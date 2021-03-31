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В России могут изменить флаги ВМФ
В России могут изменить флаги ВМФ
Флаги кораблей российского Военно-морского флота могут поменять свою конфигурацию, изменится место где будет изображен орден, следует из проекта указа... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T17:03
2021-03-31T17:03
2021-03-31T18:16
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Флаги кораблей российского Военно-морского флота могут поменять свою конфигурацию, изменится место где будет изображен орден, следует из проекта указа президента РФ о Военно-морском флаге России, размещенном на официальном портале правовой информации.Изменения могут коснуться орденских и гвардейских орденских флагов. Если раньше орден размещался в левом верхнем углу флага, то теперь его (или несколько орденов) предлагается изображать в центре Андреевского креста, причем высота ордена должна составлять треть ширины флага.В проекте указа оговаривается, что корабли ни при каких обстоятельствах не должны спускать Военно-морской флаг перед противником, причем каждый член экипажа корабля обязан "самоотверженно и мужественно, не щадя жизни, защищать Военно-морской флаг в бою". Сбитое полотнище флага должно заменяться на другое. Причем, если его невозможно водрузить на положенном месте, полотнище поднимают на флагштоке в любом месте корабля, где это возможно."При непосредственной опасности захвата Военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения, Военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля", - отмечается в проекте указа.Кроме того, новым кораблям, принимаемым в состав флота, могут передаваться флаги кораблей, уже выведенных из его состава, но отличившихся при защите государственных интересов Отечества. Эти флаги должны храниться на кораблях как реликвии.
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Флаги кораблей российского Военно-морского флота
могут поменять свою конфигурацию, изменится место где будет изображен орден, следует из проекта указа президента РФ о Военно-морском флаге России, размещенном на официальном портале правовой информации.
Изменения могут коснуться орденских и гвардейских орденских флагов. Если раньше орден размещался в левом верхнем углу флага, то теперь его (или несколько орденов) предлагается изображать в центре Андреевского креста, причем высота ордена должна составлять треть ширины флага.
В проекте указа оговаривается, что корабли ни при каких обстоятельствах не должны спускать Военно-морской флаг перед противником, причем каждый член экипажа корабля обязан "самоотверженно и мужественно, не щадя жизни, защищать Военно-морской флаг в бою". Сбитое полотнище флага должно заменяться на другое. Причем, если его невозможно водрузить на положенном месте, полотнище поднимают на флагштоке в любом месте корабля, где это возможно.
"При непосредственной опасности захвата Военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения, Военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля", - отмечается в проекте указа.
Кроме того, новым кораблям, принимаемым в состав флота, могут передаваться флаги кораблей, уже выведенных из его состава, но отличившихся при защите государственных интересов Отечества. Эти флаги должны храниться на кораблях как реликвии.