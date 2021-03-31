Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210331/kgb-1603708037.html
Сотрудник КГБ Белоруссии пытался "сливать" данные иностранным спецслужбам
Сотрудник КГБ Белоруссии пытался "сливать" данные иностранным спецслужбам
Один из сотрудников Комитета государственной безопасности Белоруссии пытался передавать информацию служебного характера иностранным спецслужбам, заявил глава... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T21:25
2021-03-31T21:25
кгб белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150916/53/1509165364_0:71:2048:1223_1920x0_80_0_0_8135aa692e5f278d2aecda6925625f27.jpg
МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Один из сотрудников Комитета государственной безопасности Белоруссии пытался передавать информацию служебного характера иностранным спецслужбам, заявил глава КГБ республики Иван Тертель."Осенью прошедшего года Комитетом госбезопасности была получена информация, что на тот момент неустановленным сотрудником предпринимаются попытки выйти на связь с иностранной спецслужбой для передачи информации закрытого служебного характера. Факт для нас неприятный, чрезвычайное происшествие. Вместе с тем мы знаем, что ни одна из спецслужб мира от этого не застрахована, периодически такие вещи случаются. Фактически мы имели дело с так называемым на профессиональном языке спецслужб инициативником", - заявил Тертель в эфире телеканала ОНТ.Он добавил, что по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко контрразведкой была "спланирована и реализована оперативная комбинация". "С санкции главы государства к проведению данной оперативной комбинации привлечены в том числе высокие должностные лица. К проведению мероприятий привлекался в том числе задержанный сотрудник, который работал под нашим контролем", - заявил глава КГБ.В эфире телеканала также уточнили, что речь идет о 37-летнем подполковнике КГБ Белоруссии Алексее Храловиче. Телеканал сообщил, что опубликованные ранее Telegram-каналом Nexta, который признан в Белоруссии экстремистским, телефонные разговоры с голосами пресс-секретаря президента республики Натальи Эйсмонт, помощника главы государства Николая Латышенка и главы Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова, были срежиссированы. Отмечается, что общавшиеся по телефону знали, что их прослушивают и записывают. Таким образом в КГБ пытались вычислить, кто сдает секретные данные.Как рассказал в эфире неназванный белорусский силовик, с учетом невозможности своего выезда за границу Хралович вышел на Степана Путило – основателя Nexta, за которым "стоят иностранные спецслужбы".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии после выборов в список экстремистских материалов попала группа Telegram-каналов "Нехта" - Nexta (в настоящее время – "Нехта"), Nexta Live (в настоящее время – "Нехта Live"), "Luxta". При этом основатели Telegram-каналов Степан Путило и Роман Протасевич внесены в республике в список причастных к терроризму. Минск требует их экстрадиции. Путило и Протасевич признаны обвиняемыми по уголовным статьям "организация массовых беспорядков" и "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Кроме того, в отношении них возбуждено уголовное дело в связи с совершением "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности".
https://ria.ru/20210329/belorussiya-1603343642.html
https://ria.ru/20210331/belorussiya-1603514353.html
https://ria.ru/20210331/sanktsii-1603664243.html
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150916/53/1509165364_160:0:1791:1223_1920x0_80_0_0_0c80268741501bd55ce8d664437aceaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Сотрудник КГБ Белоруссии пытался "сливать" данные иностранным спецслужбам

21:25 31.03.2021
 
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание КГБ Белоруссии в Минске
Здание КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Один из сотрудников Комитета государственной безопасности Белоруссии пытался передавать информацию служебного характера иностранным спецслужбам, заявил глава КГБ республики Иван Тертель.
"Осенью прошедшего года Комитетом госбезопасности была получена информация, что на тот момент неустановленным сотрудником предпринимаются попытки выйти на связь с иностранной спецслужбой для передачи информации закрытого служебного характера. Факт для нас неприятный, чрезвычайное происшествие. Вместе с тем мы знаем, что ни одна из спецслужб мира от этого не застрахована, периодически такие вещи случаются. Фактически мы имели дело с так называемым на профессиональном языке спецслужб инициативником", - заявил Тертель в эфире телеканала ОНТ.
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции белорусской оппозиции Марш смелых в Минске - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 17:56Протесты в Белоруссии
В Белоруссии задержали экс-военного, "сливавшего" BYPOL данные силовиков
Он добавил, что по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко контрразведкой была "спланирована и реализована оперативная комбинация". "С санкции главы государства к проведению данной оперативной комбинации привлечены в том числе высокие должностные лица. К проведению мероприятий привлекался в том числе задержанный сотрудник, который работал под нашим контролем", - заявил глава КГБ.
В эфире телеканала также уточнили, что речь идет о 37-летнем подполковнике КГБ Белоруссии Алексее Храловиче. Телеканал сообщил, что опубликованные ранее Telegram-каналом Nexta, который признан в Белоруссии экстремистским, телефонные разговоры с голосами пресс-секретаря президента республики Натальи Эйсмонт, помощника главы государства Николая Латышенка и главы Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова, были срежиссированы. Отмечается, что общавшиеся по телефону знали, что их прослушивают и записывают. Таким образом в КГБ пытались вычислить, кто сдает секретные данные.
Участники акции протеста оппозиции Народный ультиматум в Минске - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 08:00Протесты в Белоруссии
"Размывать полномочия не будем". С кем Лукашенко поделится властью
Как рассказал в эфире неназванный белорусский силовик, с учетом невозможности своего выезда за границу Хралович вышел на Степана Путило – основателя Nexta, за которым "стоят иностранные спецслужбы".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 16:49
Премьер Белоруссии рассказал о санкциях против стран Запада
В Белоруссии после выборов в список экстремистских материалов попала группа Telegram-каналов "Нехта" - Nexta (в настоящее время – "Нехта"), Nexta Live (в настоящее время – "Нехта Live"), "Luxta". При этом основатели Telegram-каналов Степан Путило и Роман Протасевич внесены в республике в список причастных к терроризму. Минск требует их экстрадиции. Путило и Протасевич признаны обвиняемыми по уголовным статьям "организация массовых беспорядков" и "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Кроме того, в отношении них возбуждено уголовное дело в связи с совершением "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности".
 
КГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Американские пацифисты раскритиковали Байдена за слова о Путине
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
01:12В России начинается весенний призыв на военную службу
Лента новостейМолния