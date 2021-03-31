https://ria.ru/20210331/germaniya-1603651341.html

Правительство Германии заявило о неизменности позиции по "Спутнику V"

Правительство Германии заявило о неизменности позиции по "Спутнику V"

Позиция правительства Германии по возможному использованию российской вакцины против коронавируса "Спутник V" остается неизменной, для этого необходима... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T16:04

2021-03-31T16:04

2021-03-31T16:04

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

штеффен зайберт

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599762842_0:136:2616:1608_1920x0_80_0_0_ec0785d2cfc54c13beeebd00ffcd353e.jpg

БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Позиция правительства Германии по возможному использованию российской вакцины против коронавируса "Спутник V" остается неизменной, для этого необходима регистрация Европейским агентством по лекарственным препаратам, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.В свою очередь, представитель минздрава Ханно Каутц заявил, что для рамочных переговоров, к которым, в частности. призывает премьер-министр региона Тюрингии Бодро Рамелов, у немецких властей "нет данных" по российской вакцине.Во вторник в ведомстве федерального канцлера Австрии сообщили, что Вена ведёт переговоры с российской стороны о возможной покупке одного миллиона доз вакцины в апреле-июне.Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

https://ria.ru/20210331/evrosoyuz-1603637333.html

https://ria.ru/20210330/vaktsina-1603457375.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, штеффен зайберт, германия, в мире