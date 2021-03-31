https://ria.ru/20210331/feyk-1603695474.html
Правозащитнику из Череповца ограничили свободу за распространение фейка
Правозащитнику из Череповца ограничили свободу за распространение фейка
Суд назначил правозащитнику из Череповца Григорию Винтеру наказание в виде ограничения свободы на 2 года за распространение фейков об этапировании здоровых... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T19:36
2021-03-31T19:36
2021-03-31T19:37
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
череповец
вологодская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Суд назначил правозащитнику из Череповца Григорию Винтеру наказание в виде ограничения свободы на 2 года за распространение фейков об этапировании здоровых заключенных вместе с больными СОVID-19 и оскорбление представителей власти, сообщила объединённая пресс-служба судов города.Как установил суд, в апреле 2020 года Винтер разместил в группах в соцсети "ВКонтакте" заведомо ложные текстовые сообщения об этапировании сотрудниками УФСИН России по Вологодской области без средств индивидуальной защиты лиц, не имеющих признаков коронавирусной инфекции, с лицами, которые имеют признаки этого заболевания. Во время следствия были предоставлены сведения ФСИН об обязательных медицинских осмотрах с целью выявления лиц, имеющих признаки коронавируса. Кроме того, отмечают в пресс-службе, при проведении обыска дома у Винтера он высказывал оскорбления в адрес сотрудников СК, Росгвардии и УФСБ по Вологодской области."Череповецкий городской суд приговорил Григория Винтера к наказанию виде 2 лет ограничения свободы", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, суд установил Винтеру следующие ограничения: не выезжать за пределы Череповца и не изменять место жительства и работы без согласия специализированного государственного органа.
https://ria.ru/20210324/feyki-1602707349.html
россия
череповец
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_eac192fcfaba82800790f2bf172313be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), череповец, вологодская область, происшествия