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Киев предложил вернуться к полному прекращению огня в Донбассе
Киев предложил вернуться к полному прекращению огня в Донбассе
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил вернуться к полному и всеобъемлющему прекращению огня в Донбассе с... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T18:46
2021-03-31T18:46
алексей арестович
донецкая народная республика
донбасс
леонид кравчук
владимир зеленский
в мире
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КИЕВ, 31 мар - РИА Новости. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил вернуться к полному и всеобъемлющему прекращению огня в Донбассе с начала четверга, сообщил советник делегации в ТКГ Алексей Арестович.Арестович отметил, что сейчас проходит заседание ТКГ на уровне глав делегаций.На вопрос, есть ли информация о новых обменах пленными, Арестович ответил, что может "сообщить что-то" по результатам заседания гуманитарной подгруппы.Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский направил на место инцидента главу генштаба, а сам заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). Арестович заявлял, что Киев не расценивает данные обстрелы в Донбассе как прекращение договоренностей о соблюдении перемирия, однако считает их грубым нарушением этих соглашений.В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210331/donbass-1603624296.html
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алексей арестович , донецкая народная республика, донбасс, леонид кравчук, владимир зеленский, в мире

Киев предложил вернуться к полному прекращению огня в Донбассе

18:46 31.03.2021
 
© РИА Новости / Олеся ПотаповаСело Желтое (на линии соприкосновения), ЛНР
Село Желтое (на линии соприкосновения), ЛНР - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Олеся Потапова
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КИЕВ, 31 мар - РИА Новости. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил вернуться к полному и всеобъемлющему прекращению огня в Донбассе с начала четверга, сообщил советник делегации в ТКГ Алексей Арестович.
Арестович отметил, что сейчас проходит заседание ТКГ на уровне глав делегаций.

"Леонид Макарович Кравчук начал заседание с предложения установить сегодня с нуля часов... вернуться к полному и всеобъемлющему прекращению огня. Сейчас рассматривается это предложение", - цитирует Арестовича сайт телеканала "Еспресо.TV".

На вопрос, есть ли информация о новых обменах пленными, Арестович ответил, что может "сообщить что-то" по результатам заседания гуманитарной подгруппы.
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Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский направил на место инцидента главу генштаба, а сам заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). Арестович заявлял, что Киев не расценивает данные обстрелы в Донбассе как прекращение договоренностей о соблюдении перемирия, однако считает их грубым нарушением этих соглашений.
В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Украинские "ястребы" призывают сделать Донбасс безлюдным
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Алексей АрестовичДонецкая Народная РеспубликаДонбассЛеонид КравчукВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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