Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20210331/energetika-1603672378.html
Кубанские депутаты направят правительству предложения по энергетике
Кубанские депутаты направят правительству предложения по энергетике
Депутаты Краснодарского края направят правительству РФ предложения по изменению отдельных нормативных правовых актов (НПА), регулирующих деятельность в области... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T17:31
2021-03-31T17:31
краснодарский край
михаил мишустин
краснодарский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156047/82/1560478227_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_969a6e25686c60d9b8a76f3d36ebeb44.jpg
КРАСНОДАР, 31 мар - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края направят правительству РФ предложения по изменению отдельных нормативных правовых актов (НПА), регулирующих деятельность в области электроэнергетики в части развития сетевого комплекса и технологического присоединения, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона (ЗСК).Обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину депутаты края приняли на пленарном заседании в среду. "В адресованном ему документе содержатся предложения по изменению отдельных нормативных правовых актов правительства РФ, регулирующих деятельность в области электроэнергетики в части развития сетевого комплекса и технологического присоединения", - говорится в сообщении.Председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель напомнил, что качественное и надежное обеспечение электроэнергией потребителей Краснодарского края - один из приоритетов в работе депутатского корпуса Кубани. Одной из существенных проблем, не позволяющей сегодня должным образом развивать региональную электроэнергетику, является систематическое недополучение необходимой валовой выручки от оказания услуг по передаче важного ресурса территориальными сетевыми организациями, в том числе одним из крупнейших профильных предприятий – ПАО "Россети-Кубань"."Ситуация обусловлена отсутствием единого подхода в определении величины мощности при утверждении тарифов на услуги по передаче электроэнергии для регулируемых компаний. Это в итоге формирует отклонения ежегодных утверждаемых и фактических балансовых показателей и не позволяет организациям собрать необходимую выручку", - пояснили в ЗСК. В обращении также предлагается внести соответствующие изменения в ряд документов, регулирующих процессы согласования схем перспективного развития, в постановление "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики".По словам главы краевого парламента Юрия Бурлачко, нагрузка на сети в регионе увеличивается ежегодно, растет численность населения, повышаются требования к качеству жизни, появляются более высокие бытовые стандарты."Все больше энергии требуют наша промышленность, АПК и курорты. Кубань обладает высокой инвестиционной привлекательностью, но реализацию многих проектов сдерживают именно сложности технологического присоединения. Поэтому в принимаемом обращении мы и вносим ряд предложений по совершенствованию соответствующей нормативной правовой базы", - сказал председатель ЗСК.
https://ria.ru/20210330/gospodderzhka-1603530817.html
https://ria.ru/20210329/kurorty-1603336006.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156047/82/1560478227_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f4ac5a5078e22dfb658c5d0280889589.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, краснодарский край, экономика

Кубанские депутаты направят правительству предложения по энергетике

17:31 31.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Театральную площадь Краснодара
Вид на Театральную площадь Краснодара - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 31 мар - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края направят правительству РФ предложения по изменению отдельных нормативных правовых актов (НПА), регулирующих деятельность в области электроэнергетики в части развития сетевого комплекса и технологического присоединения, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона (ЗСК).
Обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину депутаты края приняли на пленарном заседании в среду. "В адресованном ему документе содержатся предложения по изменению отдельных нормативных правовых актов правительства РФ, регулирующих деятельность в области электроэнергетики в части развития сетевого комплекса и технологического присоединения", - говорится в сообщении.
Уборка урожая риса на Кубани - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 20:33Краснодарский край
На Кубани удвоили господдержку фермеров
Председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель напомнил, что качественное и надежное обеспечение электроэнергией потребителей Краснодарского края - один из приоритетов в работе депутатского корпуса Кубани. Одной из существенных проблем, не позволяющей сегодня должным образом развивать региональную электроэнергетику, является систематическое недополучение необходимой валовой выручки от оказания услуг по передаче важного ресурса территориальными сетевыми организациями, в том числе одним из крупнейших профильных предприятий – ПАО "Россети-Кубань".
"Ситуация обусловлена отсутствием единого подхода в определении величины мощности при утверждении тарифов на услуги по передаче электроэнергии для регулируемых компаний. Это в итоге формирует отклонения ежегодных утверждаемых и фактических балансовых показателей и не позволяет организациям собрать необходимую выручку", - пояснили в ЗСК. В обращении также предлагается внести соответствующие изменения в ряд документов, регулирующих процессы согласования схем перспективного развития, в постановление "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики".
Отдых в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 17:24Туризм
На Кубани в 2021 году ожидают 16 миллионов туристов
По словам главы краевого парламента Юрия Бурлачко, нагрузка на сети в регионе увеличивается ежегодно, растет численность населения, повышаются требования к качеству жизни, появляются более высокие бытовые стандарты.
"Все больше энергии требуют наша промышленность, АПК и курорты. Кубань обладает высокой инвестиционной привлекательностью, но реализацию многих проектов сдерживают именно сложности технологического присоединения. Поэтому в принимаемом обращении мы и вносим ряд предложений по совершенствованию соответствующей нормативной правовой базы", - сказал председатель ЗСК.
 
Краснодарский крайМихаил МишустинКраснодарский крайЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
01:12В России начинается весенний призыв на военную службу
01:05Познер сообщил, что находится под защитой полиции
Лента новостейМолния