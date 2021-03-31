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https://ria.ru/20210331/italiya-1603660633.html
СМИ узнали детали задержания россиянина в Италии
СМИ узнали детали задержания россиянина в Италии
Офицер итальянских ВМС, обвиненный в шпионаже после попытки передачи секретных документов сотруднику российского посольства, сфотографировал их с экрана... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:34
2021-03-31T16:56
луиджи ди майо
вмс италии
вооруженные силы рф
мид италии
рим
в мире
италия
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РИМ, 31 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Офицер итальянских ВМС, обвиненный в шпионаже после попытки передачи секретных документов сотруднику российского посольства, сфотографировал их с экрана компьютера загрузил их на флеш-накопитель, сообщает информационное агентство Adnkronos.Во вторник итальянские карабинеры задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии (капитан фрегата - звание аналогично подполковнику) по обвинению в шпионаже. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму.Как отмечает агентство, капитан Вальтер Биот фотографировал секретные военные документы с экрана компьютера, после чего загружал их на флеш-накопитель. Пять тысяч евро, которые он якобы должен был получить в качестве вознаграждения, находились "внутри коробок". Сим-карту офицера изъяли после задержания, ее изучит следствие.Ранее Италия объявила персонами нон грата и сообщила о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал произошедшее "враждебным актом" и заявил, что передал послу РФ Сергею Разову протест итальянского правительства.Посольство России в Риме подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе и выразило надежду, что произошедшее не скажется на отношениях РФ и Италии. В российском МИД выразили сожаление в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства из Рима, отметив, что о возможных шагах в связи с акцией будет объявлено дополнительно.
https://ria.ru/20210331/shpionazh-1603585850.html
рим
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луиджи ди майо, вмс италии, вооруженные силы рф, мид италии, рим, в мире, италия

СМИ узнали детали задержания россиянина в Италии

16:34 31.03.2021 (обновлено: 16:56 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Светлана Волобуева / Перейти в фотобанкПолицейская машина на улице Милана
Полицейская машина на улице Милана - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Светлана Волобуева
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РИМ, 31 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Офицер итальянских ВМС, обвиненный в шпионаже после попытки передачи секретных документов сотруднику российского посольства, сфотографировал их с экрана компьютера загрузил их на флеш-накопитель, сообщает информационное агентство Adnkronos.
Во вторник итальянские карабинеры задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии (капитан фрегата - звание аналогично подполковнику) по обвинению в шпионаже. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму.
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 12:11
Случаи обвинения россиян в шпионаже за рубежом в 2018-2021 годах
Как отмечает агентство, капитан Вальтер Биот фотографировал секретные военные документы с экрана компьютера, после чего загружал их на флеш-накопитель. Пять тысяч евро, которые он якобы должен был получить в качестве вознаграждения, находились "внутри коробок". Сим-карту офицера изъяли после задержания, ее изучит следствие.
Ранее Италия объявила персонами нон грата и сообщила о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал произошедшее "враждебным актом" и заявил, что передал послу РФ Сергею Разову протест итальянского правительства.
Посольство России в Риме подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе и выразило надежду, что произошедшее не скажется на отношениях РФ и Италии. В российском МИД выразили сожаление в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства из Рима, отметив, что о возможных шагах в связи с акцией будет объявлено дополнительно.
 
Луиджи Ди МайоВМС ИталииВооруженные силы РФМИД ИталииРимВ миреИталия
 
 
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