В Италии двух человек обвинили в шпионаже в пользу России
10:13 31.03.2021 (обновлено: 14:11 31.03.2021)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКарабинеры перед входом на площадь Святого Петра в Ватикане
РИМ, 31 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские карабинеры задержали российского офицера, работающего при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии по обвинению в шпионаже, говорится в заявлении спецподразделения карабинеров ROS.
"Операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. По завершении официальных процедур офицер был арестован, в то время как положение иностранного гражданина все еще рассматривается в связи с его дипломатическим статусом", — говорится в сообщении.
Указывается, что задержание состоялось во вторник вечером. Расследование предполагаемой преступной деятельности проводилось при участии итальянской спецслужбы — Агентства внутренней информации и безопасности (AISI) и Генерального штаба Минобороны страны. Российского офицера в коммюнике называют "аккредитованным при посольстве в Италии".