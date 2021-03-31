https://ria.ru/20210331/kazan-1603620386.html

В Казани установили видеодатчики для контроля за коммунальной техникой

В Казани установили видеодатчики для контроля за коммунальной техникой

Видеодатчики для контроля за работой коммунальной техники, оценки потребности очистки дорог и ее качества установили на дорогах Казани, сообщает мэрия города. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T13:54

2021-03-31T13:54

2021-03-31T13:55

карл маркс

пушкин

казань

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151675/28/1516752885_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_14b01724a5bee90ffb5fd3d43ea88c97.jpg

КАЗАНЬ, 31 мар - РИА Новости. Видеодатчики для контроля за работой коммунальной техники, оценки потребности очистки дорог и ее качества установили на дорогах Казани, сообщает мэрия города.Отмечается, что в первую очередь приборами оснастили центр Казани – улицы Пушкина, Карла Маркса, Островского, Ершова, Назарбаева, а также улицы Фучика, Чуйкова, Ленинградскую. В настоящее время работают 10 тестовых систем фотовидеофиксации, до конца апреля их количество планируется увеличить до 38.Видеодатчики установила компания "Автодория". В основе устройств – модульная информационная система, использующая нейросетевые технологии для автоматизации и цифровизации всех городских процессов. Сейчас датчики тестируют функции по оценке эффективности содержания улично-дорожной сети города, их готовят к мониторингу за использованием коммунальной техники, контролю деятельности подрядных организаций, работ по ремонту и благоустройству.После завершения пилотного периода датчики также помогут отслеживать случаи вандализма – порчи тротуаров и защитных ограждений, выявлять отсутствие дорожной разметки или уличного освещения. Помимо этого, приборы будут указывать на препятствия для дорожных служб, например, припаркованные автомобили или открытые люки, другие факторы, влияющие на безопасность движения.

https://ria.ru/20210329/slony-1603335743.html

пушкин

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карл маркс, пушкин, казань, общество