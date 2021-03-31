Грызлов назвал позицию Украины по Донбассу циничной и безответственной
20:08 31.03.2021 (обновлено: 21:26 31.03.2021)
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Украина не выполняет свои обязательства по соблюдению перемирия в Донбассе, заняв циничную позицию, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
Он констатировал, что ситуация с безопасностью в регионе не улучшилась.
"За прошедшие две недели со стороны Украины снова зафиксированы обстрелы жилых домов и школьных зданий, есть новые случаи прицельного огня по гражданскому населению. Украинские военные продолжают размещать боевую технику в жилых кварталах. Боевые действия под прикрытием мирного населения, по сути, являются военными преступлениями, и украинская власть, командование Вооруженных сил Украины пытаются втянуть как можно больше своих солдат в совершение этих преступлений".
По его словам, в контактной группе обратили внимание на заявления украинских властей, которые прозвучали после сообщений о гибели четырех военнослужащих при обстреле у поселка Шумы Донецкой области 26 марта.
"Киевские политики делают вид, что стараются сберечь жизни украинских солдат. Однако на очевидное убийство украинским снайпером 71-летнего жителя Донбасса — гражданина Украины какой-либо реакции не последовало. Такая позиция Киева является циничной и абсолютно безответственной", — подчеркнул Грызлов.
Российский полпред отметил, что "руководство Вооруженных сил Украины не заявило публично, как должно было сделать уже восемь месяцев назад, об издании приказов о прекращении огня в полном соответствии со всеми согласованными 22 июля 2020 года мерами по усилению перемирия и с их перечислениями".
"Однако сегодня, предлагая заново принять заявление о режиме прекращения огня, Украина фактически расписалась в невыполнении принятых ранее мер по усилению режима перемирия. Предложения Донбасса по практическому урегулированию конфликта по-прежнему игнорируются. В Киеве должны понять, что ни в контактной группе, ни в "нормандском формате" ни у кого нет полномочий и компетенции переписывать Минские соглашения и без решения Совета Безопасности ООН лишать Донбасс собственного мандата по урегулированию конфликта", — заключил Грызлов.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждают в том числе в контактной группе, которая с сентября 2014 года приняла три документа с шагами по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.