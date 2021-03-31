В Казани установили видеодатчики для контроля за коммунальной техникой
13:54 31.03.2021 (обновлено: 13:55 31.03.2021)
КАЗАНЬ, 31 мар - РИА Новости. Видеодатчики для контроля за работой коммунальной техники, оценки потребности очистки дорог и ее качества установили на дорогах Казани, сообщает мэрия города.
"На дорогах Казани в пилотном режиме установили видеодатчики для контроля за городским хозяйством. Они будут фиксировать передвижение уборочной техники, анализировать потребность в очистке дорог от снега, наледи и грязи, оценивать качество проведенных работ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в первую очередь приборами оснастили центр Казани – улицы Пушкина, Карла Маркса, Островского, Ершова, Назарбаева, а также улицы Фучика, Чуйкова, Ленинградскую. В настоящее время работают 10 тестовых систем фотовидеофиксации, до конца апреля их количество планируется увеличить до 38.
Видеодатчики установила компания "Автодория". В основе устройств – модульная информационная система, использующая нейросетевые технологии для автоматизации и цифровизации всех городских процессов. Сейчас датчики тестируют функции по оценке эффективности содержания улично-дорожной сети города, их готовят к мониторингу за использованием коммунальной техники, контролю деятельности подрядных организаций, работ по ремонту и благоустройству.
После завершения пилотного периода датчики также помогут отслеживать случаи вандализма – порчи тротуаров и защитных ограждений, выявлять отсутствие дорожной разметки или уличного освещения. Помимо этого, приборы будут указывать на препятствия для дорожных служб, например, припаркованные автомобили или открытые люки, другие факторы, влияющие на безопасность движения.