В МИД Италии прокомментировали задержание российских дипломатов
15:34 31.03.2021 (обновлено: 15:40 31.03.2021)
© AP Photo / Gregorio BorgiaИтальянские карабинеры
© AP Photo / Gregorio Borgia
РИМ, 31 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Италия считает ситуацию с задержанием сотрудника аппарата российского военного атташе "крайне серьезным враждебным актом", заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.
"Речь идет о враждебном акте чрезвычайной серьезности, поэтому мы немедленно приняли необходимые меры", - заявил он, выступая на совместном заседании комиссии по иностранным делам Сената и палаты депутатов.
Италия объявила персонами нон грата двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ в Риме после задержания одного из дипломатов по обвинению в шпионаже.
Ранее Ди Майо заявил, что передал послу РФ Сергею Разову протест итальянского правительства и уведомил о высылке двух сотрудников дипмиссии.
Накануне итальянские карабинеры задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии по обвинению в шпионаже. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму.
Посольство России в Риме подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе и выразило надежду, что произошедшее не скажется на отношениях РФ и Италии. В российском МИД выразили сожаление в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства из Рима, отметив, что о возможных шагах в связи с акцией будет объявлено дополнительно.