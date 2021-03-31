https://ria.ru/20210331/energoblok-1603632875.html

В Белоруссии включили первый энергоблок АЭС

В Белоруссии включили первый энергоблок АЭС

Энергоблок №1 БелАЭС включен в сеть после плановой остановки, сообщила в среду пресс-служба министерства энергетики Белоруссии. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T14:50

2021-03-31T14:50

2021-03-31T16:22

парламентское собрание союза беларуси и россии

министерство энергетики белоруссии

белорусская аэс

атомстройэкспорт

в мире

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592824202_0:87:3470:2039_1920x0_80_0_0_f32d4d11acc31f53f5f2ed92375de19d.jpg

МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Энергоблок №1 БелАЭС включен в сеть после плановой остановки, сообщила в среду пресс-служба министерства энергетики Белоруссии.В ведомстве 25 марта сообщали, что первый энергоблок Белорусской АЭС планово отключен от сети для проведения испытаний.Отмечается, что в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации на первом энергоблоке будут продолжены регламентные работы и испытания.Кроме того, как сообщили в минэнерго, началась подготовка к проведению комплексного опробования оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки. "Ожидается, что к этим работам специалисты приступят в середине апреля", - добавили в пресс-службе.Энергоблок №1 БелАЭС начал работу и был подключен к национальной энергосистеме 3 ноября 2020 года, в конце декабря началась его опытно-промышленная эксплуатация.БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Госатомнадзор Белоруссии сообщал, что приемка первого энергоблока в эксплуатацию планируется в апреле-мае. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.

https://ria.ru/20200829/pribaltika-1576449108.html

https://ria.ru/20210309/belaes-1600445090.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство энергетики белоруссии, белорусская аэс, атомстройэкспорт, в мире, министерство энергетики рф (минэнерго россии), белоруссия