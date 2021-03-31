СМИ узнали детали задержания россиянина в Италии
16:34 31.03.2021 (обновлено: 16:56 31.03.2021)
РИМ, 31 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Офицер итальянских ВМС, обвиненный в шпионаже после попытки передачи секретных документов сотруднику российского посольства, сфотографировал их с экрана компьютера загрузил их на флеш-накопитель, сообщает информационное агентство Adnkronos.
Во вторник итальянские карабинеры задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии (капитан фрегата - звание аналогично подполковнику) по обвинению в шпионаже. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму.
Как отмечает агентство, капитан Вальтер Биот фотографировал секретные военные документы с экрана компьютера, после чего загружал их на флеш-накопитель. Пять тысяч евро, которые он якобы должен был получить в качестве вознаграждения, находились "внутри коробок". Сим-карту офицера изъяли после задержания, ее изучит следствие.
Ранее Италия объявила персонами нон грата и сообщила о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал произошедшее "враждебным актом" и заявил, что передал послу РФ Сергею Разову протест итальянского правительства.
Посольство России в Риме подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе и выразило надежду, что произошедшее не скажется на отношениях РФ и Италии. В российском МИД выразили сожаление в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства из Рима, отметив, что о возможных шагах в связи с акцией будет объявлено дополнительно.