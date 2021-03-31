https://ria.ru/20210331/forum-1603705374.html

Молодежный форум по управлению интернетом объявил участников дискуссий

Молодежный форум по управлению интернетом объявил участников дискуссий

Молодежный форум по управлению интернетом (Youth RIGF), который состоится 6 апреля, обнародовал перечень основных участников тематических секций - в них примут... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T21:07

2021-03-31T21:07

2021-03-31T21:07

россия

олег качанов

московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)

сколковский институт науки и технологий

высшая школа экономики (вшэ)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601672304_0:308:3077:2039_1920x0_80_0_0_7d66a07aae01933016702bd3ad57d7dc.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Молодежный форум по управлению интернетом (Youth RIGF), который состоится 6 апреля, обнародовал перечень основных участников тематических секций - в них примут участие представители государственных структур, информационных агентств, научного и бизнес-сообщества, а также известные блогеры и "тиктокеры", об этом говорится в сообщении организаторов.Так, на секции "Цифровая экономика: утопия или антиутопия", где будут обсуждать будущее индустрии информационных технологий в России, "утечку мозгов" и карьерные перспективы российской молодежи, выскажутся директор департамента инфотехнологий кабмина РФ Евгений Комар, руководитель службы компьютерного зрения и технологий искусственного интеллекта группы компаний "Яндекс" Александр Крайнов, директор по дистанционным программам МФТИ Алексей Малеев, вице-президент "Сколтеха" в области искусственного интеллекта и машинного моделирования Максим Федоров, председатель совета директоров экспортной электронной торговой площадки GlobalRusTrade.com Анна Нестерова, директор департамента корпоративного обучения Московской школы управления "Сколково" Денис Конанчук, а также коммерческий директор DDoS-GUARD Дмитрий Рудь. Направлять же обсуждение будет председатель молодежного совета Банка России Давид Монастырский.Дискуссия о правовом регулировании, контроле сбора и обработки данных и нарушениях личного пространства потребителя пройдет на секции "Мои персональные данные: чьи они на самом деле?". Модератором будет председатель совета Центра глобальной ИТ-кооперации Роман Чуков. Своими мнениями поделятся замруководителя Роскомнадзора Милош Вагнер, директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, представитель отдела защиты данных Совета Европы Питер Кимпиан, управляющий партнер Санкт-Петербургского филиала Dentons Виктор Наумов, директор Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ Анна Дупан, генеральный директор Data Souls, основатель сообщества Open Data Science и организатор проекта Data Fest Алексей Натекин.В рамках секции "(Не)виртуальная реальность" участники обсудят проблему "цифровой зависимости", проанализируют влияние интернета на повседневную жизнь и автоматизацию человеческого сознания. Ключевыми "спикерами" секции станут замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов, руководитель центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Ольга Рубцова, генеральный директор Института развития интернета Антон Ключкин и Тамирлан Кулиев – блогер с более чем 900 тысячами подписчиков в Instagram и 2,6 миллиона подписчиков в TikTok. Политолог и журналист Антон Хащенко будет модерировать этот обмен мнениями.Наконец, в обсуждении будущего соцсетей и перспектив появления новых социальных платформ примут участие два известных российских блогера с многотысячной аудиторией – Кирилл Колесников и Никита Старушко. Также перед участниками этой секции форума выступят вице-президент по стратегическим инициативам ПАО "Ростелеком" Борис Глазков, руководитель АНО "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" Денис Заварзин и руководитель редакции проекта "Проверка информации" информационного агентства ТАСС Ольга Прокопова. Модератором дискуссии будет певица, ведущая и блогер Карина Кросс.

https://ria.ru/20210330/internet-1603486953.html

https://ria.ru/20210330/peskov-1603394541.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, олег качанов, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), сколковский институт науки и технологий, высшая школа экономики (вшэ), общество