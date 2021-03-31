https://ria.ru/20210331/evrosoyuz-1603640517.html

Толстой сравнил Евросоюз с СССР

Толстой сравнил Евросоюз с СССР

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что у России сегодня пока нет объединительной идеи для привлечения союзников, однако у страны есть огромный потенциал... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T15:18

2021-03-31T15:18

2021-03-31T15:18

восточная европа

петр толстой

госдума рф

евросоюз

чехия

австрия

в мире

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что у России сегодня пока нет объединительной идеи для привлечения союзников, однако у страны есть огромный потенциал русской культуры и опыт межнационального мира, на основе которого такая идея могла бы появиться и привлечь на сторону РФ не только народы бывшего СССР, но и многие страны, которые сегодня ищут выход из "капкана Евросоюза"."У нас такой привлекательной идеи, чтобы собирать под нее союзников, пока не созрело. И когда это произойдет, я уверен, что большая часть, в том числе стран Восточной Европы, начиная от Австрии и заканчивая Чехией, могли бы стать нашими союзниками", - сказал Толстой в эфире радиостанции "Говорит Москва".Он подчеркнул, что тенденцию, которая сложилась после распада Варшавского договора, можно переломить. По мнению парламентария, Европейский союз сейчас "скорее переживает стадию позднего СССР", когда на словах у них единство, а внутри вся эта структура полна противоречий."Просто мы в данном случае, к сожалению, пока не сформулировали привлекательной идеи, чтобы под нее собирать союзников. Это дело не одного человека, это должно созреть. Это должно быть общественное согласие на эту тему", - уверен вице-спикер Госдумы.Толстой отметил, что "советская" идея никуда нас не привела. В принципе, добавил он, какая-то идея, основанная на противоречиях, на классовой борьбе, имеет тупиковый характер. Парламентарий добавил, что у России огромный потенциал русской культуры, менталитета, опыта межнационального мира, который существует в России между разными народами и разными культурами."Мы могли бы на основе этого сформулировать свою евразийскую идею. На этот счет есть масса разных наработок. Но повторяю: это должна быть идея, которая объединяет большинство людей нашей страны. А у нас пока такого нет", - добавил политик.Вице-спикер Госдумы считает, что пока общество разделено на достаточно "искусственные истории", связанные с политическими партиями, их названиями или отношением к власти."Пока нет у нас внутри страны этого единства. Предлагать внешнему миру нужно что-то только тогда, когда ты внутренне с этим согласен. Но я лично верю, что такая идея появится. Она, безусловно, должна будет объединить не только народы бывшего СССР, но и многие страны, которые сегодня ищут какой-то запасной выход из капкана Евросоюза, куда их заманили под разговоры о европейской мечте", - заключил Толстой.

https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598077186.html

https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600481383.html

https://ria.ru/20210331/peregovory-1603600575.html

восточная европа

чехия

австрия

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восточная европа, петр толстой, госдума рф, евросоюз, чехия, австрия, в мире