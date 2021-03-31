https://ria.ru/20210331/ekonomika-1603553808.html
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году
Всемирный банк изменил прогноз по росту российской экономики в 2021 и 2022 годах. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T05:05
2021-03-31T05:05
2021-03-31T09:46
россия
центральная азия
всемирный банк
москва
европа
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_9cbbe4f423bda58a6bc0f77db8603d16.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Всемирный банк изменил прогноз по росту российской экономики в 2021 и 2022 годах.Ранее, в январе, институт развития подсчитал, что в этом году он составит 2,6 процента, а в следующем — три. Теперь первый показатель вырос до 2,9 процента, второй — до 3,2."Восстановление, как ожидается, наберет обороты <...>, рост ускорится <...> по мере постепенного ослабления влияния последствий пандемии", — подчеркивается в докладе об экономике региона Европы и Центральной Азии.Также изменение прогноза специалисты связали с меньшим, чем ожидалось, сокращением российской экономики в минувшем году (минус 3,1 процента).При этом подчеркивается, что аналитические данные все еще остаются подверженными высокому уровню неопределенности и рисков.По прогнозу Минэкономразвития, рост экономики страны по итогам 2021 года составит 3,3 процента. Расчеты подготовили в сентябре, их пересмотр ожидается этой весной.
https://ria.ru/20210330/putin-1603458916.html
россия
центральная азия
москва
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7b637ded0f90204569055edb251960b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральная азия, всемирный банк, москва, европа, в мире, экономика
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Всемирный банк
изменил прогноз по росту российской экономики в 2021 и 2022 годах.
Ранее, в январе, институт развития подсчитал, что в этом году он составит 2,6 процента, а в следующем — три. Теперь первый показатель вырос до 2,9 процента, второй — до 3,2.
"Восстановление, как ожидается, наберет обороты <...>, рост ускорится <...> по мере постепенного ослабления влияния последствий пандемии", — подчеркивается в докладе об экономике региона Европы
и Центральной Азии
.
Также изменение прогноза специалисты связали с меньшим, чем ожидалось, сокращением российской экономики в минувшем году (минус 3,1 процента).
При этом подчеркивается, что аналитические данные все еще остаются подверженными высокому уровню неопределенности и рисков.
По прогнозу Минэкономразвития, рост экономики страны по итогам 2021 года составит 3,3 процента. Расчеты подготовили в сентябре, их пересмотр ожидается этой весной.