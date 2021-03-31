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Хинштейн назвал операцию по задержанию стрелявшего в мытищах блестящей
Хинштейн назвал операцию по задержанию стрелявшего в мытищах блестящей
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал блестящей операцию правоохранителей при инциденте со стрелявшим в Мытищах:... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:31
2021-03-31T13:42
стрельба в мытищах
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
гумвд
александр хинштейн
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал блестящей операцию правоохранителей при инциденте со стрелявшим в Мытищах: парламентарий подчеркнул, что при таком арсенале отсутствие жертв среди мирных граждан и легкое ранение сотрудника СОБР можно назвать успехом.По его словам, то, что при таком объёме арсенала никто из соседей и родственников стрелявшего не пострадал, а потери самого СОБРа ограничились легким ранением (рикошетом), "можно смело назвать успехом".По информации регионального ГУМВД, стрельба началась утром во вторник после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки для проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия. Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме один, в течение дня были слышны выстрелы. Ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.В здании начался сильный пожар, возгорание стало заметно около 19.00. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что злоумышленник мог погибнуть в огне на чердаке здания.
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россия
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стрельба в мытищах, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гумвд, александр хинштейн, мытищи, происшествия

Хинштейн назвал операцию по задержанию стрелявшего в мытищах блестящей

11:31 31.03.2021 (обновлено: 13:42 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСитуация в коттеджном поселке "Новые Вешки"
Ситуация в коттеджном поселке Новые Вешки - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал блестящей операцию правоохранителей при инциденте со стрелявшим в Мытищах: парламентарий подчеркнул, что при таком арсенале отсутствие жертв среди мирных граждан и легкое ранение сотрудника СОБР можно назвать успехом.

"На самом деле - операция проведена СОБРом Росгвардии блестяще", - написал депутат в своем Telegram-канале.

По его словам, то, что при таком объёме арсенала никто из соседей и родственников стрелявшего не пострадал, а потери самого СОБРа ограничились легким ранением (рикошетом), "можно смело назвать успехом".
По информации регионального ГУМВД, стрельба началась утром во вторник после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки для проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия. Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме один, в течение дня были слышны выстрелы. Ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В здании начался сильный пожар, возгорание стало заметно около 19.00. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что злоумышленник мог погибнуть в огне на чердаке здания.
Сотрудники СОБР на месте стрельбы в коттеджном поселке Новые Вешки. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 20:21
Что известно о мужчине, устроившем стрельбу в Мытищах
 
Стрельба в МытищахРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ГУМВДАлександр ХинштейнМытищиПроисшествия
 
 
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