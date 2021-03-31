https://ria.ru/20210331/ekosistema-1603666309.html

В Оренбуржье обсудили вопросы восстановления экосистем рек Урал и Иртыш

В Оренбуржье обсудили вопросы восстановления экосистем рек Урал и Иртыш

Министерства экологии России и Казахстана подписали в среду программу о сохранении и восстановлении экосистем трансграничных рек Урал и Иртыш, сообщает... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T17:05

2021-03-31T17:05

2021-03-31T17:05

оренбургская область

денис паслер

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

александр козлов (глава минвостокразвития)

оренбургская область

соль-илецк

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ОРЕНБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Министерства экологии России и Казахстана подписали в среду программу о сохранении и восстановлении экосистем трансграничных рек Урал и Иртыш, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.В сообщении говорится, что вопрос экологии обсуждался в Оренбурге во время совещания по расширению сотрудничества России и Казахстана, куда прибыли глава Минприроды РФ Александр Козлов и министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев."Одной из ключевых тем встречи стало сохранение и восстановление экосистемы бассейна реки Урал и сотрудничество по проведению исследований в бассейнах крупных трансграничных рек. В рамках визита была подписана программа российско-казахстанского сотрудничества в области развития особо охраняемых природных территорий",- отмечает пресс-служба.Программа по сохранению и восстановлению экосистем рек рассчитана до 2024 года. Запланированы серьёзные мероприятия по выявлению источников загрязнения, реконструкции водных сооружений, расчистке русел рек бассейна.Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время встречи отметил, что проблемы спасения реки на уровне министров двух государств в Оренбуржье обсуждаются впервые. Пресс-служба отмечает, что в границах бассейна Урала на территории российских регионов находятся 439 водопользователей. На территории Оренбургской области 23 водопользователя дают объем сброса порядка 800 миллионов кубических метров. Многие очистные сооружения требуют серьезного обновления.В Оренбуржье уже реконструируют очистные сооружения в Соль-Илецке и селе Октябрьском Октябрьского района. До 2024 года запланирована реконструкция и строительство еще как минимум шести очистных.

https://ria.ru/20210322/samoizolyatsiya-1602379220.html

оренбургская область

соль-илецк

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денис паслер, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минвостокразвития), оренбургская область, соль-илецк