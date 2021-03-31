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ФСБ предотвратила хищение более миллиарда рублей из банка
ФСБ предотвратила хищение более миллиарда рублей из банка
Девять человек осуждены на Ставрополье за кражи из банкоматов, в результате спецоперации предотвращено хищение 1,1 миллиарда рублей со счета в банке, сообщает... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T09:53
2021-03-31T11:37
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Девять человек осуждены на Ставрополье за кражи из банкоматов, в результате спецоперации предотвращено хищение 1,1 миллиарда рублей со счета в банке, сообщает ЦОС ФСБ.Добавляется, что организатор преступного сообщества приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Остальные участники получили от 6,5 до 9 лет колонии общего режима.По информации ведомства, в 2018 году преступники проникли в компьютерную сеть ставропольского банка и завладели деньгами из 22 банкоматов. В мае 2019 года в шести регионах были проведены обыски и задержания членов группы. У них изъято 12,5 миллионов рублей наличными, 567 банковских карт, на счетах которых находилось более 450 миллионов рублей, средства связи и компьютерная техника."В результате проведенной спецоперации удалось предотвратить хищение более 1,1 миллиарда рублей с корреспондентского счета ставропольской кредитной организации в Центробанке", - добавляется в сообщении.
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Задержания подозреваемых в кражах из банкоматов на Ставрополье
В Ставропольском крае суд постановил приговор в отношении организаторов и участников преступного сообщества, похитивших более 13 миллионов рублей из банкоматов с помощью вредоносных программ.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский край, происшествия

ФСБ предотвратила хищение более миллиарда рублей из банка

09:53 31.03.2021 (обновлено: 11:37 31.03.2021)
 
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Девять человек осуждены на Ставрополье за кражи из банкоматов, в результате спецоперации предотвращено хищение 1,1 миллиарда рублей со счета в банке, сообщает ЦОС ФСБ.
"Пресечена и расследована деятельность преступного сообщества, участники которого осуществили серию краж денежных средств из банкоматов одной из кредитных организаций на территории Ставропольского края", - говорится в сообщении.
Добавляется, что организатор преступного сообщества приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Остальные участники получили от 6,5 до 9 лет колонии общего режима.
По информации ведомства, в 2018 году преступники проникли в компьютерную сеть ставропольского банка и завладели деньгами из 22 банкоматов. В мае 2019 года в шести регионах были проведены обыски и задержания членов группы. У них изъято 12,5 миллионов рублей наличными, 567 банковских карт, на счетах которых находилось более 450 миллионов рублей, средства связи и компьютерная техника.
"В результате проведенной спецоперации удалось предотвратить хищение более 1,1 миллиарда рублей с корреспондентского счета ставропольской кредитной организации в Центробанке", - добавляется в сообщении.
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