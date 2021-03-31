https://ria.ru/20210331/feyk-1603695474.html

Правозащитнику из Череповца ограничили свободу за распространение фейка

Правозащитнику из Череповца ограничили свободу за распространение фейка

Суд назначил правозащитнику из Череповца Григорию Винтеру наказание в виде ограничения свободы на 2 года за распространение фейков об этапировании здоровых... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T19:36

2021-03-31T19:36

2021-03-31T19:37

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

череповец

вологодская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Суд назначил правозащитнику из Череповца Григорию Винтеру наказание в виде ограничения свободы на 2 года за распространение фейков об этапировании здоровых заключенных вместе с больными СОVID-19 и оскорбление представителей власти, сообщила объединённая пресс-служба судов города.Как установил суд, в апреле 2020 года Винтер разместил в группах в соцсети "ВКонтакте" заведомо ложные текстовые сообщения об этапировании сотрудниками УФСИН России по Вологодской области без средств индивидуальной защиты лиц, не имеющих признаков коронавирусной инфекции, с лицами, которые имеют признаки этого заболевания. Во время следствия были предоставлены сведения ФСИН об обязательных медицинских осмотрах с целью выявления лиц, имеющих признаки коронавируса. Кроме того, отмечают в пресс-службе, при проведении обыска дома у Винтера он высказывал оскорбления в адрес сотрудников СК, Росгвардии и УФСБ по Вологодской области."Череповецкий городской суд приговорил Григория Винтера к наказанию виде 2 лет ограничения свободы", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, суд установил Винтеру следующие ограничения: не выезжать за пределы Череповца и не изменять место жительства и работы без согласия специализированного государственного органа.

https://ria.ru/20210324/feyki-1602707349.html

россия

череповец

вологодская область

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), череповец, вологодская область, происшествия