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Путин назвал дикий капитализм неприемлемым
Путин назвал дикий капитализм неприемлемым
Дикий капитализм неприемлем, потому что ведет к разрушению общества, государства и бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:52
2021-03-31T15:03
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Дикий капитализм неприемлем, потому что ведет к разрушению общества, государства и бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, в конечном счете это ведет к разрушению общества, государства и самого бизнеса. "Это аутодафе значит выстрелить себе в ногу либо в голову", - пояснил Путин.
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россия, общество, владимир путин

Путин назвал дикий капитализм неприемлемым

14:52 31.03.2021 (обновлено: 15:03 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Дикий капитализм неприемлем, потому что ведет к разрушению общества, государства и бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Цель бизнеса, на первый взгляд, это извлечение прибыли, но нормальный современный человек, современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли, такой голый дикий капитализм неприемлем абсолютно", - сказал Путин на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы.

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По его словам, в конечном счете это ведет к разрушению общества, государства и самого бизнеса. "Это аутодафе значит выстрелить себе в ногу либо в голову", - пояснил Путин.
 
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