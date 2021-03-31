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Толстой сравнил Евросоюз с СССР
Толстой сравнил Евросоюз с СССР
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что у России сегодня пока нет объединительной идеи для привлечения союзников, однако у страны есть огромный потенциал... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:18
2021-03-31T15:18
восточная европа
петр толстой
госдума рф
евросоюз
чехия
австрия
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что у России сегодня пока нет объединительной идеи для привлечения союзников, однако у страны есть огромный потенциал русской культуры и опыт межнационального мира, на основе которого такая идея могла бы появиться и привлечь на сторону РФ не только народы бывшего СССР, но и многие страны, которые сегодня ищут выход из "капкана Евросоюза"."У нас такой привлекательной идеи, чтобы собирать под нее союзников, пока не созрело. И когда это произойдет, я уверен, что большая часть, в том числе стран Восточной Европы, начиная от Австрии и заканчивая Чехией, могли бы стать нашими союзниками", - сказал Толстой в эфире радиостанции "Говорит Москва".Он подчеркнул, что тенденцию, которая сложилась после распада Варшавского договора, можно переломить. По мнению парламентария, Европейский союз сейчас "скорее переживает стадию позднего СССР", когда на словах у них единство, а внутри вся эта структура полна противоречий."Просто мы в данном случае, к сожалению, пока не сформулировали привлекательной идеи, чтобы под нее собирать союзников. Это дело не одного человека, это должно созреть. Это должно быть общественное согласие на эту тему", - уверен вице-спикер Госдумы.Толстой отметил, что "советская" идея никуда нас не привела. В принципе, добавил он, какая-то идея, основанная на противоречиях, на классовой борьбе, имеет тупиковый характер. Парламентарий добавил, что у России огромный потенциал русской культуры, менталитета, опыта межнационального мира, который существует в России между разными народами и разными культурами."Мы могли бы на основе этого сформулировать свою евразийскую идею. На этот счет есть масса разных наработок. Но повторяю: это должна быть идея, которая объединяет большинство людей нашей страны. А у нас пока такого нет", - добавил политик.Вице-спикер Госдумы считает, что пока общество разделено на достаточно "искусственные истории", связанные с политическими партиями, их названиями или отношением к власти."Пока нет у нас внутри страны этого единства. Предлагать внешнему миру нужно что-то только тогда, когда ты внутренне с этим согласен. Но я лично верю, что такая идея появится. Она, безусловно, должна будет объединить не только народы бывшего СССР, но и многие страны, которые сегодня ищут какой-то запасной выход из капкана Евросоюза, куда их заманили под разговоры о европейской мечте", - заключил Толстой.
https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598077186.html
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восточная европа, петр толстой, госдума рф, евросоюз, чехия, австрия, в мире

Толстой сравнил Евросоюз с СССР

15:18 31.03.2021
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкРуководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что у России сегодня пока нет объединительной идеи для привлечения союзников, однако у страны есть огромный потенциал русской культуры и опыт межнационального мира, на основе которого такая идея могла бы появиться и привлечь на сторону РФ не только народы бывшего СССР, но и многие страны, которые сегодня ищут выход из "капкана Евросоюза".
"У нас такой привлекательной идеи, чтобы собирать под нее союзников, пока не созрело. И когда это произойдет, я уверен, что большая часть, в том числе стран Восточной Европы, начиная от Австрии и заканчивая Чехией, могли бы стать нашими союзниками", - сказал Толстой в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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Он подчеркнул, что тенденцию, которая сложилась после распада Варшавского договора, можно переломить. По мнению парламентария, Европейский союз сейчас "скорее переживает стадию позднего СССР", когда на словах у них единство, а внутри вся эта структура полна противоречий.
"Просто мы в данном случае, к сожалению, пока не сформулировали привлекательной идеи, чтобы под нее собирать союзников. Это дело не одного человека, это должно созреть. Это должно быть общественное согласие на эту тему", - уверен вице-спикер Госдумы.
Толстой отметил, что "советская" идея никуда нас не привела. В принципе, добавил он, какая-то идея, основанная на противоречиях, на классовой борьбе, имеет тупиковый характер. Парламентарий добавил, что у России огромный потенциал русской культуры, менталитета, опыта межнационального мира, который существует в России между разными народами и разными культурами.
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"Мы могли бы на основе этого сформулировать свою евразийскую идею. На этот счет есть масса разных наработок. Но повторяю: это должна быть идея, которая объединяет большинство людей нашей страны. А у нас пока такого нет", - добавил политик.
Вице-спикер Госдумы считает, что пока общество разделено на достаточно "искусственные истории", связанные с политическими партиями, их названиями или отношением к власти.
"Пока нет у нас внутри страны этого единства. Предлагать внешнему миру нужно что-то только тогда, когда ты внутренне с этим согласен. Но я лично верю, что такая идея появится. Она, безусловно, должна будет объединить не только народы бывшего СССР, но и многие страны, которые сегодня ищут какой-то запасной выход из капкана Евросоюза, куда их заманили под разговоры о европейской мечте", - заключил Толстой.
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