https://ria.ru/20210331/dorogi-1603574163.html

На границе с Белоруссией скопились грузовики

На границе с Белоруссией скопились грузовики

Количество автотранспорта резко выросло на псковском пограничном пропуском пункте с Белоруссией "Невельский" из-за весенних ограничений на белорусских дорогах,... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T10:35

2021-03-31T10:35

2021-03-31T10:40

авто

белоруссия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Количество автотранспорта резко выросло на псковском пограничном пропуском пункте с Белоруссией "Невельский" из-за весенних ограничений на белорусских дорогах, поэтому время ожидания прохождения границы увеличилось, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.Как рассказали РИА Новости очевидцы, время ожидания проверки большегрузов на псковском пункте увеличилось от 4 до 14 часов. Многие водители фур стали переживать из-за этого, так как значительно увеличилось время доставки грузов.В пресс-службе Северо-Западного таможенного управления пояснили, с 25 марта в Белоруссии ограничено движение грузовых транспортных средств по ряду автомобильных дорог. Из-за этого транспортные потоки большегрузов перераспределились, и теперь часть автомобилей, ранее въезжавших на территорию России через ППУ "Долосцы", следует через ППУ "Невельский".Псковская таможня обращает внимание перевозчиков на сложившуюся ситуацию и рекомендует учитывать данную информацию при выборе маршрута следования.

https://ria.ru/20210328/gruzovik-1603190998.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, белоруссия