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Оренбургская область
https://ria.ru/20210331/ekosistema-1603666309.html
В Оренбуржье обсудили вопросы восстановления экосистем рек Урал и Иртыш
В Оренбуржье обсудили вопросы восстановления экосистем рек Урал и Иртыш
Министерства экологии России и Казахстана подписали в среду программу о сохранении и восстановлении экосистем трансграничных рек Урал и Иртыш, сообщает... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T17:05
2021-03-31T17:05
оренбургская область
денис паслер
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
александр козлов (глава минвостокразвития)
оренбургская область
соль-илецк
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ОРЕНБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Министерства экологии России и Казахстана подписали в среду программу о сохранении и восстановлении экосистем трансграничных рек Урал и Иртыш, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.В сообщении говорится, что вопрос экологии обсуждался в Оренбурге во время совещания по расширению сотрудничества России и Казахстана, куда прибыли глава Минприроды РФ Александр Козлов и министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев."Одной из ключевых тем встречи стало сохранение и восстановление экосистемы бассейна реки Урал и сотрудничество по проведению исследований в бассейнах крупных трансграничных рек. В рамках визита была подписана программа российско-казахстанского сотрудничества в области развития особо охраняемых природных территорий",- отмечает пресс-служба.Программа по сохранению и восстановлению экосистем рек рассчитана до 2024 года. Запланированы серьёзные мероприятия по выявлению источников загрязнения, реконструкции водных сооружений, расчистке русел рек бассейна.Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время встречи отметил, что проблемы спасения реки на уровне министров двух государств в Оренбуржье обсуждаются впервые. Пресс-служба отмечает, что в границах бассейна Урала на территории российских регионов находятся 439 водопользователей. На территории Оренбургской области 23 водопользователя дают объем сброса порядка 800 миллионов кубических метров. Многие очистные сооружения требуют серьезного обновления.В Оренбуржье уже реконструируют очистные сооружения в Соль-Илецке и селе Октябрьском Октябрьского района. До 2024 года запланирована реконструкция и строительство еще как минимум шести очистных.
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денис паслер, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минвостокразвития), оренбургская область, соль-илецк

В Оренбуржье обсудили вопросы восстановления экосистем рек Урал и Иртыш

17:05 31.03.2021
 
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области / Министерства экологии России и Казахстана подписали в среду программу о сохранении и восстановлении экосистем трансграничных рек Урал и Иртыш
Министерства экологии России и Казахстана подписали в среду программу о сохранении и восстановлении экосистем трансграничных рек Урал и Иртыш - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области /
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ОРЕНБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Министерства экологии России и Казахстана подписали в среду программу о сохранении и восстановлении экосистем трансграничных рек Урал и Иртыш, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
В сообщении говорится, что вопрос экологии обсуждался в Оренбурге во время совещания по расширению сотрудничества России и Казахстана, куда прибыли глава Минприроды РФ Александр Козлов и министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев.
"Одной из ключевых тем встречи стало сохранение и восстановление экосистемы бассейна реки Урал и сотрудничество по проведению исследований в бассейнах крупных трансграничных рек. В рамках визита была подписана программа российско-казахстанского сотрудничества в области развития особо охраняемых природных территорий",- отмечает пресс-служба.
Программа по сохранению и восстановлению экосистем рек рассчитана до 2024 года. Запланированы серьёзные мероприятия по выявлению источников загрязнения, реконструкции водных сооружений, расчистке русел рек бассейна.
"Граждане наших стран ждут от нас результатов, а это, прежде всего, чистая вода, здоровые экосистемы. С российской стороны реализация мероприятий уже началась. Комплекс работ очень обширен и требует межведомственного взаимодействия как с нашими российскими коллегами, так и зарубежными. Потому что только при синхронном выполнении всех работ мы можем достигнуть общего результата", - приводит пресс-служба слова российского министра.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время встречи отметил, что проблемы спасения реки на уровне министров двух государств в Оренбуржье обсуждаются впервые.
"Это означает, что в поиске путей решения экологических вопросов, связанных с Уралом, нам удалось выйти на новый уровень. Важно, что у нас формируется четкий план решения первоочередных проблем, очевидных оренбуржцам. Это и уровень воды в Урале, и работа экологических постов, и контроль за чистотой воздуха. Рассчитываем, что при поддержке федерального правительства и наших коллег из Казахстана всё удастся выполнить в конкретные сроки", - цитируется в сообщении Паслер.
Пресс-служба отмечает, что в границах бассейна Урала на территории российских регионов находятся 439 водопользователей. На территории Оренбургской области 23 водопользователя дают объем сброса порядка 800 миллионов кубических метров. Многие очистные сооружения требуют серьезного обновления.
В Оренбуржье уже реконструируют очистные сооружения в Соль-Илецке и селе Октябрьском Октябрьского района. До 2024 года запланирована реконструкция и строительство еще как минимум шести очистных.
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Оренбургская областьДенис ПаслерМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Александр Козлов (глава Минвостокразвития)Оренбургская областьСоль-Илецк
 
 
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