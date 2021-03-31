В ДНР раскритиковали подход Киева к урегулированию в Донбассе
ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Предложение Киева переподтвердить приверженность мерам по обеспечению перемирия в Донбассе является бессмысленной инициативой, никто официально не выходил из подписанных ранее договоренностей, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
"Господин (глава делегации Киева в контактной группе Леонид - ред.) Кравчук сегодня решил побить все рекорды в пафосности, но бессмысленности инициатив. Так, он призвал участников к согласованию некой формулировки, которая должна якобы переподтвердить приверженность сторон мерам по усилению режима прекращения огня с определенной даты и установленного времени", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По ее словам, Киев использует подобные приемы вместо выполнения уже существующих договоренностей, что ДНР расценивает, как "признание украинской стороны в несоблюдении действующих мер".
Никонорова напомнила, что официально никто из сторон не заявлял о выходе из договоренностей о перемирии.
В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.