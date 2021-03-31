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Молодежный форум по управлению интернетом объявил участников дискуссий
Молодежный форум по управлению интернетом объявил участников дискуссий
Молодежный форум по управлению интернетом (Youth RIGF), который состоится 6 апреля, обнародовал перечень основных участников тематических секций - в них примут... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T21:07
2021-03-31T21:07
россия
олег качанов
московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)
сколковский институт науки и технологий
высшая школа экономики (вшэ)
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Молодежный форум по управлению интернетом (Youth RIGF), который состоится 6 апреля, обнародовал перечень основных участников тематических секций - в них примут участие представители государственных структур, информационных агентств, научного и бизнес-сообщества, а также известные блогеры и "тиктокеры", об этом говорится в сообщении организаторов.Так, на секции "Цифровая экономика: утопия или антиутопия", где будут обсуждать будущее индустрии информационных технологий в России, "утечку мозгов" и карьерные перспективы российской молодежи, выскажутся директор департамента инфотехнологий кабмина РФ Евгений Комар, руководитель службы компьютерного зрения и технологий искусственного интеллекта группы компаний "Яндекс" Александр Крайнов, директор по дистанционным программам МФТИ Алексей Малеев, вице-президент "Сколтеха" в области искусственного интеллекта и машинного моделирования Максим Федоров, председатель совета директоров экспортной электронной торговой площадки GlobalRusTrade.com Анна Нестерова, директор департамента корпоративного обучения Московской школы управления "Сколково" Денис Конанчук, а также коммерческий директор DDoS-GUARD Дмитрий Рудь. Направлять же обсуждение будет председатель молодежного совета Банка России Давид Монастырский.Дискуссия о правовом регулировании, контроле сбора и обработки данных и нарушениях личного пространства потребителя пройдет на секции "Мои персональные данные: чьи они на самом деле?". Модератором будет председатель совета Центра глобальной ИТ-кооперации Роман Чуков. Своими мнениями поделятся замруководителя Роскомнадзора Милош Вагнер, директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, представитель отдела защиты данных Совета Европы Питер Кимпиан, управляющий партнер Санкт-Петербургского филиала Dentons Виктор Наумов, директор Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ Анна Дупан, генеральный директор Data Souls, основатель сообщества Open Data Science и организатор проекта Data Fest Алексей Натекин.В рамках секции "(Не)виртуальная реальность" участники обсудят проблему "цифровой зависимости", проанализируют влияние интернета на повседневную жизнь и автоматизацию человеческого сознания. Ключевыми "спикерами" секции станут замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов, руководитель центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Ольга Рубцова, генеральный директор Института развития интернета Антон Ключкин и Тамирлан Кулиев – блогер с более чем 900 тысячами подписчиков в Instagram и 2,6 миллиона подписчиков в TikTok. Политолог и журналист Антон Хащенко будет модерировать этот обмен мнениями.Наконец, в обсуждении будущего соцсетей и перспектив появления новых социальных платформ примут участие два известных российских блогера с многотысячной аудиторией – Кирилл Колесников и Никита Старушко. Также перед участниками этой секции форума выступят вице-президент по стратегическим инициативам ПАО "Ростелеком" Борис Глазков, руководитель АНО "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" Денис Заварзин и руководитель редакции проекта "Проверка информации" информационного агентства ТАСС Ольга Прокопова. Модератором дискуссии будет певица, ведущая и блогер Карина Кросс.
https://ria.ru/20210330/internet-1603486953.html
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россия, олег качанов, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), сколковский институт науки и технологий, высшая школа экономики (вшэ), общество

Молодежный форум по управлению интернетом объявил участников дискуссий

21:07 31.03.2021
 
© Фото : АГН «Москва» /Александр АвиловТестирование решений "умного транспорта" - "Умный обгон", "Умный перекресток", "Безопасный пешеход" - в рамках Smart City в пилотной зоне 5G на территории ВДНХ
Тестирование решений умного транспорта - Умный обгон, Умный перекресток, Безопасный пешеход - в рамках Smart City в пилотной зоне 5G на территории ВДНХ - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Фото : АГН «Москва» /Александр Авилов
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Молодежный форум по управлению интернетом (Youth RIGF), который состоится 6 апреля, обнародовал перечень основных участников тематических секций - в них примут участие представители государственных структур, информационных агентств, научного и бизнес-сообщества, а также известные блогеры и "тиктокеры", об этом говорится в сообщении организаторов.
Так, на секции "Цифровая экономика: утопия или антиутопия", где будут обсуждать будущее индустрии информационных технологий в России, "утечку мозгов" и карьерные перспективы российской молодежи, выскажутся директор департамента инфотехнологий кабмина РФ Евгений Комар, руководитель службы компьютерного зрения и технологий искусственного интеллекта группы компаний "Яндекс" Александр Крайнов, директор по дистанционным программам МФТИ Алексей Малеев, вице-президент "Сколтеха" в области искусственного интеллекта и машинного моделирования Максим Федоров, председатель совета директоров экспортной электронной торговой площадки GlobalRusTrade.com Анна Нестерова, директор департамента корпоративного обучения Московской школы управления "Сколково" Денис Конанчук, а также коммерческий директор DDoS-GUARD Дмитрий Рудь. Направлять же обсуждение будет председатель молодежного совета Банка России Давид Монастырский.
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Дискуссия о правовом регулировании, контроле сбора и обработки данных и нарушениях личного пространства потребителя пройдет на секции "Мои персональные данные: чьи они на самом деле?". Модератором будет председатель совета Центра глобальной ИТ-кооперации Роман Чуков. Своими мнениями поделятся замруководителя Роскомнадзора Милош Вагнер, директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, представитель отдела защиты данных Совета Европы Питер Кимпиан, управляющий партнер Санкт-Петербургского филиала Dentons Виктор Наумов, директор Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ Анна Дупан, генеральный директор Data Souls, основатель сообщества Open Data Science и организатор проекта Data Fest Алексей Натекин.
В рамках секции "(Не)виртуальная реальность" участники обсудят проблему "цифровой зависимости", проанализируют влияние интернета на повседневную жизнь и автоматизацию человеческого сознания. Ключевыми "спикерами" секции станут замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов, руководитель центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Ольга Рубцова, генеральный директор Института развития интернета Антон Ключкин и Тамирлан Кулиев – блогер с более чем 900 тысячами подписчиков в Instagram и 2,6 миллиона подписчиков в TikTok. Политолог и журналист Антон Хащенко будет модерировать этот обмен мнениями.
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Наконец, в обсуждении будущего соцсетей и перспектив появления новых социальных платформ примут участие два известных российских блогера с многотысячной аудиторией – Кирилл Колесников и Никита Старушко. Также перед участниками этой секции форума выступят вице-президент по стратегическим инициативам ПАО "Ростелеком" Борис Глазков, руководитель АНО "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" Денис Заварзин и руководитель редакции проекта "Проверка информации" информационного агентства ТАСС Ольга Прокопова. Модератором дискуссии будет певица, ведущая и блогер Карина Кросс.
 
РоссияОлег КачановМосковский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ)Сколковский институт науки и технологийВысшая школа экономики (ВШЭ)Общество
 
 
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