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На границе с Белоруссией скопились грузовики
На границе с Белоруссией скопились грузовики
Количество автотранспорта резко выросло на псковском пограничном пропуском пункте с Белоруссией "Невельский" из-за весенних ограничений на белорусских дорогах,... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T10:35
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авто
белоруссия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Количество автотранспорта резко выросло на псковском пограничном пропуском пункте с Белоруссией "Невельский" из-за весенних ограничений на белорусских дорогах, поэтому время ожидания прохождения границы увеличилось, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.Как рассказали РИА Новости очевидцы, время ожидания проверки большегрузов на псковском пункте увеличилось от 4 до 14 часов. Многие водители фур стали переживать из-за этого, так как значительно увеличилось время доставки грузов.В пресс-службе Северо-Западного таможенного управления пояснили, с 25 марта в Белоруссии ограничено движение грузовых транспортных средств по ряду автомобильных дорог. Из-за этого транспортные потоки большегрузов перераспределились, и теперь часть автомобилей, ранее въезжавших на территорию России через ППУ "Долосцы", следует через ППУ "Невельский".Псковская таможня обращает внимание перевозчиков на сложившуюся ситуацию и рекомендует учитывать данную информацию при выборе маршрута следования.
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авто, белоруссия

На границе с Белоруссией скопились грузовики

10:35 31.03.2021 (обновлено: 10:40 31.03.2021)
 
© Фото : Северо-Западное таможенное управлениеГрузовики на Псковской таможне
Грузовики на Псковской таможне - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Фото : Северо-Западное таможенное управление
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Количество автотранспорта резко выросло на псковском пограничном пропуском пункте с Белоруссией "Невельский" из-за весенних ограничений на белорусских дорогах, поэтому время ожидания прохождения границы увеличилось, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
"Количество автомобилей, проходящих через ППУ "Невельский", возросло почти в два раза и на данный момент в среднем составляет около 200 грузовых автомобилей в сутки", - сообщил заместитель начальника отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Псковской таможни Николай Новолодский.
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Как рассказали РИА Новости очевидцы, время ожидания проверки большегрузов на псковском пункте увеличилось от 4 до 14 часов. Многие водители фур стали переживать из-за этого, так как значительно увеличилось время доставки грузов.
В пресс-службе Северо-Западного таможенного управления пояснили, с 25 марта в Белоруссии ограничено движение грузовых транспортных средств по ряду автомобильных дорог. Из-за этого транспортные потоки большегрузов перераспределились, и теперь часть автомобилей, ранее въезжавших на территорию России через ППУ "Долосцы", следует через ППУ "Невельский".
"Для сокращения очередей таможня принимает необходимые меры: увеличена численность должностных лиц и сокращаются сроки совершения операций", - добавили в пресс-службе управления.
Псковская таможня обращает внимание перевозчиков на сложившуюся ситуацию и рекомендует учитывать данную информацию при выборе маршрута следования.
 
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