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В ДНР раскритиковали подход Киева к урегулированию в Донбассе
В ДНР раскритиковали подход Киева к урегулированию в Донбассе
Предложение Киева переподтвердить приверженность мерам по обеспечению перемирия в Донбассе является бессмысленной инициативой, никто официально не выходил из... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T19:17
2021-03-31T19:17
наталья никонорова
мид днр
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Предложение Киева переподтвердить приверженность мерам по обеспечению перемирия в Донбассе является бессмысленной инициативой, никто официально не выходил из подписанных ранее договоренностей, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.По ее словам, Киев использует подобные приемы вместо выполнения уже существующих договоренностей, что ДНР расценивает, как "признание украинской стороны в несоблюдении действующих мер".Никонорова напомнила, что официально никто из сторон не заявлял о выходе из договоренностей о перемирии.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20210331/politika-1603477050.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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наталья никонорова, мид днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР раскритиковали подход Киева к урегулированию в Донбассе

19:17 31.03.2021
 
© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Фото : МИД ДНР
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Предложение Киева переподтвердить приверженность мерам по обеспечению перемирия в Донбассе является бессмысленной инициативой, никто официально не выходил из подписанных ранее договоренностей, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Господин (глава делегации Киева в контактной группе Леонид - ред.) Кравчук сегодня решил побить все рекорды в пафосности, но бессмысленности инициатив. Так, он призвал участников к согласованию некой формулировки, которая должна якобы переподтвердить приверженность сторон мерам по усилению режима прекращения огня с определенной даты и установленного времени", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

По ее словам, Киев использует подобные приемы вместо выполнения уже существующих договоренностей, что ДНР расценивает, как "признание украинской стороны в несоблюдении действующих мер".
Никонорова напомнила, что официально никто из сторон не заявлял о выходе из договоренностей о перемирии.
Местные жители на одной из улиц в поселке Веселое Донецкой области. - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Наталья НиконороваМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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