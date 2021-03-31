В Оренбуржье обсудили вопросы восстановления экосистем рек Урал и Иртыш
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области / Министерства экологии России и Казахстана подписали в среду программу о сохранении и восстановлении экосистем трансграничных рек Урал и Иртыш
ОРЕНБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Министерства экологии России и Казахстана подписали в среду программу о сохранении и восстановлении экосистем трансграничных рек Урал и Иртыш, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
В сообщении говорится, что вопрос экологии обсуждался в Оренбурге во время совещания по расширению сотрудничества России и Казахстана, куда прибыли глава Минприроды РФ Александр Козлов и министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев.
"Одной из ключевых тем встречи стало сохранение и восстановление экосистемы бассейна реки Урал и сотрудничество по проведению исследований в бассейнах крупных трансграничных рек. В рамках визита была подписана программа российско-казахстанского сотрудничества в области развития особо охраняемых природных территорий",- отмечает пресс-служба.
Программа по сохранению и восстановлению экосистем рек рассчитана до 2024 года. Запланированы серьёзные мероприятия по выявлению источников загрязнения, реконструкции водных сооружений, расчистке русел рек бассейна.
"Граждане наших стран ждут от нас результатов, а это, прежде всего, чистая вода, здоровые экосистемы. С российской стороны реализация мероприятий уже началась. Комплекс работ очень обширен и требует межведомственного взаимодействия как с нашими российскими коллегами, так и зарубежными. Потому что только при синхронном выполнении всех работ мы можем достигнуть общего результата", - приводит пресс-служба слова российского министра.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время встречи отметил, что проблемы спасения реки на уровне министров двух государств в Оренбуржье обсуждаются впервые.
"Это означает, что в поиске путей решения экологических вопросов, связанных с Уралом, нам удалось выйти на новый уровень. Важно, что у нас формируется четкий план решения первоочередных проблем, очевидных оренбуржцам. Это и уровень воды в Урале, и работа экологических постов, и контроль за чистотой воздуха. Рассчитываем, что при поддержке федерального правительства и наших коллег из Казахстана всё удастся выполнить в конкретные сроки", - цитируется в сообщении Паслер.
Пресс-служба отмечает, что в границах бассейна Урала на территории российских регионов находятся 439 водопользователей. На территории Оренбургской области 23 водопользователя дают объем сброса порядка 800 миллионов кубических метров. Многие очистные сооружения требуют серьезного обновления.
В Оренбуржье уже реконструируют очистные сооружения в Соль-Илецке и селе Октябрьском Октябрьского района. До 2024 года запланирована реконструкция и строительство еще как минимум шести очистных.