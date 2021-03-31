https://ria.ru/20210331/donbass-1603698877.html

Грызлов назвал позицию Украины по Донбассу циничной и безответственной

Грызлов назвал позицию Украины по Донбассу циничной и безответственной

Украина не выполняет свои обязательства по соблюдению перемирия в Донбассе, заняв циничную позицию, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T20:08

2021-03-31T20:08

2021-03-31T21:26

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Украина не выполняет свои обязательства по соблюдению перемирия в Донбассе, заняв циничную позицию, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.Он констатировал, что ситуация с безопасностью в регионе не улучшилась.По его словам, в контактной группе обратили внимание на заявления украинских властей, которые прозвучали после сообщений о гибели четырех военнослужащих при обстреле у поселка Шумы Донецкой области 26 марта."Киевские политики делают вид, что стараются сберечь жизни украинских солдат. Однако на очевидное убийство украинским снайпером 71-летнего жителя Донбасса — гражданина Украины какой-либо реакции не последовало. Такая позиция Киева является циничной и абсолютно безответственной", — подчеркнул Грызлов.Российский полпред отметил, что "руководство Вооруженных сил Украины не заявило публично, как должно было сделать уже восемь месяцев назад, об издании приказов о прекращении огня в полном соответствии со всеми согласованными 22 июля 2020 года мерами по усилению перемирия и с их перечислениями"."Однако сегодня, предлагая заново принять заявление о режиме прекращения огня, Украина фактически расписалась в невыполнении принятых ранее мер по усилению режима перемирия. Предложения Донбасса по практическому урегулированию конфликта по-прежнему игнорируются. В Киеве должны понять, что ни в контактной группе, ни в "нормандском формате" ни у кого нет полномочий и компетенции переписывать Минские соглашения и без решения Совета Безопасности ООН лишать Донбасс собственного мандата по урегулированию конфликта", — заключил Грызлов.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждают в том числе в контактной группе, которая с сентября 2014 года приняла три документа с шагами по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210331/politika-1603477050.html

https://ria.ru/20210331/nato-1603696462.html

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донбасс, борис грызлов, оон, украина, в мире