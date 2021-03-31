https://ria.ru/20210331/flagi-1603667471.html

В России могут изменить флаги ВМФ

В России могут изменить флаги ВМФ

Флаги кораблей российского Военно-морского флота могут поменять свою конфигурацию, изменится место где будет изображен орден, следует из проекта указа... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T17:03

2021-03-31T17:03

2021-03-31T18:16

вмф рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574943017_0:205:3077:1936_1920x0_80_0_0_3ad4947d14f068aca7d7dfb6fd510638.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Флаги кораблей российского Военно-морского флота могут поменять свою конфигурацию, изменится место где будет изображен орден, следует из проекта указа президента РФ о Военно-морском флаге России, размещенном на официальном портале правовой информации.Изменения могут коснуться орденских и гвардейских орденских флагов. Если раньше орден размещался в левом верхнем углу флага, то теперь его (или несколько орденов) предлагается изображать в центре Андреевского креста, причем высота ордена должна составлять треть ширины флага.В проекте указа оговаривается, что корабли ни при каких обстоятельствах не должны спускать Военно-морской флаг перед противником, причем каждый член экипажа корабля обязан "самоотверженно и мужественно, не щадя жизни, защищать Военно-морской флаг в бою". Сбитое полотнище флага должно заменяться на другое. Причем, если его невозможно водрузить на положенном месте, полотнище поднимают на флагштоке в любом месте корабля, где это возможно."При непосредственной опасности захвата Военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения, Военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля", - отмечается в проекте указа.Кроме того, новым кораблям, принимаемым в состав флота, могут передаваться флаги кораблей, уже выведенных из его состава, но отличившихся при защите государственных интересов Отечества. Эти флаги должны храниться на кораблях как реликвии.

https://ria.ru/20210323/banknoty-1602470853.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вмф рф, общество