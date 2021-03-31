https://ria.ru/20210331/dorogi-1603574163.html
На границе с Белоруссией скопились грузовики
На границе с Белоруссией скопились грузовики
Количество автотранспорта резко выросло на псковском пограничном пропуском пункте с Белоруссией "Невельский" из-за весенних ограничений на белорусских дорогах,... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T10:35
2021-03-31T10:35
2021-03-31T10:40
авто
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603573654_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_47745207a6a4903c526d900781df8407.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Количество автотранспорта резко выросло на псковском пограничном пропуском пункте с Белоруссией "Невельский" из-за весенних ограничений на белорусских дорогах, поэтому время ожидания прохождения границы увеличилось, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.Как рассказали РИА Новости очевидцы, время ожидания проверки большегрузов на псковском пункте увеличилось от 4 до 14 часов. Многие водители фур стали переживать из-за этого, так как значительно увеличилось время доставки грузов.В пресс-службе Северо-Западного таможенного управления пояснили, с 25 марта в Белоруссии ограничено движение грузовых транспортных средств по ряду автомобильных дорог. Из-за этого транспортные потоки большегрузов перераспределились, и теперь часть автомобилей, ранее въезжавших на территорию России через ППУ "Долосцы", следует через ППУ "Невельский".Псковская таможня обращает внимание перевозчиков на сложившуюся ситуацию и рекомендует учитывать данную информацию при выборе маршрута следования.
https://ria.ru/20210328/gruzovik-1603190998.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603573654_562:0:3293:2048_1920x0_80_0_0_b2dfa5f57c022ea6608e8e50fce90567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, белоруссия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости.
Количество автотранспорта резко выросло на псковском пограничном пропуском пункте с Белоруссией
"Невельский" из-за весенних ограничений на белорусских дорогах, поэтому время ожидания прохождения границы увеличилось, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
"Количество автомобилей, проходящих через ППУ "Невельский", возросло почти в два раза и на данный момент в среднем составляет около 200 грузовых автомобилей в сутки", - сообщил заместитель начальника отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Псковской таможни Николай Новолодский.
Как рассказали РИА Новости очевидцы, время ожидания проверки большегрузов на псковском пункте увеличилось от 4 до 14 часов. Многие водители фур стали переживать из-за этого, так как значительно увеличилось время доставки грузов.
В пресс-службе Северо-Западного таможенного управления пояснили, с 25 марта в Белоруссии ограничено движение грузовых транспортных средств по ряду автомобильных дорог. Из-за этого транспортные потоки большегрузов перераспределились, и теперь часть автомобилей, ранее въезжавших на территорию России через ППУ "Долосцы", следует через ППУ "Невельский".
"Для сокращения очередей таможня принимает необходимые меры: увеличена численность должностных лиц и сокращаются сроки совершения операций", - добавили в пресс-службе управления.
Псковская таможня обращает внимание перевозчиков на сложившуюся ситуацию и рекомендует учитывать данную информацию при выборе маршрута следования.