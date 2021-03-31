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Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду
Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила в интервью РИА Новости, что рекомендует чаще готовить дома, а не заказывать... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T03:30
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россия
антонина стародубова
здоровье
москва
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила в интервью РИА Новости, что рекомендует чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду, потому что так можно контролировать состав блюда и метод приготовления.Она отметила, что иногда даже самый сбалансированный и здоровый ужин не приносит радости, если на его приготовление потрачено много времени после тяжелого рабочего дня."Поэтому и для доставки готовой еды есть место в нашей жизни. Главный вопрос в том, что вы заказываете и сколько", - добавила врач.
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россия, антонина стародубова, здоровье, москва, общество

Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду

03:30 31.03.2021
 
© РИА Новости / Александр ВильфНарезанные для салата яйца
Нарезанные для салата яйца - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила в интервью РИА Новости, что рекомендует чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду, потому что так можно контролировать состав блюда и метод приготовления.
"Я бы порекомендовала домашнее приготовление пищи, потому что в этом случае вы можете контролировать состав блюда - можно уменьшить содержание соли, жиров, сахара, и метод приготовления – можно отказаться от обжаривания. Когда привозят готовое блюдо – его состав, к сожалению, уже не изменить. Если говорить про продукты, а не блюда, то в их заказе и доставке много плюсов: экономия времени, сил, иногда средств, возможность планирования и предварительного составления меню", - рассказала Стародубова.
Она отметила, что иногда даже самый сбалансированный и здоровый ужин не приносит радости, если на его приготовление потрачено много времени после тяжелого рабочего дня.
"Поэтому и для доставки готовой еды есть место в нашей жизни. Главный вопрос в том, что вы заказываете и сколько", - добавила врач.
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