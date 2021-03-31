https://ria.ru/20210331/khinshteyn-1603586285.html

Хинштейн назвал операцию по задержанию стрелявшего в мытищах блестящей

Хинштейн назвал операцию по задержанию стрелявшего в мытищах блестящей

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал блестящей операцию правоохранителей при инциденте со стрелявшим в Мытищах:... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T11:31

2021-03-31T11:31

2021-03-31T13:42

стрельба в мытищах

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

гумвд

александр хинштейн

мытищи

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603505448_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_7fbc081cbece29aecffb77f50142701f.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал блестящей операцию правоохранителей при инциденте со стрелявшим в Мытищах: парламентарий подчеркнул, что при таком арсенале отсутствие жертв среди мирных граждан и легкое ранение сотрудника СОБР можно назвать успехом.По его словам, то, что при таком объёме арсенала никто из соседей и родственников стрелявшего не пострадал, а потери самого СОБРа ограничились легким ранением (рикошетом), "можно смело назвать успехом".По информации регионального ГУМВД, стрельба началась утром во вторник после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки для проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия. Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме один, в течение дня были слышны выстрелы. Ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.В здании начался сильный пожар, возгорание стало заметно около 19.00. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что злоумышленник мог погибнуть в огне на чердаке здания.

https://ria.ru/20210330/strelba-1603525927.html

россия

мытищи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в мытищах, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гумвд, александр хинштейн, мытищи, происшествия