https://ria.ru/20210331/khischenie-1603569363.html

ФСБ предотвратила хищение более миллиарда рублей из банка

ФСБ предотвратила хищение более миллиарда рублей из банка

Девять человек осуждены на Ставрополье за кражи из банкоматов, в результате спецоперации предотвращено хищение 1,1 миллиарда рублей со счета в банке, сообщает... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T09:53

2021-03-31T09:53

2021-03-31T11:37

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ставропольский край

происшествия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Девять человек осуждены на Ставрополье за кражи из банкоматов, в результате спецоперации предотвращено хищение 1,1 миллиарда рублей со счета в банке, сообщает ЦОС ФСБ.Добавляется, что организатор преступного сообщества приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Остальные участники получили от 6,5 до 9 лет колонии общего режима.По информации ведомства, в 2018 году преступники проникли в компьютерную сеть ставропольского банка и завладели деньгами из 22 банкоматов. В мае 2019 года в шести регионах были проведены обыски и задержания членов группы. У них изъято 12,5 миллионов рублей наличными, 567 банковских карт, на счетах которых находилось более 450 миллионов рублей, средства связи и компьютерная техника."В результате проведенной спецоперации удалось предотвратить хищение более 1,1 миллиарда рублей с корреспондентского счета ставропольской кредитной организации в Центробанке", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210329/spravka-1603250651.html

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Задержания подозреваемых в кражах из банкоматов на Ставрополье В Ставропольском крае суд постановил приговор в отношении организаторов и участников преступного сообщества, похитивших более 13 миллионов рублей из банкоматов с помощью вредоносных программ. 2021-03-31T09:53 true PT2M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский край, происшествия