Открывшего стрельбу в Мытищах посмертно проверят на вменяемость
09:45 31.03.2021 (обновлено: 13:44 31.03.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль службы спасения на месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в коттеджном поселке "Новые Вешки" пенсионера
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Погибшему мужчине из подмосковных Мытищ, который открыл огонь по силовикам, посмертно проведут психиатрическую экспертизу, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Мужчине посмертно будет проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза", - сказала она.
Также Врадий сообщила, что сейчас место происшествия оцеплено, кроме того, планируется назначение генетической, пожарно-технической, взрыво-технической, баллистической и других экспертиз.
Врадий также рассказала, что следователи завели уголовное дело по двум статьям: о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств.
"В ходе спецоперации в домовладении произошел пожар. После ликвидации возгорания... при разборе завалов на третьем этаже дома были обнаружены человеческие останки", - добавила она.
По информации регионального ГУМВД, стрельба началась утром во вторник после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки для проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия. Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме один, в течение дня были слышны выстрелы. Ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В здании начался сильный пожар, возгорание стало заметно около 19.00. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что злоумышленник мог погибнуть в огне на чердаке здания.