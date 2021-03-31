https://ria.ru/20210331/kapitalizm-1603633453.html

Путин назвал дикий капитализм неприемлемым

Путин назвал дикий капитализм неприемлемым

Дикий капитализм неприемлем, потому что ведет к разрушению общества, государства и бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T14:52

2021-03-31T14:52

2021-03-31T15:03

россия

общество

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603038119_0:177:3060:1898_1920x0_80_0_0_028fb28c86aab445dad2186fd7e4be3f.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Дикий капитализм неприемлем, потому что ведет к разрушению общества, государства и бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, в конечном счете это ведет к разрушению общества, государства и самого бизнеса. "Это аутодафе значит выстрелить себе в ногу либо в голову", - пояснил Путин.

https://ria.ru/20210331/bezrabotitsa-1603633782.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, владимир путин