https://ria.ru/20210331/epidemiya-1603505952.html

Выжили сильнейшие. Во что человека превратили смертельные эпидемии

Выжили сильнейшие. Во что человека превратили смертельные эпидемии

В начале марта французские ученые сообщили, что туберкулез повлиял на эволюцию человека. Несколько тысяч лет люди постоянно контактировали с возбудителем... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T08:00

2021-03-31T08:00

2021-03-31T10:05

наука

легочная чума

эпидемия

здоровье

гарвардский университет

европа

южная каролина

сша

вич

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Альфия Еникеева. В начале марта французские ученые сообщили, что туберкулез повлиял на эволюцию человека. Несколько тысяч лет люди постоянно контактировали с возбудителем болезни, и в итоге сегодня наша популяция лучше защищена от смертельной инфекции. Похожим образом нас изменили чума, холера и даже ВИЧ. Палочка о двух концахСкорее всего, первое заражение человека палочкой Коха произошло в палеолите, когда люди освоили огонь. Как предполагают австралийские ученые, дым и пепел костров, особенно внутри пещер, попадал в легкие древних гоминид, вызывая воспаление и ослабляя иммунитет. Туберкулезная микобактерия проникла в человеческий организм, хотя прежде инфекция распространялась только среди животных и не передавалась воздушно-капельным путем. Тысячелетиями патоген мутировал, лучше приспосабливался к организму хозяина и к концу XIX века убивал уже по несколько миллионов в год. Однако параллельно шел и другой процесс. Во время эпидемий меньше всего шансов избежать туберкулеза и выжить было у носителей мутации P1104A в гене TYK2. Она влияет на активность моноцитов — особых клеток иммунной системы — и делает организм более уязвимым для инфекции. Сегодня благодаря естественному отбору эта вариация в человеческой популяции очень редка. К таким выводам пришли французские ученые после того, как проанализировали геномы тысячи европейцев времен Античности и Средневековья и сопоставили с данными современных людей. Оказалось, что мутация P1104A раньше достаточно часто встречалась среди жителей Европы. Однако примерно две тысячи лет назад начала постепенно исчезать — именно в это время фиксировали первые массовые заражения туберкулезом. Такую оценку, в частности, дает филогенетический анализ штаммов палочки Коха, выделенной из образцов венгерских мумий XVIII века. Как подсчитали авторы работы, с распространением инфекции в Европе частота мутации резко уменьшилась — с десяти процентов в бронзовом веке до 2,9 сейчас. Но есть и обратная сторона — у носителей P1104A снижен риск аутоиммунных и воспалительных заболеваний. Чума на оба ваших домаДругой опасный патоген — чумная палочка Yersinia pestis — судя по всему, сопровождает людей с каменного века. Мутация, превратившая безобидную бактерию, вызывающую небольшие проблемы с пищеварением, в смертоносный микроорганизм, произошла в ее геноме около десяти тысяч лет назад. Она научилась проникать в легкие, стремительно видоизменяться и провоцировать развитие сразу нескольких видов чумы — бубонной, септической и легочной, которую еще называют чумной пневмонией. Пандемии чумы стали постоянным спутником человечества. По крайней мере, немецкие исследователи выделили смертельный возбудитель из останков древних людей, живших на территории современной Европы около четырех-пяти тысяч лет назад. Ученые предполагают, что он попал туда вместе с кочевниками, которые мигрировали из Центральной Евразии в Восточную Европу. Затем бактерия вновь "вернулась" в Центральную Евразию. И уже там зародилась самая страшная пандемия в истории человечества — Черная смерть, которая в XIV веке убила почти половину населения Европы. Согласно работе исследователей из Университета Южной Каролины (США), люди, пережившие эпидемию средневековой чумы, в среднем были здоровее тех, кто населял Европу до распространения Черной смерти. К такому выводу палеогенетики пришли, изучив останки более тысячи человек. Часть из них погибла до вспышки чумы в XIV веке, остальные — во время нее или после. Эксперты обращали внимание не только на причины смерти, но на состояние костей и зубов. Оказалось, что пережившие эпидемию и их потомки часто достигали 70-80-летнего возраста и в целом обладали крепким здоровьем. Прирожденные холерикиРодиной холеры считают долину Ганга. Именно отсюда болезнь разошлась по миру, спровоцировав в XIX веке сразу шесть пандемий, которые унесли несколько миллионов жизней. Даже сегодня от холеры умирает более ста тысяч человек в год. При этом, как выяснили ученые из Гарвардского университета (США), реже всего болезнь диагностируют у жителей дельты Ганга — индийцев и бангладешцев. Более чем тысячелетний постоянный контакт с возбудителем инфекции спровоцировал изменения в их ДНК, и они фактически неуязвимы для холеры. Прежде всего речь идет о генах, кодирующих калиевые каналы, которые высвобождают хлорид-ионы в кишечнике. Именно нарушения в их работе у зараженных приводят к диарее. Кроме того, природную защиту жителям долины Ганга обеспечивают участки генома, связанные с врожденным иммунитетом. Несмотря на то что к 15-летнему возрасту примерно половина местных детей подхватывает холерный вибрион, они либо переносят инфекцию легко, либо не заболевают вовсе. Неожиданная адаптацияСейчас уже доказано, что один из самых опасных вирусов нашего времени — ВИЧ — зародился в Африке. По одной версии, нулевой пациент заразился, съев мясо шимпанзе из центральной части континента. По другой — вирус попал в организм человека от черных мангобеев из Западной Африки. Как бы то ни было, но именно у жителей этих мест ученые обнаружили первые признаки зарождающейся естественной защиты. Исследователи изучили образцы крови ВИЧ-пациентов из Конго и обнаружили, что почти четыре процента из них — элитные контроллеры, то есть вирусная нагрузка у них крайне мала, а сама болезнь, хотя они не принимают специальную антиретровирусную терапию, никак себя не проявляет. Для сравнения: в остальных странах мира этот показатель не превышает одного процента среди всех ВИЧ-инфицированных. Как отмечают авторы работы, в Африке не распространена мутация CCR5∆32, которую связывают с устойчивостью к ВИЧ. А значит, речь, скорее всего, идет о неизвестных пока изменениях в геноме, которые закрепились в местной популяции. Именно этим и объясняется высокая доля элитных контроллеров. Другая версия, которую исследователи пока не сбрасывают со счетов: менее агрессивный вариант вируса в Конго.

https://ria.ru/20210224/sfu-1598323489.html

https://ria.ru/20210130/vich-1595317138.html

https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585368942.html

европа

южная каролина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

легочная чума, эпидемия, здоровье, гарвардский университет, европа, южная каролина, сша, вич, туберкулез