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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210331/germaniya-1603651341.html
Правительство Германии заявило о неизменности позиции по "Спутнику V"
Правительство Германии заявило о неизменности позиции по "Спутнику V"
Позиция правительства Германии по возможному использованию российской вакцины против коронавируса "Спутник V" остается неизменной, для этого необходима... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:04
2021-03-31T16:04
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
штеффен зайберт
германия
в мире
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БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Позиция правительства Германии по возможному использованию российской вакцины против коронавируса "Спутник V" остается неизменной, для этого необходима регистрация Европейским агентством по лекарственным препаратам, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.В свою очередь, представитель минздрава Ханно Каутц заявил, что для рамочных переговоров, к которым, в частности. призывает премьер-министр региона Тюрингии Бодро Рамелов, у немецких властей "нет данных" по российской вакцине.Во вторник в ведомстве федерального канцлера Австрии сообщили, что Вена ведёт переговоры с российской стороны о возможной покупке одного миллиона доз вакцины в апреле-июне.Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
https://ria.ru/20210331/evrosoyuz-1603637333.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, штеффен зайберт, германия, в мире

Правительство Германии заявило о неизменности позиции по "Спутнику V"

16:04 31.03.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Позиция правительства Германии по возможному использованию российской вакцины против коронавируса "Спутник V" остается неизменной, для этого необходима регистрация Европейским агентством по лекарственным препаратам, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Наша позиция неизменна: чтобы вакцину можно было применять в Германии, как это было и в отношении предыдущих (зарегистрированных в ЕС) вакцин, она должна быть рекомендована Европейским агентством по лекарственным препаратам. Через этот процесс должна пройти и российская вакцина, если целью является ее применение здесь", - заявил Зайберт, отвечая на вопрос, может ли Германия по примеру Австрии начать переговоры по "Спутнику V" до регистрации вакцины.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019 года - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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В свою очередь, представитель минздрава Ханно Каутц заявил, что для рамочных переговоров, к которым, в частности. призывает премьер-министр региона Тюрингии Бодро Рамелов, у немецких властей "нет данных" по российской вакцине.
Во вторник в ведомстве федерального канцлера Австрии сообщили, что Вена ведёт переговоры с российской стороны о возможной покупке одного миллиона доз вакцины в апреле-июне.
Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Штеффен ЗайбертГерманияВ мире
 
 
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