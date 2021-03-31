Путин назвал дикий капитализм неприемлемым
14:52 31.03.2021 (обновлено: 15:03 31.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Дикий капитализм неприемлем, потому что ведет к разрушению общества, государства и бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Цель бизнеса, на первый взгляд, это извлечение прибыли, но нормальный современный человек, современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли, такой голый дикий капитализм неприемлем абсолютно", - сказал Путин на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы.
По его словам, в конечном счете это ведет к разрушению общества, государства и самого бизнеса. "Это аутодафе значит выстрелить себе в ногу либо в голову", - пояснил Путин.