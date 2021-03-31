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Блинкен уведомил конгресс, что Гонконг не заслуживает спецстатуса
Блинкен уведомил конгресс, что Гонконг не заслуживает спецстатуса
Госсекретарь США Энтони Блинкен уведомил конгресс, что Гонконг не заслуживает специального статуса, который ему предоставляли в соответствии с законодательством РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T19:42
2021-03-31T19:42
энтони блинкен
дональд трамп
гонконг
китай
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в мире
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен уведомил конгресс, что Гонконг не заслуживает специального статуса, который ему предоставляли в соответствии с законодательством США."Я уведомил конгресс, что Гонконг не оправдывает особого отношения в соответствии с законодательством США в том виде, в каком законодательство США применялось к Гонконгу до 1 июля 1997 года", - говорится в заявлении Блинкена в Twitter.Госсекретарь отметил, что многие действия Китая в отношении Гонконга противоречат обещаниям КНР о предоставлении Гонконгу высокой степени автономии, свобод и демократических институтов."Сегодня мы доложили конгрессу о продолжающейся ликвидации КНР свобод, демократических институтов и высокой степени автономии Гонконга. Соединенные Штаты призывают КНР изменить курс и выполнить свои международные обязательства", - добавил Блинкен.Администрация бывшего президента США Дональда Трампа в мае прошлого года объявила, что отменит особый статус Гонконга после того, как Китай представил новое законодательство в сфере безопасности для этой территории. В соответствии с этим статусом США рассматривали Гонконг как отдельную от Китая территорию и предоставляли льготы в области торгово-экономических отношений.Служба таможенного и пограничного контроля США 11 августа 2020 года сообщила, что товары из Гонконга, предназначенные для экспорта в США, должны будут иметь маркировку "сделано в Китае".
https://ria.ru/20210317/kitay-1601606468.html
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энтони блинкен, дональд трамп, гонконг, китай, сша, в мире

Блинкен уведомил конгресс, что Гонконг не заслуживает спецстатуса

19:42 31.03.2021
 
© AP Photo / Kin CheungЛюди на фоне обменного пункта в одном из районов Гонконга в Китае
Люди на фоне обменного пункта в одном из районов Гонконга в Китае - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© AP Photo / Kin Cheung
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен уведомил конгресс, что Гонконг не заслуживает специального статуса, который ему предоставляли в соответствии с законодательством США.
"Я уведомил конгресс, что Гонконг не оправдывает особого отношения в соответствии с законодательством США в том виде, в каком законодательство США применялось к Гонконгу до 1 июля 1997 года", - говорится в заявлении Блинкена в Twitter.
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17 марта, 11:21
Китай пообещал ответить на новые санкции США из-за Гонконга
Госсекретарь отметил, что многие действия Китая в отношении Гонконга противоречат обещаниям КНР о предоставлении Гонконгу высокой степени автономии, свобод и демократических институтов.
"Сегодня мы доложили конгрессу о продолжающейся ликвидации КНР свобод, демократических институтов и высокой степени автономии Гонконга. Соединенные Штаты призывают КНР изменить курс и выполнить свои международные обязательства", - добавил Блинкен.
Администрация бывшего президента США Дональда Трампа в мае прошлого года объявила, что отменит особый статус Гонконга после того, как Китай представил новое законодательство в сфере безопасности для этой территории. В соответствии с этим статусом США рассматривали Гонконг как отдельную от Китая территорию и предоставляли льготы в области торгово-экономических отношений.
Служба таможенного и пограничного контроля США 11 августа 2020 года сообщила, что товары из Гонконга, предназначенные для экспорта в США, должны будут иметь маркировку "сделано в Китае".
Переговоры с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Вана И в Анкоридже, США - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 08:00
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Энтони БлинкенДональд ТрампГонконгКитайСШАВ мире
 
 
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