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В Евросоюзе отвергли обвинения СВР в дискредитации российской вакцины
В Евросоюзе отвергли обвинения СВР в дискредитации российской вакцины
Европейский союз полностью опровергает приписываемые некоторым его чиновникам заявления, которые, согласно заявлению Службы внешней разведки РФ, имеют целью... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:41
2021-03-31T11:52
вакцина "спутник v"
европейская внешнеполитическая служба
в мире
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Европейский союз полностью опровергает приписываемые некоторым его чиновникам заявления, которые, согласно заявлению Службы внешней разведки РФ, имеют целью дискредитировать российскую вакцину против коронавируса, сообщил РИА Новости представитель ЕС.Во вторник пресс-бюро СВР заявило, что Евросоюз пытается принять срочные меры по дискредитации российской вакцины от коронавируса. В СВР, в частности, напомнили о недавнем заявлении еврокомиссара по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретона "о неприятии российской антикоронавирусной вакцины даже перед лицом все возрастающей угрозы жизням сотен тысяч граждан Евросоюза". Кроме того, как отметили в СВР, глава отдела по стратегическим коммуникациям и анализу информации Европейской внешнеполитической службы Лутц Гюльнер считает, что "Европейскому агентству по лекарственным средствам следовало бы затянуть до июля-августа сего года сертификацию российской вакцины, с тем чтобы позволить западным компаниям расширить производство и занять все ниши на рынке".Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с начала марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое, в числе прочего, выдает рекомендации по использованию антикоронавирусных вакцин в странах Евросоюза. По данным СМИ, российский препарат может получить одобрение ЕМА уже в мае.При этом в Еврокомиссии подчеркивают, что пока не ведут переговоры с разработчиком "Спутник V" о централизованных закупках, российская вакцина не входит в стратегию ЕС по вакцинации.Ранее еврокомиссар Тьерри Бретон, отвечающий в Еврокомиссии за производство вакцин, заявил, что ЕС не нуждается в централизованных закупках новой вакцины. По его словам, ЕС планирует в течение ближайших месяцев получить уже заказанные дозы, которые находятся в процессе производства на 52 объектах на территории Евросоюза.Бретон также пояснил, что процесс запуска новой вакцины в ЕС после получения ею одобрения от регулятора займет еще порядка 10-12 месяцев, а "Евросоюзу вакцины нужны уже сейчас". Поэтому он полагает, что "Спутник V" просто не сумеет вовремя развернуть массовое производство для поставок препарата в страны Европейского союза.При этом еврокомиссар Бретон в одном из своих заявлений ранее признал, что "Спутник V" - "это, вероятно, хорошая вакцина", отметив, что нет причин сомневаться в квалификации российских ученых.В то же время высокопоставленные представители ЕС неоднократно заявляли о политизации вопроса вакцин. В частности глава Евросовета Шарль Мишель призвал "не дать ввести себя в заблуждение России и Китаю", которые, по его словам, организуют "ограниченные, но широко освещаемые в СМИ поставки вакцин против коронавируса в другие страны", а также якобы "отстают" от ЕС в вопросах вакцинации собственного населения.Стратегия по вакцинации Евросоюза предусматривает централизованные закупки одобренных европейским регулятором вакцин для всех 27 государств пропорционально численности населения. Вакцины производятся на территории Европейского союза, который заявляет, что является мировым лидером по производству таких препаратов и их экспорту в другие страны. В настоящее время в ЕС поставлено 88 миллионов доз вакцин, использовано 62 миллиона.Однако в ЕС также раздается много критики из-за слишком медленных темпов вакцинации, которые в Еврокомиссии объясняют сбоем поставок препарата из-за сложностей с массовым производством.Тем не менее в Еврокомиссии рассчитывают к началу осени этого года вакцинировать 70% населения, что должно позволит снять большинство санитарных ограничений и возобновить экономическую деятельность в полном объеме.Отдельные страны ЕС, включая Венгрию и Словакию, воспользовались правом на экстренное одобрение неавторизованных в ЕС вакцин для исключительного использования на своей территории и на национальном уровне одобрили российскую вакцину "Спутник V", а также китайскую вакцину. На днях Австрия также заявила о намерении закупить для своего населения "Спутник V".По последним данным, "Спутник V" зарегистрирован в 58 странах мира с общим населением более 1,5 млрд человек. Эффективность вакцины составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet ("Ланцет").
https://ria.ru/20210328/vaktsiny-1603193842.html
https://ria.ru/20210212/provokatsiya-1597245258.html
https://ria.ru/20210311/slovakiya-1600632908.html
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вакцина "спутник v", европейская внешнеполитическая служба, в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз

