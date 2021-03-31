https://ria.ru/20210331/gonkong-1603695896.html

Блинкен уведомил конгресс, что Гонконг не заслуживает спецстатуса

Блинкен уведомил конгресс, что Гонконг не заслуживает спецстатуса

Госсекретарь США Энтони Блинкен уведомил конгресс, что Гонконг не заслуживает специального статуса, который ему предоставляли в соответствии с законодательством РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T19:42

2021-03-31T19:42

2021-03-31T19:42

энтони блинкен

дональд трамп

гонконг

китай

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен уведомил конгресс, что Гонконг не заслуживает специального статуса, который ему предоставляли в соответствии с законодательством США."Я уведомил конгресс, что Гонконг не оправдывает особого отношения в соответствии с законодательством США в том виде, в каком законодательство США применялось к Гонконгу до 1 июля 1997 года", - говорится в заявлении Блинкена в Twitter.Госсекретарь отметил, что многие действия Китая в отношении Гонконга противоречат обещаниям КНР о предоставлении Гонконгу высокой степени автономии, свобод и демократических институтов."Сегодня мы доложили конгрессу о продолжающейся ликвидации КНР свобод, демократических институтов и высокой степени автономии Гонконга. Соединенные Штаты призывают КНР изменить курс и выполнить свои международные обязательства", - добавил Блинкен.Администрация бывшего президента США Дональда Трампа в мае прошлого года объявила, что отменит особый статус Гонконга после того, как Китай представил новое законодательство в сфере безопасности для этой территории. В соответствии с этим статусом США рассматривали Гонконг как отдельную от Китая территорию и предоставляли льготы в области торгово-экономических отношений.Служба таможенного и пограничного контроля США 11 августа 2020 года сообщила, что товары из Гонконга, предназначенные для экспорта в США, должны будут иметь маркировку "сделано в Китае".

https://ria.ru/20210317/kitay-1601606468.html

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

гонконг

китай

сша

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энтони блинкен, дональд трамп, гонконг, китай, сша, в мире