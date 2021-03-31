https://ria.ru/20210331/gosizmena-1603615025.html

Россиянин получил 12 лет колонии за госизмену

Россиянин получил 12 лет колонии за госизмену

Мосгорсуд приговорил россиянина Сергея Петушкова к 12 годам колонии за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба суда. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T13:32

2021-03-31T13:32

2021-03-31T14:43

московский городской суд

происшествия

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил россиянина Сергея Петушкова к 12 годам колонии за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба суда.Именно столько просил назначить подсудимому прокурор. Это минимальная санкция статьи, а максимальная составляет 20 лет колонии.Отбывать наказание Петушков будет в колонии строго режима. Кроме того, суд назначил ему два года ограничения свободы после освобождения.Дело, как и большинство подобных ему, из-за секретности рассматривалось в закрытом режиме, его фабула на разглашалась. Известно только, что Петушкова задержали летом 2019 года по обвинению в шпионаже.

https://ria.ru/20210225/gosizmena-1598859424.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский городской суд, происшествия