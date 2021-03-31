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Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году
Всемирный банк изменил прогноз по росту российской экономики в 2021 и 2022 годах. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T05:05
2021-03-31T09:46
россия
центральная азия
всемирный банк
москва
европа
в мире
экономика
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Всемирный банк изменил прогноз по росту российской экономики в 2021 и 2022 годах.Ранее, в январе, институт развития подсчитал, что в этом году он составит 2,6 процента, а в следующем — три. Теперь первый показатель вырос до 2,9 процента, второй — до 3,2."Восстановление, как ожидается, наберет обороты &lt;...&gt;, рост ускорится &lt;...&gt; по мере постепенного ослабления влияния последствий пандемии", — подчеркивается в докладе об экономике региона Европы и Центральной Азии.Также изменение прогноза специалисты связали с меньшим, чем ожидалось, сокращением российской экономики в минувшем году (минус 3,1 процента).При этом подчеркивается, что аналитические данные все еще остаются подверженными высокому уровню неопределенности и рисков.По прогнозу Минэкономразвития, рост экономики страны по итогам 2021 года составит 3,3 процента. Расчеты подготовили в сентябре, их пересмотр ожидается этой весной.
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россия, центральная азия, всемирный банк, москва, европа, в мире, экономика

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году

05:05 31.03.2021 (обновлено: 09:46 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Всемирный банк изменил прогноз по росту российской экономики в 2021 и 2022 годах.
Ранее, в январе, институт развития подсчитал, что в этом году он составит 2,6 процента, а в следующем — три. Теперь первый показатель вырос до 2,9 процента, второй — до 3,2.
"Восстановление, как ожидается, наберет обороты <...>, рост ускорится <...> по мере постепенного ослабления влияния последствий пандемии", — подчеркивается в докладе об экономике региона Европы и Центральной Азии.
Также изменение прогноза специалисты связали с меньшим, чем ожидалось, сокращением российской экономики в минувшем году (минус 3,1 процента).
При этом подчеркивается, что аналитические данные все еще остаются подверженными высокому уровню неопределенности и рисков.
По прогнозу Минэкономразвития, рост экономики страны по итогам 2021 года составит 3,3 процента. Расчеты подготовили в сентябре, их пересмотр ожидается этой весной.
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