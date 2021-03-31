ЛНР обвинила Киев в "имитации бурной деятельности" на переговорах
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Луганской народной республики в Луганске
ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Предложение Киева ввести должность советника по консультациям с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками является лишь "имитацией бурной деятельности" на переговорах по Донбассу, заявила в среду пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.
Ранее в ДНР заявили, что на заседании контактной группы в среду представители Киева заявили о намерении назначить советника по консультациям с представителями Донбасса. Пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский заявил, что назначение такого советника лишь усложнит переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. До 8 апреля украинской делегации предложено предоставить письменную информацию относительно своей инициативы.
"На прямые вопросы представителей ЛНР и ДНР: какие функции и полномочия будут у такой должности, восполнит ли она отсутствие возможности у действующих украинских представителей влиять на государственные органы Украины для обеспечения выполнения обязательств по минским соглашениям, а также какова вообще цель такого назначения, – господин Кравчук (глава делегации Киева в контактной группе Леонид Кравчук - ред.) вразумительно ответить не смог", - говорится в заявлении Ковшарь в Telegram-канале делегации ЛНР.
Она напомнила, что вести диалог с представителями республик Донбасса – это "обязательство в целом украинской делегации", которое закреплено в комплексе мер и должно быть реализовано Киевом в рамках работы контактной группы.
"Отсутствие ответов у господина Кравчука на поставленные конкретные вопросы наталкивает на мысль о том, что за этой "инициативой", как уже это было неоднократно, ничего реального нет. А цель ее – очередная имитация бурной деятельности, попытка увести работу от сущностных вопросов по урегулированию конфликта и дальнейшее расшатывание и без того малопродуктивного переговорного процесса", - заявила пресс-секретарь делегации республики.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.