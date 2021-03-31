https://ria.ru/20210331/ivanovo-1603705103.html

В Иваново женщина погибла при обрушении стены здания

В Иваново женщина погибла при обрушении стены здания

Женщина погибла в результате обрушения стены здания бывшей строительной академии в Иваново, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T21:06

2021-03-31T21:06

2021-03-31T23:02

следственный комитет россии (ск рф)

иваново

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 31 мар - РИА Новости. Женщина погибла в результате обрушения стены здания бывшей строительной академии в Иваново, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.Трагедия произошла в среду по улице 8-марта.По факту случившегося проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Как сообщает издание ivanovonews, погибшей было 20 лет. Общий вес обрушившихся обломков аварийного здания, по предварительной информации, составил около 450 килограммов. Несколько обломков упали прямо на голову прохожей.Следователи в Иваново возбудили уголовное дело после обрушения стены бывшей строительной академии, в результате которого погибла 20-летняя девушка, сообщает следственное управление СК РФ по региону.""Фрунзенским межрайонным следственным отделом города Иваново возбуждено уголовное дело... по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210330/rudnik-1603429858.html

иваново

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), иваново, происшествия