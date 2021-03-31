Знаменитости посетили открытие благотворительного фотопроекта "Я есть"
18:27 31.03.2021 (обновлено: 18:28 31.03.2021)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Юлия Савичева на презентации фотопроекта "Я есть"
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Москве при поддержке благотворительного фонда "Радость мира" состоялось открытие фотопроекта "Я есть", посвященного молодым людям с физическими особенностями. Его участниками стали юноши и девушки из Москвы, Екатеринбурга и Уфы, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Главным событием вечера стал специальный показ коллекции "Весна-лето 2021" дизайнера Игоря Чапурина.
В дефиле вместе с профессиональными моделями приняли участие и герои фотопроекта "Я есть!" — глухонемая с детства модель Лилия Грашина и идейный вдохновитель акции Эдуард Шварц.
© Фото : предоставлено пресс-службой фотопроекта " Я есть"Команда и герои фотопроекта "Я есть"
© Фото : предоставлено пресс-службой фотопроекта " Я есть"
Команда и герои фотопроекта "Я есть"
Среди звездных гостей на презентации были замечены актриса Дарья Повереннова, фигуристка Анастасия Гребенкина, певицы Сати Казанова и Юлия Савичева, блогер Карина Кокс, группа "Фабрика" и некоторые другие.
"Игорь Чапурин "выступил" сегодня очень лаконично, монохромно. Мне это очень мне близко. А герои фотопроекта, которые также приняли участие в показе, внушают нам уважение. Несмотря на серьезные сложности, они живут полной жизнью и делают вещи, которые обычные, не имеющие физических ограничений люди, почему-то не делают", — сказала Дарья Повереннова.
© Фото : предоставлено пресс-службой фотопроекта " Я есть"Актриса Дарья Повереннова на презентации фотопроекта "Я есть"
© Фото : предоставлено пресс-службой фотопроекта " Я есть"
Актриса Дарья Повереннова на презентации фотопроекта "Я есть"
"Мир сегодня очень многообразен. Мы можем выбирать любой фасон, модель, цвет одежды. На подиум выходят модели plus size, мы видим и других моделей, таких, как в фотопроекте "Я есть". Мы, безусловно, стали чувствовать себя более свободными. Но в то же время, становимся все более одинокими, соцсети заставляют нас отдаляться друг от друга и уходить в себя. Сегодня очень важно находить правильный баланс, находить вдохновение и верить в себя. Это самое главное!" — уверена певица Юлия Савичева.
© Фото : предоставлено пресс-службой фотопроекта " Я есть"Дизайнер Игорь Чапурин и певица Юлия Савичева на презентации фотопроекта "Я есть"
© Фото : предоставлено пресс-службой фотопроекта " Я есть"
Дизайнер Игорь Чапурин и певица Юлия Савичева на презентации фотопроекта "Я есть"
"Мне очень понравился показ. Все было утонченно, красиво, нежно, так, как я люблю. Браво Чапурину и всем организаторам и участникам! Сегодня все меняется и поворачивается в сторону людей — иначе кому это надо? Для кого это все? Мы начинаем лучше видеть и понимать друг друга, и поэтому я рада, что появляются такие проекты, как "Я есть", — отметила Анастасия Гребенкина.
© Фото : предоставлено пресс-службой фотопроекта " Я есть"Фигуристка Анастасия Гребёнкина на презентации фотопроекта "Я есть"
© Фото : предоставлено пресс-службой фотопроекта " Я есть"
Фигуристка Анастасия Гребёнкина на презентации фотопроекта "Я есть"
Другие звездные гости презентации также отметили, что коллекция получилась лаконичной, а сдержанная цветовая гамма придала ей шарма и утонченности.
Показ сопровождался оперными ариями, которые исполнили солист Мариинского театра Аскар Абдразаков и лауреат международных конкурсов и премий Эстер Устаева.