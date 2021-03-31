https://ria.ru/20210331/eda-1603552849.html

Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду

Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила в интервью РИА Новости, что рекомендует чаще готовить дома, а не заказывать... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T03:30

2021-03-31T03:30

2021-03-31T03:30

россия

антонина стародубова

здоровье

москва

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила в интервью РИА Новости, что рекомендует чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду, потому что так можно контролировать состав блюда и метод приготовления.Она отметила, что иногда даже самый сбалансированный и здоровый ужин не приносит радости, если на его приготовление потрачено много времени после тяжелого рабочего дня."Поэтому и для доставки готовой еды есть место в нашей жизни. Главный вопрос в том, что вы заказываете и сколько", - добавила врач.

https://ria.ru/20210323/sladost-1602392219.html

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2021

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россия, антонина стародубова, здоровье, москва, общество