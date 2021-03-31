https://ria.ru/20210331/frantsiya-1603706199.html

Во Франции вводят общенациональный локдаун

Во Франции вводят общенациональный локдаун

Карантинные ограничения, действующие в 19 департаментах Франции, с этой субботы распространятся на всю страну, заявил президент Эммануэль Макрон в телеобращении РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T21:12

2021-03-31T21:12

2021-03-31T22:31

коронавирус covid-19

эммануэль макрон

лион

в мире

распространение коронавируса

франция

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ПАРИЖ, 31 мар — РИА Новости. Карантинные ограничения, действующие в 19 департаментах Франции, с этой субботы распространятся на всю страну, заявил президент Эммануэль Макрон в телеобращении к нации.Эти меры будут действовать четыре недели.Он уточнил, что с 12 апреля начнутся двухнедельные весенние каникулы, после которых дети смогут вернуться в детские сады и начальные школы. Студенты колледжей и лицеев продолжат заниматься дистанционно и вернутся в классы с 3 мая.С 20 марта в 16 департаментах Франции, в том числе парижском регионе, ввели карантин, но с более гибкими правилами, чем во время предыдущих двух локдаунов. Неделю спустя эти меры стали действовать еще в трех департаментах.Там закрыты магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости, поездки между регионами ограничены.С конца октября в стране не работают кафе, рестораны, бары, культурные учреждения — музеи, театры, кинотеатры.Последние несколько недель эпидемиологическая ситуация во Франции ухудшается, растет число заболевших и нагрузка на реанимации.C начала эпидемии в стране выявили более 4,5 миллиона заболевших COVID-19, свыше 95 тысяч человек скончались.В конце декабря началась кампания по вакцинации. По последним данным Минздрава, одну прививку получили более 8,5 миллиона человек, две — около 2,8 миллиона.

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коронавирус covid-19, эммануэль макрон, лион, в мире, франция