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Вице-премьер Григоренко сообщил о сокращении госаппарата
Вице-премьер Григоренко сообщил о сокращении госаппарата
Численность госаппарата уменьшена почти на 10 процентов: сокращены 66 структурных подразделений и 33 замруководителя федеральных ведомств, сообщил вице-премьер, РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T00:04
2021-03-31T00:04
2021-03-31T00:35
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политика
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дмитрий григоренко
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Численность госаппарата уменьшена почти на 10 процентов: сокращены 66 структурных подразделений и 33 замруководителя федеральных ведомств, сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в интервью газете "Известия".Вице-премьер пояснил, что существующая структура госвласти практически не менялась на протяжении многих лет."Госаппарат же все это время продолжал работать по системе, которая не менялась десятилетиями, — по принципу "ведомственных колодцев", то есть в замкнутом цикле, через долгие бюрократические согласования", — уточнил он.Избыточная цепочка начальников снижала оперативность и увеличивала административные издержки, заявил Григоренко.Анализ, по словам вице-премьера, показал, что штатная численность госструктур часто не соответствует возложенным на них функциям, а число руководителей во многих госструктурах оказалось завышенным."Неэффективно использовались и оставались вакантными до 20 процентов должностей в центральных аппаратах и до 12 процентов — в территориальных органах. Ставки сохраняли для выплаты премий или материального стимулирования", — рассказал Григоренко.Система госуправления, по мнению вице-премьера, должна уметь адаптироваться к вызовам новой реальности, в основе которой лежит цифровая трансформация.Он подчеркнул, что в департаменте министерства должно быть не менее 40 человек.При этом он заявил, что суть нынешней реформы не в корректировке количественных показателей, а в изменении структуры госаппарата. Ее планируют сделать более компактной, чтобы "устранить дублирование функций, исключить лишнюю бюрократию" и позволить госаппарату работать эффективнее, заключил вице-премьер.
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москва, политика, россия, дмитрий григоренко
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
Численность госаппарата уменьшена почти на 10 процентов: сокращены 66 структурных подразделений и 33 замруководителя федеральных ведомств, сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в интервью газете "Известия
".
"На данный момент сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатных единицы заместителей руководителей федеральных ведомств. Также сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах — на 213 единиц, а в территориальных органах — на 31 642 единицы. <...> Это одно из самых масштабных сокращений за последние годы", — сказал Григоренко.
Вице-премьер пояснил, что существующая структура госвласти практически не менялась на протяжении многих лет.
"Госаппарат же все это время продолжал работать по системе, которая не менялась десятилетиями, — по принципу "ведомственных колодцев", то есть в замкнутом цикле, через долгие бюрократические согласования", — уточнил он.
Избыточная цепочка начальников снижала оперативность и увеличивала административные издержки, заявил Григоренко.
Анализ, по словам вице-премьера, показал, что штатная численность госструктур часто не соответствует возложенным на них функциям, а число руководителей во многих госструктурах оказалось завышенным.
"Неэффективно использовались и оставались вакантными до 20 процентов должностей в центральных аппаратах и до 12 процентов — в территориальных органах. Ставки сохраняли для выплаты премий или материального стимулирования", — рассказал Григоренко.
Система госуправления, по мнению вице-премьера, должна уметь адаптироваться к вызовам новой реальности, в основе которой лежит цифровая трансформация.
"Правительство разработало единые стандарты организационно-штатной модели. Акцент был сделан на устранение избыточных руководящих должностей. Так, замруководителя теперь должен курировать не менее двух структурных подразделений, а замначальника структурного подразделения — как минимум два отдела", — добавил Григоренко.
Он подчеркнул, что в департаменте министерства должно быть не менее 40 человек.
При этом он заявил, что суть нынешней реформы не в корректировке количественных показателей, а в изменении структуры госаппарата. Ее планируют сделать более компактной, чтобы "устранить дублирование функций, исключить лишнюю бюрократию" и позволить госаппарату работать эффективнее, заключил вице-премьер.