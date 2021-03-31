Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210331/gosizmena-1603615025.html
Россиянин получил 12 лет колонии за госизмену
Россиянин получил 12 лет колонии за госизмену
Мосгорсуд приговорил россиянина Сергея Петушкова к 12 годам колонии за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба суда. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T13:32
2021-03-31T14:43
московский городской суд
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603625306_0:0:775:436_1920x0_80_0_0_643e2114fe2b91dca451f21c8c672b5a.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил россиянина Сергея Петушкова к 12 годам колонии за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба суда.Именно столько просил назначить подсудимому прокурор. Это минимальная санкция статьи, а максимальная составляет 20 лет колонии.Отбывать наказание Петушков будет в колонии строго режима. Кроме того, суд назначил ему два года ограничения свободы после освобождения.Дело, как и большинство подобных ему, из-за секретности рассматривалось в закрытом режиме, его фабула на разглашалась. Известно только, что Петушкова задержали летом 2019 года по обвинению в шпионаже.
https://ria.ru/20210225/gosizmena-1598859424.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603625306_99:0:775:507_1920x0_80_0_0_135b40ca7b780c3d3b1c8422711756fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московский городской суд, происшествия

Россиянин получил 12 лет колонии за госизмену

13:32 31.03.2021 (обновлено: 14:43 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкСергей Петушков, обвиняемый в государственной измене, во время оглашения приговора в Мосгорсуде. Стоп-кадр видео
Сергей Петушков, обвиняемый в государственной измене, во время оглашения приговора в Мосгорсуде. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в фотобанк
Сергей Петушков, обвиняемый в государственной измене, во время оглашения приговора в Мосгорсуде. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил россиянина Сергея Петушкова к 12 годам колонии за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Именно столько просил назначить подсудимому прокурор. Это минимальная санкция статьи, а максимальная составляет 20 лет колонии.
Отбывать наказание Петушков будет в колонии строго режима. Кроме того, суд назначил ему два года ограничения свободы после освобождения.
Дело, как и большинство подобных ему, из-за секретности рассматривалось в закрытом режиме, его фабула на разглашалась. Известно только, что Петушкова задержали летом 2019 года по обвинению в шпионаже.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 03:51
Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену
 
Московский городской судПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Американские пацифисты раскритиковали Байдена за слова о Путине
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
01:12В России начинается весенний призыв на военную службу
Лента новостейМолния