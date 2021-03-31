https://ria.ru/20210331/dominikana-1603611876.html

В Доминикане упростили процедуры въезда и выезда из страны

В Доминикане упростили процедуры въезда и выезда из страны

Доминиканская Республика продлевает срок обслуживания двух форматов документов на въезд и выезд — бумажного и цифрового, сообщает министерство туризма... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T17:59

2021-03-31T17:59

2021-03-31T17:59

туризм

туризм

доминикана

отдых

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Доминиканская Республика продлевает срок обслуживания двух форматов документов на въезд и выезд — бумажного и цифрового, сообщает министерство туризма Доминиканской республики.Чтобы упростить миграционные процедуры в ноябре 2020 года была введена единая электронная форма анкеты на въезд и выезд, которая позволяет объединять информацию, содержащуюся в основных документах путешественника.С целью облегчить переход от бумажного носителя к цифровому до 30 апреля 2021 года власти будут обслуживать оба формата. А с 1 мая цифровая форма анкеты станет единственной и обязательной.По словам министра туризма Доминиканской Республики Давида Кольядо, с момента введения электронной анкеты в ноябре 2020 года удалось детально проанализировать платформу и усовершенствовать ее.

https://ria.ru/20210329/koreya-1602679438.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, доминикана, отдых