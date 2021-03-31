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В Евросоюзе оценили обсуждение Путиным, Меркель и Макроном "Спутника V"
В Евросоюзе оценили обсуждение Путиным, Меркель и Макроном "Спутника V"
Европейская стратегия по вакцинации успешно реализуется и заказанных через контракты Еврокомиссии вакцин должно хватить, заявила официальный представитель ЕК... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:05
2021-03-31T15:05
2021-03-31T15:05
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
эммануэль макрон
евросоюз
ангела меркель
владимир путин
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Европейская стратегия по вакцинации успешно реализуется и заказанных через контракты Еврокомиссии вакцин должно хватить, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант, комментируя обсуждение российской вакцины "Спутник V" в ходе беседы лидеров Франции и Германии с президентом России Владимиром Путиным.Переговоры Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном прошли во вторник в формате видеоконференции. В разговоре, в числе прочего, обсуждался вопрос о российской вакцине против коронавируса "Спутник V"."Я призываю вас задать вопрос лидерам Франции и Германии о том, что именно они обсуждали в разговоре с президентом Владимиром Путиным вчера. Не в нашей компетенции говорить о том, что там обсуждалось. Но я думаю, что вы можете получить ответ от этих трех лидеров, которые участвовали в дискуссии", - сказала представитель ЕК журналистам.По словам представителя ЕК, к концу года в ЕС надеются получить 2,6 миллиарда доз вакцин, одобренных для применения через централизованную процедуру. "Все в Европе делают все необходимое для ускорения поставок вакцин, мы считаем, что стратегия Евросоюза по вакцинации будет работать", - выразила уверенность она.Спинант также сообщила, что Евросоюз к концу марта должен получить 107 миллионов доз вакцин, что является ниже изначально запланированных объемов.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, эммануэль макрон, евросоюз, ангела меркель, владимир путин, в мире
БРЮССЕЛЬ, 31 мар - РИА Новости.
Европейская стратегия по вакцинации успешно реализуется и заказанных через контракты Еврокомиссии
вакцин должно хватить, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант, комментируя обсуждение российской вакцины "Спутник V" в ходе беседы лидеров Франции
и Германии
с президентом России Владимиром Путиным
.
Переговоры Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель
и президентом Франции Эммануэлем Макроном
прошли во вторник в формате видеоконференции. В разговоре, в числе прочего, обсуждался вопрос о российской вакцине против коронавируса "Спутник V".
"Я призываю вас задать вопрос лидерам Франции и Германии о том, что именно они обсуждали в разговоре с президентом Владимиром Путиным вчера. Не в нашей компетенции говорить о том, что там обсуждалось. Но я думаю, что вы можете получить ответ от этих трех лидеров, которые участвовали в дискуссии", - сказала представитель ЕК журналистам.
Отвечая на вопрос журналистов, насколько успешно проходит кампания по вакцинации в ЕС, если ведущие европейские лидеры обсуждают вопросы вакцинации с Россией, представитель Еврокомиссии подчеркнула, что европейская кампания по вакцинации реализуется. "Исполнение европейской стратегии по вакцинации находится в процессе реализации. У ЕС есть широкий портфель вакцин, которых хватит для вакцинации всего населения ЕС. Этот портфель базируется на вакцинах, разработанных по разным технологиям", - напомнила Спинант.
По словам представителя ЕК, к концу года в ЕС надеются получить 2,6 миллиарда доз вакцин, одобренных для применения через централизованную процедуру. "Все в Европе делают все необходимое для ускорения поставок вакцин, мы считаем, что стратегия Евросоюза
по вакцинации будет работать", - выразила уверенность она.
Спинант также сообщила, что Евросоюз к концу марта должен получить 107 миллионов доз вакцин, что является ниже изначально запланированных объемов.
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.