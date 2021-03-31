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В Белоруссии включили первый энергоблок АЭС
В Белоруссии включили первый энергоблок АЭС
Энергоблок №1 БелАЭС включен в сеть после плановой остановки, сообщила в среду пресс-служба министерства энергетики Белоруссии. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:50
2021-03-31T16:22
парламентское собрание союза беларуси и россии
министерство энергетики белоруссии
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Энергоблок №1 БелАЭС включен в сеть после плановой остановки, сообщила в среду пресс-служба министерства энергетики Белоруссии.В ведомстве 25 марта сообщали, что первый энергоблок Белорусской АЭС планово отключен от сети для проведения испытаний.Отмечается, что в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации на первом энергоблоке будут продолжены регламентные работы и испытания.Кроме того, как сообщили в минэнерго, началась подготовка к проведению комплексного опробования оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки. "Ожидается, что к этим работам специалисты приступят в середине апреля", - добавили в пресс-службе.Энергоблок №1 БелАЭС начал работу и был подключен к национальной энергосистеме 3 ноября 2020 года, в конце декабря началась его опытно-промышленная эксплуатация.БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Госатомнадзор Белоруссии сообщал, что приемка первого энергоблока в эксплуатацию планируется в апреле-мае. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.
https://ria.ru/20200829/pribaltika-1576449108.html
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министерство энергетики белоруссии, белорусская аэс, атомстройэкспорт, в мире, министерство энергетики рф (минэнерго россии), белоруссия

В Белоруссии включили первый энергоблок АЭС

14:50 31.03.2021 (обновлено: 16:22 31.03.2021)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоБелорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Энергоблок №1 БелАЭС включен в сеть после плановой остановки, сообщила в среду пресс-служба министерства энергетики Белоруссии.
В ведомстве 25 марта сообщали, что первый энергоблок Белорусской АЭС планово отключен от сети для проведения испытаний.
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"После выполнения регламентных работ 31 марта в 14.42 (совпадает с мск) первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет повышение мощности реакторной установки до номинальной", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минэнерго.

Отмечается, что в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации на первом энергоблоке будут продолжены регламентные работы и испытания.
Кроме того, как сообщили в минэнерго, началась подготовка к проведению комплексного опробования оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки. "Ожидается, что к этим работам специалисты приступят в середине апреля", - добавили в пресс-службе.
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Энергоблок №1 БелАЭС начал работу и был подключен к национальной энергосистеме 3 ноября 2020 года, в конце декабря началась его опытно-промышленная эксплуатация.
БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Госатомнадзор Белоруссии сообщал, что приемка первого энергоблока в эксплуатацию планируется в апреле-мае. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.
 
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