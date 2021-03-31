https://ria.ru/20210331/ekonomika-1603553808.html

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году

Всемирный банк изменил прогноз по росту российской экономики в 2021 и 2022 годах. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T05:05

2021-03-31T05:05

2021-03-31T09:46

россия

центральная азия

всемирный банк

москва

европа

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_9cbbe4f423bda58a6bc0f77db8603d16.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Всемирный банк изменил прогноз по росту российской экономики в 2021 и 2022 годах.Ранее, в январе, институт развития подсчитал, что в этом году он составит 2,6 процента, а в следующем — три. Теперь первый показатель вырос до 2,9 процента, второй — до 3,2."Восстановление, как ожидается, наберет обороты <...>, рост ускорится <...> по мере постепенного ослабления влияния последствий пандемии", — подчеркивается в докладе об экономике региона Европы и Центральной Азии.Также изменение прогноза специалисты связали с меньшим, чем ожидалось, сокращением российской экономики в минувшем году (минус 3,1 процента).При этом подчеркивается, что аналитические данные все еще остаются подверженными высокому уровню неопределенности и рисков.По прогнозу Минэкономразвития, рост экономики страны по итогам 2021 года составит 3,3 процента. Расчеты подготовили в сентябре, их пересмотр ожидается этой весной.

https://ria.ru/20210330/putin-1603458916.html

россия

центральная азия

москва

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральная азия, всемирный банк, москва, европа, в мире, экономика