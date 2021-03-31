Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210331/donbass-1603698877.html
Грызлов назвал позицию Украины по Донбассу циничной и безответственной
Грызлов назвал позицию Украины по Донбассу циничной и безответственной
Украина не выполняет свои обязательства по соблюдению перемирия в Донбассе, заняв циничную позицию, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T20:08
2021-03-31T21:26
донбасс
борис грызлов
оон
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156023/84/1560238433_0:24:2871:1639_1920x0_80_0_0_bbe338fd7a89ab1f55a2607f8803de1c.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Украина не выполняет свои обязательства по соблюдению перемирия в Донбассе, заняв циничную позицию, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.Он констатировал, что ситуация с безопасностью в регионе не улучшилась.По его словам, в контактной группе обратили внимание на заявления украинских властей, которые прозвучали после сообщений о гибели четырех военнослужащих при обстреле у поселка Шумы Донецкой области 26 марта."Киевские политики делают вид, что стараются сберечь жизни украинских солдат. Однако на очевидное убийство украинским снайпером 71-летнего жителя Донбасса — гражданина Украины какой-либо реакции не последовало. Такая позиция Киева является циничной и абсолютно безответственной", — подчеркнул Грызлов.Российский полпред отметил, что "руководство Вооруженных сил Украины не заявило публично, как должно было сделать уже восемь месяцев назад, об издании приказов о прекращении огня в полном соответствии со всеми согласованными 22 июля 2020 года мерами по усилению перемирия и с их перечислениями"."Однако сегодня, предлагая заново принять заявление о режиме прекращения огня, Украина фактически расписалась в невыполнении принятых ранее мер по усилению режима перемирия. Предложения Донбасса по практическому урегулированию конфликта по-прежнему игнорируются. В Киеве должны понять, что ни в контактной группе, ни в "нормандском формате" ни у кого нет полномочий и компетенции переписывать Минские соглашения и без решения Совета Безопасности ООН лишать Донбасс собственного мандата по урегулированию конфликта", — заключил Грызлов.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждают в том числе в контактной группе, которая с сентября 2014 года приняла три документа с шагами по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210331/politika-1603477050.html
https://ria.ru/20210331/nato-1603696462.html
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156023/84/1560238433_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_63bcbb12e3e9ad7dc3c177a8c9c64e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донбасс, борис грызлов, оон, украина, в мире

Грызлов назвал позицию Украины по Донбассу циничной и безответственной

20:08 31.03.2021 (обновлено: 21:26 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела
Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Украина не выполняет свои обязательства по соблюдению перемирия в Донбассе, заняв циничную позицию, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
Он констатировал, что ситуация с безопасностью в регионе не улучшилась.

"За прошедшие две недели со стороны Украины снова зафиксированы обстрелы жилых домов и школьных зданий, есть новые случаи прицельного огня по гражданскому населению. Украинские военные продолжают размещать боевую технику в жилых кварталах. Боевые действия под прикрытием мирного населения, по сути, являются военными преступлениями, и украинская власть, командование Вооруженных сил Украины пытаются втянуть как можно больше своих солдат в совершение этих преступлений".

Борис Грызлов
Борис Грызлов
По его словам, в контактной группе обратили внимание на заявления украинских властей, которые прозвучали после сообщений о гибели четырех военнослужащих при обстреле у поселка Шумы Донецкой области 26 марта.
Местные жители на одной из улиц в поселке Веселое Донецкой области. - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 08:00
Россия выясняет, насколько Запад готов вновь поджечь Донбасс
"Киевские политики делают вид, что стараются сберечь жизни украинских солдат. Однако на очевидное убийство украинским снайпером 71-летнего жителя Донбасса — гражданина Украины какой-либо реакции не последовало. Такая позиция Киева является циничной и абсолютно безответственной", — подчеркнул Грызлов.
Российский полпред отметил, что "руководство Вооруженных сил Украины не заявило публично, как должно было сделать уже восемь месяцев назад, об издании приказов о прекращении огня в полном соответствии со всеми согласованными 22 июля 2020 года мерами по усилению перемирия и с их перечислениями".
"Однако сегодня, предлагая заново принять заявление о режиме прекращения огня, Украина фактически расписалась в невыполнении принятых ранее мер по усилению режима перемирия. Предложения Донбасса по практическому урегулированию конфликта по-прежнему игнорируются. В Киеве должны понять, что ни в контактной группе, ни в "нормандском формате" ни у кого нет полномочий и компетенции переписывать Минские соглашения и без решения Совета Безопасности ООН лишать Донбасс собственного мандата по урегулированию конфликта", — заключил Грызлов.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждают в том числе в контактной группе, которая с сентября 2014 года приняла три документа с шагами по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 19:48
В Раде объяснили, почему НАТО не станет воевать в Донбассе за Украину
 
ДонбассБорис ГрызловООНУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
01:12В России начинается весенний призыв на военную службу
01:05Познер сообщил, что находится под защитой полиции
Лента новостейМолния