https://ria.ru/20210331/kgb-1603708037.html

Сотрудник КГБ Белоруссии пытался "сливать" данные иностранным спецслужбам

Сотрудник КГБ Белоруссии пытался "сливать" данные иностранным спецслужбам

Один из сотрудников Комитета государственной безопасности Белоруссии пытался передавать информацию служебного характера иностранным спецслужбам, заявил глава... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T21:25

2021-03-31T21:25

2021-03-31T21:25

кгб белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Один из сотрудников Комитета государственной безопасности Белоруссии пытался передавать информацию служебного характера иностранным спецслужбам, заявил глава КГБ республики Иван Тертель."Осенью прошедшего года Комитетом госбезопасности была получена информация, что на тот момент неустановленным сотрудником предпринимаются попытки выйти на связь с иностранной спецслужбой для передачи информации закрытого служебного характера. Факт для нас неприятный, чрезвычайное происшествие. Вместе с тем мы знаем, что ни одна из спецслужб мира от этого не застрахована, периодически такие вещи случаются. Фактически мы имели дело с так называемым на профессиональном языке спецслужб инициативником", - заявил Тертель в эфире телеканала ОНТ.Он добавил, что по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко контрразведкой была "спланирована и реализована оперативная комбинация". "С санкции главы государства к проведению данной оперативной комбинации привлечены в том числе высокие должностные лица. К проведению мероприятий привлекался в том числе задержанный сотрудник, который работал под нашим контролем", - заявил глава КГБ.В эфире телеканала также уточнили, что речь идет о 37-летнем подполковнике КГБ Белоруссии Алексее Храловиче. Телеканал сообщил, что опубликованные ранее Telegram-каналом Nexta, который признан в Белоруссии экстремистским, телефонные разговоры с голосами пресс-секретаря президента республики Натальи Эйсмонт, помощника главы государства Николая Латышенка и главы Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова, были срежиссированы. Отмечается, что общавшиеся по телефону знали, что их прослушивают и записывают. Таким образом в КГБ пытались вычислить, кто сдает секретные данные.Как рассказал в эфире неназванный белорусский силовик, с учетом невозможности своего выезда за границу Хралович вышел на Степана Путило – основателя Nexta, за которым "стоят иностранные спецслужбы".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии после выборов в список экстремистских материалов попала группа Telegram-каналов "Нехта" - Nexta (в настоящее время – "Нехта"), Nexta Live (в настоящее время – "Нехта Live"), "Luxta". При этом основатели Telegram-каналов Степан Путило и Роман Протасевич внесены в республике в список причастных к терроризму. Минск требует их экстрадиции. Путило и Протасевич признаны обвиняемыми по уголовным статьям "организация массовых беспорядков" и "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Кроме того, в отношении них возбуждено уголовное дело в связи с совершением "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности".

https://ria.ru/20210329/belorussiya-1603343642.html

https://ria.ru/20210331/belorussiya-1603514353.html

https://ria.ru/20210331/sanktsii-1603664243.html

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кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире