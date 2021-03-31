https://ria.ru/20210331/gruzopotok-1603630712.html

Приграничный Суйфэньхэ готов вернуть доэпидемический уровень грузопотока

Приграничный Суйфэньхэ готов вернуть доэпидемический уровень грузопотока

Китай заинтересован в скорейшем восстановлении грузового сообщения с Россией в нормальном объеме. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T14:36

2021-03-31T14:36

2021-03-31T14:36

россия-китай: главное

хэйлунцзян

китай

экономика

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МОСКВА, 31 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай заинтересован в скорейшем восстановлении грузового сообщения с Россией в нормальном объеме. Об этом говорилось во время состоявшейся 28-30 марта рабочей поездки торгового представителя России в Китае Алексея Дахновского в провинцию Хэйлунцзян.Основной задачей поездки было обсуждение текущего состояния и перспектив торгово-экономического сотрудничества региона с Россией, в том числе в условиях негативных последствий пандемии коронавируса и ограничений, введенных на российско-китайских пунктах пропуска.Мэр города Суйфэньхэ Ван Юнпин на переговорах с Дахновским сообщил, что в настоящее время через автомобильный пункт пропуска Пограничный-Суйфэньхэ проходят в среднем 48 единиц транспорта в сутки, а в отдельные дни – 60 автомобилей в сутки, что уже соответствуют доэпидемическому уровню. На железнодорожном пункте Гродеково-Суйфэньхэ китайская сторона готова пропускать до 14 составов в каждую из сторон (всего 28 составов).По итогам встреч российская и китайская стороны договорились поддерживать рабочие контакты для оперативного решения возникающих вопросов текущего взаимодействия.

https://ria.ru/20210323/kharbin-1602519930.html

хэйлунцзян

китай

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хэйлунцзян, китай, экономика