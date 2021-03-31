https://ria.ru/20210331/donbass-1603687745.html

Киев предложил вернуться к полному прекращению огня в Донбассе

Киев предложил вернуться к полному прекращению огня в Донбассе

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил вернуться к полному и всеобъемлющему прекращению огня в Донбассе с... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T18:46

2021-03-31T18:46

2021-03-31T18:46

алексей арестович

донецкая народная республика

донбасс

леонид кравчук

владимир зеленский

в мире

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КИЕВ, 31 мар - РИА Новости. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил вернуться к полному и всеобъемлющему прекращению огня в Донбассе с начала четверга, сообщил советник делегации в ТКГ Алексей Арестович.Арестович отметил, что сейчас проходит заседание ТКГ на уровне глав делегаций.На вопрос, есть ли информация о новых обменах пленными, Арестович ответил, что может "сообщить что-то" по результатам заседания гуманитарной подгруппы.Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский направил на место инцидента главу генштаба, а сам заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). Арестович заявлял, что Киев не расценивает данные обстрелы в Донбассе как прекращение договоренностей о соблюдении перемирия, однако считает их грубым нарушением этих соглашений.В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210331/donbass-1603624296.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

донецкая народная республика

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алексей арестович , донецкая народная республика, донбасс, леонид кравчук, владимир зеленский, в мире