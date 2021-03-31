https://ria.ru/20210331/donbass-1603692974.html

В ДНР раскритиковали подход Киева к урегулированию в Донбассе

В ДНР раскритиковали подход Киева к урегулированию в Донбассе

Предложение Киева переподтвердить приверженность мерам по обеспечению перемирия в Донбассе является бессмысленной инициативой, никто официально не выходил из... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T19:17

2021-03-31T19:17

2021-03-31T19:17

наталья никонорова

мид днр

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Предложение Киева переподтвердить приверженность мерам по обеспечению перемирия в Донбассе является бессмысленной инициативой, никто официально не выходил из подписанных ранее договоренностей, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.По ее словам, Киев использует подобные приемы вместо выполнения уже существующих договоренностей, что ДНР расценивает, как "признание украинской стороны в несоблюдении действующих мер".Никонорова напомнила, что официально никто из сторон не заявлял о выходе из договоренностей о перемирии.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20210331/politika-1603477050.html

https://ria.ru/20210330/poroshenko-1603488984.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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наталья никонорова, мид днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире