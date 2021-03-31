https://ria.ru/20210331/kamchatka-1603493266.html

На Камчатке рассказали, где можно встретить семьи самых крупных лосей

На Камчатке рассказали, где можно встретить семьи самых крупных лосей

Сотрудники Кроноцкого заповедника рассказали, где встречаются семьи лосей Бутурлина, самых крупных наземных млекопитающих Камчатки. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T01:45

2021-03-31T01:45

2021-03-31T01:45

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Сотрудники Кроноцкого заповедника рассказали, где встречаются семьи лосей Бутурлина, самых крупных наземных млекопитающих Камчатки. "Обычно в конце весны-начале лета у самки лося Бутурлина, населяющего Кроноцкий заповедник и вообще большую территорию Камчатки, появляются один-два лосенка", — рассказали сотрудники природоохранной территории. — Детеныш проводит рядом с мамой больше года". Эксперты уточнили, что после очередного спаривания следующей осенью мать может вновь подпустить к себе уже подросшего лосенка и прожить с ним рядом вторую зиму и весну до рождения следующего потомства.Такие семьи встречаются в поймах рек, в лесных массивах: например в Щапинских ельниках на Лазовском участке Кроноцкого заповедника, который расположен в Мильковском районе Камчатского края.Лось Бутурлина — это самое крупное наземное млекопитающее Камчатки. Длина тела взрослого самца может достигать трех метров, рост в холке — 2,3 метра, а вес — 800 килограмм.

https://ria.ru/20210112/zapovednik-1592625069.html

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