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В Доминикане упростили процедуры въезда и выезда из страны
В Доминикане упростили процедуры въезда и выезда из страны
Доминиканская Республика продлевает срок обслуживания двух форматов документов на въезд и выезд — бумажного и цифрового, сообщает министерство туризма... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T17:59
2021-03-31T17:59
2021-03-31T17:59
туризм
туризм
доминикана
отдых
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Доминиканская Республика продлевает срок обслуживания двух форматов документов на въезд и выезд — бумажного и цифрового, сообщает министерство туризма Доминиканской республики.Чтобы упростить миграционные процедуры в ноябре 2020 года была введена единая электронная форма анкеты на въезд и выезд, которая позволяет объединять информацию, содержащуюся в основных документах путешественника.С целью облегчить переход от бумажного носителя к цифровому до 30 апреля 2021 года власти будут обслуживать оба формата. А с 1 мая цифровая форма анкеты станет единственной и обязательной.По словам министра туризма Доминиканской Республики Давида Кольядо, с момента введения электронной анкеты в ноябре 2020 года удалось детально проанализировать платформу и усовершенствовать ее.
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РИА Новости
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туризм, доминикана, отдых
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Доминиканская Республика продлевает срок обслуживания двух форматов документов на въезд и выезд — бумажного и цифрового, сообщает министерство туризма Доминиканской республики.
Чтобы упростить миграционные процедуры в ноябре 2020 года была введена единая электронная форма анкеты на въезд и выезд, которая позволяет объединять информацию, содержащуюся в основных документах путешественника.
С целью облегчить переход от бумажного носителя к цифровому до 30 апреля 2021 года власти будут обслуживать оба формата.
А с 1 мая цифровая форма анкеты станет единственной и обязательной.
По словам министра туризма Доминиканской Республики Давида Кольядо, с момента введения электронной анкеты в ноябре 2020 года удалось детально проанализировать платформу и усовершенствовать ее.