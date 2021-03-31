https://ria.ru/20210331/energetika-1603672378.html

Кубанские депутаты направят правительству предложения по энергетике

Кубанские депутаты направят правительству предложения по энергетике

Депутаты Краснодарского края направят правительству РФ предложения по изменению отдельных нормативных правовых актов (НПА), регулирующих деятельность в области... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T17:31

2021-03-31T17:31

2021-03-31T17:31

краснодарский край

михаил мишустин

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 31 мар - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края направят правительству РФ предложения по изменению отдельных нормативных правовых актов (НПА), регулирующих деятельность в области электроэнергетики в части развития сетевого комплекса и технологического присоединения, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона (ЗСК).Обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину депутаты края приняли на пленарном заседании в среду. "В адресованном ему документе содержатся предложения по изменению отдельных нормативных правовых актов правительства РФ, регулирующих деятельность в области электроэнергетики в части развития сетевого комплекса и технологического присоединения", - говорится в сообщении.Председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель напомнил, что качественное и надежное обеспечение электроэнергией потребителей Краснодарского края - один из приоритетов в работе депутатского корпуса Кубани. Одной из существенных проблем, не позволяющей сегодня должным образом развивать региональную электроэнергетику, является систематическое недополучение необходимой валовой выручки от оказания услуг по передаче важного ресурса территориальными сетевыми организациями, в том числе одним из крупнейших профильных предприятий – ПАО "Россети-Кубань"."Ситуация обусловлена отсутствием единого подхода в определении величины мощности при утверждении тарифов на услуги по передаче электроэнергии для регулируемых компаний. Это в итоге формирует отклонения ежегодных утверждаемых и фактических балансовых показателей и не позволяет организациям собрать необходимую выручку", - пояснили в ЗСК. В обращении также предлагается внести соответствующие изменения в ряд документов, регулирующих процессы согласования схем перспективного развития, в постановление "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики".По словам главы краевого парламента Юрия Бурлачко, нагрузка на сети в регионе увеличивается ежегодно, растет численность населения, повышаются требования к качеству жизни, появляются более высокие бытовые стандарты."Все больше энергии требуют наша промышленность, АПК и курорты. Кубань обладает высокой инвестиционной привлекательностью, но реализацию многих проектов сдерживают именно сложности технологического присоединения. Поэтому в принимаемом обращении мы и вносим ряд предложений по совершенствованию соответствующей нормативной правовой базы", - сказал председатель ЗСК.

https://ria.ru/20210330/gospodderzhka-1603530817.html

https://ria.ru/20210329/kurorty-1603336006.html

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михаил мишустин, краснодарский край, экономика