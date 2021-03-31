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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210331/gruzopotok-1603630712.html
Приграничный Суйфэньхэ готов вернуть доэпидемический уровень грузопотока
Приграничный Суйфэньхэ готов вернуть доэпидемический уровень грузопотока
Китай заинтересован в скорейшем восстановлении грузового сообщения с Россией в нормальном объеме. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:36
2021-03-31T14:36
россия-китай: главное
хэйлунцзян
китай
экономика
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МОСКВА, 31 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай заинтересован в скорейшем восстановлении грузового сообщения с Россией в нормальном объеме. Об этом говорилось во время состоявшейся 28-30 марта рабочей поездки торгового представителя России в Китае Алексея Дахновского в провинцию Хэйлунцзян.Основной задачей поездки было обсуждение текущего состояния и перспектив торгово-экономического сотрудничества региона с Россией, в том числе в условиях негативных последствий пандемии коронавируса и ограничений, введенных на российско-китайских пунктах пропуска.Мэр города Суйфэньхэ Ван Юнпин на переговорах с Дахновским сообщил, что в настоящее время через автомобильный пункт пропуска Пограничный-Суйфэньхэ проходят в среднем 48 единиц транспорта в сутки, а в отдельные дни – 60 автомобилей в сутки, что уже соответствуют доэпидемическому уровню. На железнодорожном пункте Гродеково-Суйфэньхэ китайская сторона готова пропускать до 14 составов в каждую из сторон (всего 28 составов).По итогам встреч российская и китайская стороны договорились поддерживать рабочие контакты для оперативного решения возникающих вопросов текущего взаимодействия.
https://ria.ru/20210323/kharbin-1602519930.html
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хэйлунцзян, китай, экономика

Приграничный Суйфэньхэ готов вернуть доэпидемический уровень грузопотока

14:36 31.03.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Anton585 / Сухопутный порт Суйфэньхэ / Cropped imageСухопутный порт Суйфэньхэ, провинция Хэйлунцзян
Сухопутный порт Суйфэньхэ, провинция Хэйлунцзян - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
CC BY-SA 4.0 / Anton585 / Сухопутный порт Суйфэньхэ / Cropped image
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МОСКВА, 31 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай заинтересован в скорейшем восстановлении грузового сообщения с Россией в нормальном объеме.
Об этом говорилось во время состоявшейся 28-30 марта рабочей поездки торгового представителя России в Китае Алексея Дахновского в провинцию Хэйлунцзян.
Основной задачей поездки было обсуждение текущего состояния и перспектив торгово-экономического сотрудничества региона с Россией, в том числе в условиях негативных последствий пандемии коронавируса и ограничений, введенных на российско-китайских пунктах пропуска.
Мэр города Суйфэньхэ Ван Юнпин на переговорах с Дахновским сообщил, что в настоящее время через автомобильный пункт пропуска Пограничный-Суйфэньхэ проходят в среднем 48 единиц транспорта в сутки, а в отдельные дни – 60 автомобилей в сутки, что уже соответствуют доэпидемическому уровню. На железнодорожном пункте Гродеково-Суйфэньхэ китайская сторона готова пропускать до 14 составов в каждую из сторон (всего 28 составов).
По итогам встреч российская и китайская стороны договорились поддерживать рабочие контакты для оперативного решения возникающих вопросов текущего взаимодействия.
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Россия-Китай: ГлавноеХэйлунцзянКитайЭкономика
 
 
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