В Евросоюзе отвергли обвинения СВР в дискредитации российской вакцины

11:41 31.03.2021 (обновлено: 11:52 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19 - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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БРЮССЕЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Европейский союз полностью опровергает приписываемые некоторым его чиновникам заявления, которые, согласно заявлению Службы внешней разведки РФ, имеют целью дискредитировать российскую вакцину против коронавируса, сообщил РИА Новости представитель ЕС.
Во вторник пресс-бюро СВР заявило, что Евросоюз пытается принять срочные меры по дискредитации российской вакцины от коронавируса. В СВР, в частности, напомнили о недавнем заявлении еврокомиссара по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретона "о неприятии российской антикоронавирусной вакцины даже перед лицом все возрастающей угрозы жизням сотен тысяч граждан Евросоюза". Кроме того, как отметили в СВР, глава отдела по стратегическим коммуникациям и анализу информации Европейской внешнеполитической службы Лутц Гюльнер считает, что "Европейскому агентству по лекарственным средствам следовало бы затянуть до июля-августа сего года сертификацию российской вакцины, с тем чтобы позволить западным компаниям расширить производство и занять все ниши на рынке".
"Что касается господина Гюльнера, мы полностью опровергаем то, что ему ложно приписывают. Мы также отмечаем, что российское заявление не содержит никаких ссылок на какие-либо источники, которые бы подтверждали эти обвинения", - сказал агентству представитель ЕС.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с начала марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое, в числе прочего, выдает рекомендации по использованию антикоронавирусных вакцин в странах Евросоюза. По данным СМИ, российский препарат может получить одобрение ЕМА уже в мае.
При этом в Еврокомиссии подчеркивают, что пока не ведут переговоры с разработчиком "Спутник V" о централизованных закупках, российская вакцина не входит в стратегию ЕС по вакцинации.
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Ранее еврокомиссар Тьерри Бретон, отвечающий в Еврокомиссии за производство вакцин, заявил, что ЕС не нуждается в централизованных закупках новой вакцины. По его словам, ЕС планирует в течение ближайших месяцев получить уже заказанные дозы, которые находятся в процессе производства на 52 объектах на территории Евросоюза.
Бретон также пояснил, что процесс запуска новой вакцины в ЕС после получения ею одобрения от регулятора займет еще порядка 10-12 месяцев, а "Евросоюзу вакцины нужны уже сейчас". Поэтому он полагает, что "Спутник V" просто не сумеет вовремя развернуть массовое производство для поставок препарата в страны Европейского союза.
При этом еврокомиссар Бретон в одном из своих заявлений ранее признал, что "Спутник V" - "это, вероятно, хорошая вакцина", отметив, что нет причин сомневаться в квалификации российских ученых.
В то же время высокопоставленные представители ЕС неоднократно заявляли о политизации вопроса вакцин. В частности глава Евросовета Шарль Мишель призвал "не дать ввести себя в заблуждение России и Китаю", которые, по его словам, организуют "ограниченные, но широко освещаемые в СМИ поставки вакцин против коронавируса в другие страны", а также якобы "отстают" от ЕС в вопросах вакцинации собственного населения.
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Стратегия по вакцинации Евросоюза предусматривает централизованные закупки одобренных европейским регулятором вакцин для всех 27 государств пропорционально численности населения. Вакцины производятся на территории Европейского союза, который заявляет, что является мировым лидером по производству таких препаратов и их экспорту в другие страны. В настоящее время в ЕС поставлено 88 миллионов доз вакцин, использовано 62 миллиона.
Однако в ЕС также раздается много критики из-за слишком медленных темпов вакцинации, которые в Еврокомиссии объясняют сбоем поставок препарата из-за сложностей с массовым производством.
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Тем не менее в Еврокомиссии рассчитывают к началу осени этого года вакцинировать 70% населения, что должно позволит снять большинство санитарных ограничений и возобновить экономическую деятельность в полном объеме.
Отдельные страны ЕС, включая Венгрию и Словакию, воспользовались правом на экстренное одобрение неавторизованных в ЕС вакцин для исключительного использования на своей территории и на национальном уровне одобрили российскую вакцину "Спутник V", а также китайскую вакцину. На днях Австрия также заявила о намерении закупить для своего населения "Спутник V".
По последним данным, "Спутник V" зарегистрирован в 58 странах мира с общим населением более 1,5 млрд человек. Эффективность вакцины составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet ("Ланцет").
 
Вакцина "Спутник V"Европейская внешнеполитическая службаВ миреСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Евросоюз
 
 
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