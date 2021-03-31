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Распространение коронавируса
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Мурашко рассказал, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19
Мурашко рассказал, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19
Иммунитет к коронавирусу у переболевших им в среднем сохраняется около полугода, у переболевших тяжело - чуть дольше, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T21:20
2021-03-31T21:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Иммунитет к коронавирусу у переболевших им в среднем сохраняется около полугода, у переболевших тяжело - чуть дольше, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Число выявленных случаев коронавируса в России за последние сутки выросло на 8275, всего за время пандемии зафиксировано 4 545 095 случаев заражения.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко рассказал, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19

21:20 31.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова
Медицинские работники и пациент в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Иммунитет к коронавирусу у переболевших им в среднем сохраняется около полугода, у переболевших тяжело - чуть дольше, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Те, которые переболели легко, у них на протяжении полугода обычно сохраняется (иммунитет). Пациенты, переболевшие тяжело, и с формированием хорошего иммунного ответа, иногда мы видим, у многих сохраняется иммунитет чуть дольше. Но пока мы говорим, спокойно можно говорить где-то о полугодовом периоде", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

Число выявленных случаев коронавируса в России за последние сутки выросло на 8275, всего за время пандемии зафиксировано 4 545 095 случаев заражения.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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