https://ria.ru/20210331/italiya-1603589243.html

В посольстве отреагировали на задержание российского дипломата в Италии

В посольстве отреагировали на задержание российского дипломата в Италии

Посольство РФ в Риме подтвердило задержание российского военного дипломата по обвинению в шпионаже и выразило надежду, что произошедшее не скажется на... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T11:44

2021-03-31T11:44

2021-03-31T13:24

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рим

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РИМ, 31 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Посольство РФ в Риме подтвердило задержание российского военного дипломата по обвинению в шпионаже и выразило надежду, что произошедшее не скажется на отношениях РФ и Италии, говорится в заявлении дипмиссии."Подтверждаем задержание 30 марта в Риме сотрудника аппарата военного атташе. Обстоятельства произошедшего выясняются. Комментировать случившееся по существу в настоящий момент полагаем нецелесообразным. В любом случае рассчитываем, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях России и Италии", - заявили в посольстве журналистам.Ранее в среду сообщалось, что итальянские карабинеры накануне задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии по обвинению в шпионаже. Операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. По завершении официальных процедур офицер был арестован, в то время как "положение иностранного гражданина рассматривается в связи с его дипломатическим статусом".После задержания российского военного дипломата МИД Италии вызвал посла РФ.

https://ria.ru/20210323/shou-1602434781.html

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2021

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высылка российских дипломатов из италии, вмс италии, вооруженные силы рф, мид италии, рим, италия, в мире