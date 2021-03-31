Блинкен уведомил конгресс, что Гонконг не заслуживает спецстатуса
© AP Photo / Kin CheungЛюди на фоне обменного пункта в одном из районов Гонконга в Китае
© AP Photo / Kin Cheung
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен уведомил конгресс, что Гонконг не заслуживает специального статуса, который ему предоставляли в соответствии с законодательством США.
"Я уведомил конгресс, что Гонконг не оправдывает особого отношения в соответствии с законодательством США в том виде, в каком законодательство США применялось к Гонконгу до 1 июля 1997 года", - говорится в заявлении Блинкена в Twitter.
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Госсекретарь отметил, что многие действия Китая в отношении Гонконга противоречат обещаниям КНР о предоставлении Гонконгу высокой степени автономии, свобод и демократических институтов.
"Сегодня мы доложили конгрессу о продолжающейся ликвидации КНР свобод, демократических институтов и высокой степени автономии Гонконга. Соединенные Штаты призывают КНР изменить курс и выполнить свои международные обязательства", - добавил Блинкен.
Администрация бывшего президента США Дональда Трампа в мае прошлого года объявила, что отменит особый статус Гонконга после того, как Китай представил новое законодательство в сфере безопасности для этой территории. В соответствии с этим статусом США рассматривали Гонконг как отдельную от Китая территорию и предоставляли льготы в области торгово-экономических отношений.
Служба таможенного и пограничного контроля США 11 августа 2020 года сообщила, что товары из Гонконга, предназначенные для экспорта в США, должны будут иметь маркировку "сделано в Китае".