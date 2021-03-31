https://ria.ru/20210331/donbass-1603715844.html

ЛНР обвинила Киев в "имитации бурной деятельности" на переговорах

ЛНР обвинила Киев в "имитации бурной деятельности" на переговорах

Предложение Киева ввести должность советника по консультациям с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками является лишь "имитацией бурной РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T23:02

2021-03-31T23:02

2021-03-31T23:02

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Предложение Киева ввести должность советника по консультациям с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками является лишь "имитацией бурной деятельности" на переговорах по Донбассу, заявила в среду пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.Ранее в ДНР заявили, что на заседании контактной группы в среду представители Киева заявили о намерении назначить советника по консультациям с представителями Донбасса. Пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский заявил, что назначение такого советника лишь усложнит переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. До 8 апреля украинской делегации предложено предоставить письменную информацию относительно своей инициативы.Она напомнила, что вести диалог с представителями республик Донбасса – это "обязательство в целом украинской делегации", которое закреплено в комплексе мер и должно быть реализовано Киевом в рамках работы контактной группы."Отсутствие ответов у господина Кравчука на поставленные конкретные вопросы наталкивает на мысль о том, что за этой "инициативой", как уже это было неоднократно, ничего реального нет. А цель ее – очередная имитация бурной деятельности, попытка увести работу от сущностных вопросов по урегулированию конфликта и дальнейшее расшатывание и без того малопродуктивного переговорного процесса", - заявила пресс-секретарь делегации республики.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210331/nato-1603696462.html

https://ria.ru/20210331/donbass-1603692974.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире