https://ria.ru/20210331/ekspertiza-1603568149.html

Открывшего стрельбу в Мытищах посмертно проверят на вменяемость

Открывшего стрельбу в Мытищах посмертно проверят на вменяемость

Погибшему мужчине из подмосковных Мытищ, который открыл огонь по силовикам, посмертно проведут психиатрическую экспертизу, сообщила РИА Новости старший помощник РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T09:45

2021-03-31T09:45

2021-03-31T13:44

стрельба в мытищах

гумвд

ольга врадий

омон россии

следственный комитет россии (ск рф)

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Погибшему мужчине из подмосковных Мытищ, который открыл огонь по силовикам, посмертно проведут психиатрическую экспертизу, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.Также Врадий сообщила, что сейчас место происшествия оцеплено, кроме того, планируется назначение генетической, пожарно-технической, взрыво-технической, баллистической и других экспертиз.Врадий также рассказала, что следователи завели уголовное дело по двум статьям: о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств.По информации регионального ГУМВД, стрельба началась утром во вторник после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки для проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия. Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме один, в течение дня были слышны выстрелы. Ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.В здании начался сильный пожар, возгорание стало заметно около 19.00. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что злоумышленник мог погибнуть в огне на чердаке здания.

https://ria.ru/20210331/telo-1603549540.html

мытищи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в мытищах, гумвд, ольга врадий, омон россии, следственный комитет россии (ск рф), мытищи, происшествия