https://ria.ru/20210331/donbass-1603717633.html

ДНР обвинила Киев в попытке разрушить формат переговоров по Донбассу

ДНР обвинила Киев в попытке разрушить формат переговоров по Донбассу

Киев пытается нивелировать формат минских переговоров и "выдавить" из него представителей Донецка и Луганска, заявила в среду полпред самопровозглашенной... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T23:44

2021-03-31T23:44

2021-03-31T23:44

наталья никонорова

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Киев пытается нивелировать формат минских переговоров и "выдавить" из него представителей Донецка и Луганска, заявила в среду полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.Ранее в ДНР заявили, что на заседании контактной группы в среду представители Киева заявили о намерении назначить советника по консультациям с представителями Донбасса. До 8 апреля украинской делегации предложено предоставить письменную информацию относительно своей инициативы.Она отметила, что все инициативы Киева и поведение представителей Киева на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе "направлены исключительно на усугубление существующей стагнации в работе контактной группы, которая подается под видом выполнения минских соглашений"."Надеемся, что господин Кравчук (глава делегации Киева в контактной группе - ред.) предоставит детали и подробности его идеи о введении должности советника по "консультациям" с нами. Причем нам хотелось бы верить, что мы будем ждать эти уточнения не так долго, как мы ждем ответные комментарии Украины по поводу нашего проекта "дорожной карты", - добавила Никонорова.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210331/donbass-1603715844.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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наталья никонорова, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире