода границы, который бы был технически поддержан через аппликацию или иное электронное решение, "чтобы все данные о людях, которые вакцинировались, переболели, тестированы, были оперативны, что облегчило бы людям пересечение границ"."Вы знаете, что на уровне ЕС работают над документами, так называемыми COVID-паспортами, цифровыми пропусками, сертификатами. В данный момент еще нет заключения, когда речь идет об отношении к вакцинам, которые не зарегистрированы в ЕС", — указал министр внутренних дел."Если это окажется в повестке дня, что точно произойдет, и будет выработана общая позиция по этим вакцинам, тогда мы присоединимся к этому решению. Сейчас, что касается Хорватии, для нас важно, что вакцина — российская или китайская — и люди, которые привьются этими вакцинами, будут рассматриваться так же, как и остальные", — подчеркнул Божинович.Он отметил, что власти Хорватии данным решением не либерализуют въезд ни одной категории приезжих без соблюдения противоэпидемических мер, но "применяется более широкий круг доказательств об отсутствии заражения" и с учетом ограничительных мер в соседних странах не ожидается большое число въездов в страну.
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РИА Новости
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РИА Новости
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БЕЛГРАД, 31 мар — РИА Новости.
Власти Хорватии
с 1 апреля разрешают въезд в страну с подтверждением о вакцинации, в том числе препаратом российского производства "Спутник V
", сообщил глава хорватского МВД Давор Божинович.
В среду были оглашены новые меры властей Хорватии по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, которые вступают в силу 1 апреля и пока продлятся до 15 апреля.
"Из внесенных изменений выделю то, что для въезда будут признаваться быстрые антиген-тесты, которые между собой признают страны — члены ЕС. Также можно будет въехать с подтверждением о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, которое будет действовать 180 дней", — заявил глава МВД на брифинге национального штаба гражданской защиты, руководителем которого он является.
Божинович напомнил, что ЕС предполагает в будущем режим перехода границы, который бы был технически поддержан через аппликацию или иное электронное решение, "чтобы все данные о людях, которые вакцинировались, переболели, тестированы, были оперативны, что облегчило бы людям пересечение границ".
"Вы знаете, что на уровне ЕС работают над документами, так называемыми COVID-паспортами, цифровыми пропусками, сертификатами. В данный момент еще нет заключения, когда речь идет об отношении к вакцинам, которые не зарегистрированы в ЕС", — указал министр внутренних дел.
"Если это окажется в повестке дня, что точно произойдет, и будет выработана общая позиция по этим вакцинам, тогда мы присоединимся к этому решению. Сейчас, что касается Хорватии, для нас важно, что вакцина — российская или китайская — и люди, которые привьются этими вакцинами, будут рассматриваться так же, как и остальные", — подчеркнул Божинович.
Он отметил, что власти Хорватии данным решением не либерализуют въезд ни одной категории приезжих без соблюдения противоэпидемических мер, но "применяется более широкий круг доказательств об отсутствии заражения" и с учетом ограничительных мер в соседних странах не ожидается большое число въездов в страну.