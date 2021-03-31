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Правозащитнику из Череповца ограничили свободу за распространение фейка
Правозащитнику из Череповца ограничили свободу за распространение фейка
Суд назначил правозащитнику из Череповца Григорию Винтеру наказание в виде ограничения свободы на 2 года за распространение фейков об этапировании здоровых... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T19:36
2021-03-31T19:37
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
череповец
вологодская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Суд назначил правозащитнику из Череповца Григорию Винтеру наказание в виде ограничения свободы на 2 года за распространение фейков об этапировании здоровых заключенных вместе с больными СОVID-19 и оскорбление представителей власти, сообщила объединённая пресс-служба судов города.Как установил суд, в апреле 2020 года Винтер разместил в группах в соцсети "ВКонтакте" заведомо ложные текстовые сообщения об этапировании сотрудниками УФСИН России по Вологодской области без средств индивидуальной защиты лиц, не имеющих признаков коронавирусной инфекции, с лицами, которые имеют признаки этого заболевания. Во время следствия были предоставлены сведения ФСИН об обязательных медицинских осмотрах с целью выявления лиц, имеющих признаки коронавируса. Кроме того, отмечают в пресс-службе, при проведении обыска дома у Винтера он высказывал оскорбления в адрес сотрудников СК, Росгвардии и УФСБ по Вологодской области."Череповецкий городской суд приговорил Григория Винтера к наказанию виде 2 лет ограничения свободы", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, суд установил Винтеру следующие ограничения: не выезжать за пределы Череповца и не изменять место жительства и работы без согласия специализированного государственного органа.
https://ria.ru/20210324/feyki-1602707349.html
россия
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), череповец, вологодская область, происшествия

Правозащитнику из Череповца ограничили свободу за распространение фейка

19:36 31.03.2021 (обновлено: 19:37 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Суд назначил правозащитнику из Череповца Григорию Винтеру наказание в виде ограничения свободы на 2 года за распространение фейков об этапировании здоровых заключенных вместе с больными СОVID-19 и оскорбление представителей власти, сообщила объединённая пресс-служба судов города.
Как установил суд, в апреле 2020 года Винтер разместил в группах в соцсети "ВКонтакте" заведомо ложные текстовые сообщения об этапировании сотрудниками УФСИН России по Вологодской области без средств индивидуальной защиты лиц, не имеющих признаков коронавирусной инфекции, с лицами, которые имеют признаки этого заболевания. Во время следствия были предоставлены сведения ФСИН об обязательных медицинских осмотрах с целью выявления лиц, имеющих признаки коронавируса. Кроме того, отмечают в пресс-службе, при проведении обыска дома у Винтера он высказывал оскорбления в адрес сотрудников СК, Росгвардии и УФСБ по Вологодской области.
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 19:23
Общественная палата в этому году выявила более одиннадцати тысяч фейков
"Череповецкий городской суд приговорил Григория Винтера к наказанию виде 2 лет ограничения свободы", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, суд установил Винтеру следующие ограничения: не выезжать за пределы Череповца и не изменять место жительства и работы без согласия специализированного государственного органа.
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)ЧереповецВологодская областьПроисшествия
 
 
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