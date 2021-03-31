https://ria.ru/20210331/italiya-1603644007.html

В МИД Италии прокомментировали задержание российских дипломатов

В МИД Италии прокомментировали задержание российских дипломатов

Италия считает ситуацию с задержанием сотрудника аппарата российского военного атташе "крайне серьезным враждебным актом", заявил глава МИД страны Луиджи Ди... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T15:34

2021-03-31T15:34

2021-03-31T15:40

высылка российских дипломатов из италии

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италия

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РИМ, 31 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Италия считает ситуацию с задержанием сотрудника аппарата российского военного атташе "крайне серьезным враждебным актом", заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.Италия объявила персонами нон грата двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ в Риме после задержания одного из дипломатов по обвинению в шпионаже.Ранее Ди Майо заявил, что передал послу РФ Сергею Разову протест итальянского правительства и уведомил о высылке двух сотрудников дипмиссии.Накануне итальянские карабинеры задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии по обвинению в шпионаже. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму.Посольство России в Риме подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе и выразило надежду, что произошедшее не скажется на отношениях РФ и Италии. В российском МИД выразили сожаление в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства из Рима, отметив, что о возможных шагах в связи с акцией будет объявлено дополнительно.

https://ria.ru/20210331/ofitser-1603612663.html

https://ria.ru/20210122/diplomaty-1594090959.html

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высылка российских дипломатов из италии, россия, мид италии, италия