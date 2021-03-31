https://ria.ru/20210331/fotoproekt-1603663290.html

Знаменитости посетили открытие благотворительного фотопроекта "Я есть"

Знаменитости посетили открытие благотворительного фотопроекта "Я есть"

В Москве при поддержке благотворительного фонда "Радость мира" состоялось открытие фотопроекта "Я есть", посвященного молодым людям с физическими особенностями. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T18:27

2021-03-31T18:27

2021-03-31T18:28

благотворительность

стиль жизни

юлия савичева

мода

дарья повереннова

сати казанова

мариинский театр

москва

уфа

екатеринбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603652875_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_fc836ac5fac285935f6a943cba2fb3c3.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Москве при поддержке благотворительного фонда "Радость мира" состоялось открытие фотопроекта "Я есть", посвященного молодым людям с физическими особенностями. Его участниками стали юноши и девушки из Москвы, Екатеринбурга и Уфы, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Главным событием вечера стал специальный показ коллекции "Весна-лето 2021" дизайнера Игоря Чапурина.В дефиле вместе с профессиональными моделями приняли участие и герои фотопроекта "Я есть!" — глухонемая с детства модель Лилия Грашина и идейный вдохновитель акции Эдуард Шварц.Среди звездных гостей на презентации были замечены актриса Дарья Повереннова, фигуристка Анастасия Гребенкина, певицы Сати Казанова и Юлия Савичева, блогер Карина Кокс, группа "Фабрика" и некоторые другие. "Мир сегодня очень многообразен. Мы можем выбирать любой фасон, модель, цвет одежды. На подиум выходят модели plus size, мы видим и других моделей, таких, как в фотопроекте "Я есть". Мы, безусловно, стали чувствовать себя более свободными. Но в то же время, становимся все более одинокими, соцсети заставляют нас отдаляться друг от друга и уходить в себя. Сегодня очень важно находить правильный баланс, находить вдохновение и верить в себя. Это самое главное!" — уверена певица Юлия Савичева."Мне очень понравился показ. Все было утонченно, красиво, нежно, так, как я люблю. Браво Чапурину и всем организаторам и участникам! Сегодня все меняется и поворачивается в сторону людей — иначе кому это надо? Для кого это все? Мы начинаем лучше видеть и понимать друг друга, и поэтому я рада, что появляются такие проекты, как "Я есть", — отметила Анастасия Гребенкина.Другие звездные гости презентации также отметили, что коллекция получилась лаконичной, а сдержанная цветовая гамма придала ей шарма и утонченности.Показ сопровождался оперными ариями, которые исполнили солист Мариинского театра Аскар Абдразаков и лауреат международных конкурсов и премий Эстер Устаева.

https://ria.ru/20210210/rodnye-1596835582.html

москва

уфа

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благотворительность, стиль жизни, юлия савичева, мода, дарья повереннова, сати казанова, мариинский театр, москва, уфа, екатеринбург, игорь чапурин, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды