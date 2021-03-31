https://ria.ru/20210331/gosizmena-1603615025.html
Россиянин получил 12 лет колонии за госизмену
Россиянин получил 12 лет колонии за госизмену
Мосгорсуд приговорил россиянина Сергея Петушкова к 12 годам колонии за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба суда. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T13:32
2021-03-31T13:32
2021-03-31T14:43
московский городской суд
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603625306_0:0:775:436_1920x0_80_0_0_643e2114fe2b91dca451f21c8c672b5a.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил россиянина Сергея Петушкова к 12 годам колонии за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба суда.Именно столько просил назначить подсудимому прокурор. Это минимальная санкция статьи, а максимальная составляет 20 лет колонии.Отбывать наказание Петушков будет в колонии строго режима. Кроме того, суд назначил ему два года ограничения свободы после освобождения.Дело, как и большинство подобных ему, из-за секретности рассматривалось в закрытом режиме, его фабула на разглашалась. Известно только, что Петушкова задержали летом 2019 года по обвинению в шпионаже.
https://ria.ru/20210225/gosizmena-1598859424.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603625306_99:0:775:507_1920x0_80_0_0_135b40ca7b780c3d3b1c8422711756fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский городской суд, происшествия
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Мосгорсуд
приговорил россиянина Сергея Петушкова к 12 годам колонии за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Именно столько просил назначить подсудимому прокурор. Это минимальная санкция статьи, а максимальная составляет 20 лет колонии.
Отбывать наказание Петушков будет в колонии строго режима. Кроме того, суд назначил ему два года ограничения свободы после освобождения.
Дело, как и большинство подобных ему, из-за секретности рассматривалось в закрытом режиме, его фабула на разглашалась. Известно только, что Петушкова задержали летом 2019 года по обвинению в шпионаже.