https://ria.ru/20210331/italiya-1603571557.html

В Италии двух человек обвинили в шпионаже в пользу России

В Италии двух человек обвинили в шпионаже в пользу России

Итальянские карабинеры задержали российского офицера, работающего при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии по обвинению в шпионаже, говорится в заявлении... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T10:13

2021-03-31T10:13

2021-03-31T14:11

высылка российских дипломатов из италии

вмс италии

рим

в мире

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156260/49/1562604941_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f6c308aa2db354839d56247e7b15f6f1.jpg

РИМ, 31 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские карабинеры задержали российского офицера, работающего при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии по обвинению в шпионаже, говорится в заявлении спецподразделения карабинеров ROS.Указывается, что задержание состоялось во вторник вечером. Расследование предполагаемой преступной деятельности проводилось при участии итальянской спецслужбы — Агентства внутренней информации и безопасности (AISI) и Генерального штаба Минобороны страны. Российского офицера в коммюнике называют "аккредитованным при посольстве в Италии".

https://ria.ru/20210329/gosizmena-1603275221.html

рим

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

высылка российских дипломатов из италии, вмс италии, рим, в мире, италия