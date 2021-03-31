https://ria.ru/20210331/italiya-1603660633.html

СМИ узнали детали задержания россиянина в Италии

СМИ узнали детали задержания россиянина в Италии

Офицер итальянских ВМС, обвиненный в шпионаже после попытки передачи секретных документов сотруднику российского посольства, сфотографировал их с экрана... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T16:34

2021-03-31T16:34

2021-03-31T16:56

луиджи ди майо

вмс италии

вооруженные силы рф

мид италии

рим

в мире

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569840356_0:180:3072:1907_1920x0_80_0_0_e5dca4fb0e0426aade9d8a9e3bc44dd4.jpg

РИМ, 31 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Офицер итальянских ВМС, обвиненный в шпионаже после попытки передачи секретных документов сотруднику российского посольства, сфотографировал их с экрана компьютера загрузил их на флеш-накопитель, сообщает информационное агентство Adnkronos.Во вторник итальянские карабинеры задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии (капитан фрегата - звание аналогично подполковнику) по обвинению в шпионаже. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму.Как отмечает агентство, капитан Вальтер Биот фотографировал секретные военные документы с экрана компьютера, после чего загружал их на флеш-накопитель. Пять тысяч евро, которые он якобы должен был получить в качестве вознаграждения, находились "внутри коробок". Сим-карту офицера изъяли после задержания, ее изучит следствие.Ранее Италия объявила персонами нон грата и сообщила о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал произошедшее "враждебным актом" и заявил, что передал послу РФ Сергею Разову протест итальянского правительства.Посольство России в Риме подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе и выразило надежду, что произошедшее не скажется на отношениях РФ и Италии. В российском МИД выразили сожаление в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства из Рима, отметив, что о возможных шагах в связи с акцией будет объявлено дополнительно.

https://ria.ru/20210331/shpionazh-1603585850.html

рим

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луиджи ди майо, вмс италии, вооруженные силы рф, мид италии, рим, в мире, италия