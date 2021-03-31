https://ria.ru/20210331/evrosoyuz-1603637333.html

В Евросоюзе оценили обсуждение Путиным, Меркель и Макроном "Спутника V"

В Евросоюзе оценили обсуждение Путиным, Меркель и Макроном "Спутника V"

Европейская стратегия по вакцинации успешно реализуется и заказанных через контракты Еврокомиссии вакцин должно хватить, заявила официальный представитель ЕК... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T15:05

2021-03-31T15:05

2021-03-31T15:05

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

эммануэль макрон

евросоюз

ангела меркель

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603601578_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_24e6ca67c92ba33b90cd15375b45a0d5.jpg

БРЮССЕЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Европейская стратегия по вакцинации успешно реализуется и заказанных через контракты Еврокомиссии вакцин должно хватить, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант, комментируя обсуждение российской вакцины "Спутник V" в ходе беседы лидеров Франции и Германии с президентом России Владимиром Путиным.Переговоры Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном прошли во вторник в формате видеоконференции. В разговоре, в числе прочего, обсуждался вопрос о российской вакцине против коронавируса "Спутник V"."Я призываю вас задать вопрос лидерам Франции и Германии о том, что именно они обсуждали в разговоре с президентом Владимиром Путиным вчера. Не в нашей компетенции говорить о том, что там обсуждалось. Но я думаю, что вы можете получить ответ от этих трех лидеров, которые участвовали в дискуссии", - сказала представитель ЕК журналистам.По словам представителя ЕК, к концу года в ЕС надеются получить 2,6 миллиарда доз вакцин, одобренных для применения через централизованную процедуру. "Все в Европе делают все необходимое для ускорения поставок вакцин, мы считаем, что стратегия Евросоюза по вакцинации будет работать", - выразила уверенность она.Спинант также сообщила, что Евросоюз к концу марта должен получить 107 миллионов доз вакцин, что является ниже изначально запланированных объемов.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.

https://ria.ru/20210324/pandemiya-1602521531.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, эммануэль макрон, евросоюз, ангела меркель, владимир путин, в мире