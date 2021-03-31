https://ria.ru/20210331/khakery-1603550598.html

Politico: "российские хакеры" украли тысячи электронных писем госдепа

Politico: "российские хакеры" украли тысячи электронных писем госдепа

Предполагаемые российские хакеры получили доступ к тысячам электронных писем сотрудников госдепа США в прошлом году, сообщает газета Politico со ссылкой на... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T01:44

2021-03-31T01:44

2021-03-31T01:44

евразия

мария захарова

дмитрий песков

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Предполагаемые российские хакеры получили доступ к тысячам электронных писем сотрудников госдепа США в прошлом году, сообщает газета Politico со ссылкой на информированные источники.По данным газеты, хакеры получили доступ к электронным почтам в бюро госдепартамента по делам Европы и Евразии, а также бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. На данный момент, по данным газеты, не установлено, получили ли они доступ к секретным данным. Неизвестно и то, является ли эта атака частью кибервзлома SolarWinds.Хакеры атаковали клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds в декабре 2020 года. В США обвинили РФ в причастности к атаке. В Вашингтоне заявляют, что целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, было получение разведданных, однако доступ к "информации чувствительного характера" организаторы нападения не получили.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также говорила, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.

https://ria.ru/20210326/obvinenie-1603039589.html

евразия

москва

сша

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евразия, мария захарова, дмитрий песков, москва, сша, в мире