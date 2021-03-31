https://ria.ru/20210331/immunitet-1603707069.html

Мурашко рассказал, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19

Мурашко рассказал, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19

Иммунитет к коронавирусу у переболевших им в среднем сохраняется около полугода, у переболевших тяжело - чуть дольше, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T21:20

2021-03-31T21:20

2021-03-31T21:20

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Иммунитет к коронавирусу у переболевших им в среднем сохраняется около полугода, у переболевших тяжело - чуть дольше, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Число выявленных случаев коронавируса в России за последние сутки выросло на 8275, всего за время пандемии зафиксировано 4 545 095 случаев заражения.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество