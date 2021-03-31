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Дегтярев поручил решить вопрос прав дольщиков в Хабаровске в этом году

Дегтярев поручил решить вопрос прав дольщиков в Хабаровске в этом году

Вопрос восстановления прав участников долевого строительства в Хабаровске должен быть решен в этом году, заявил врио губернатора Хабаровского края на заседании... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T10:30

2021-03-31T10:30

2021-03-31T10:30

хабаровский край

дмитрий демешин

жилье

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марат хуснуллин

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госдума рф

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хабаровск

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ХАБАРОВСК, 31 мар — РИА Новости. Вопрос восстановления прав участников долевого строительства в Хабаровске должен быть решен в этом году, заявил врио губернатора Хабаровского края на заседании специализированной рабочей группы.Дегтярёв призвал глав муниципалитетов включаться в работу по защите прав дольщиков, отметив, что чиновники должны контролировать застройщиков на своих территориях."Мы видим финансовые потоки застройщиков, пожалуйста, не надо никого обманывать. Вопрос восстановления прав участников долевого строительства должен быть решен в этом году", – сказал Дегтярев, выслушав претензии со стороны дольщиков к застройщикам.На совещания речь шла о принимаемых мерах, направленных на завершение строительства малоэтажных домов №6 и №7 по ул. Тихоокеанской застройщика ООО "Свой дом", домов, возводимых ООО "Город", ООО "ЖилСтройМонтаж", ООО "ТрансСтройМонтаж" и жилого комплекса в селе Тополево ООО "Гринвилль". Также на заседании рассмотрен ход достройки жилого дома по улице Панфиловцев, возводимый ООО "Застройщик-ДВ", многоэтажного жилого дома по улице Карла Маркса, жилых домов по улице Хорышева и жилого дома по улице Воронежской.Дольщики обратили внимание на то, что отсутствует регулярная обратная связь от учредителя ряда компаний Алексея Коломейца, а работы по возведению жилья ведутся крайне медленно, на некоторых объектах отсутствует охрана.Гендиректор ООО "Инженерно-консалтингового агентства "Стройэкспертиза" Егор Калинин рассказал о намерении достроить объект на улице Карла Маркса. Для этого придется убрать уже возведенные конструкции и построить объект заново по существующему проекту. "Инвестор для возведения жилого дома у нас есть, мы готовы в кратчайшие сроки. Там проблемы с земельными участками, на которых планируется застройка, но они решаемы. Мы готовы приступить к работам в течение двух месяцев", – сказал он.Ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, впервые находившийся с двухдневной рабочей поездкой в Хабаровском крае в конце марта, сказал, что властям края поставлена задача "решить все проблемы с обманутыми дольщиками до 2023 года". Было решено за год-два максимально развить объемы строительства. Также рассмотрен вопрос об увеличении федеральных площадок, которые готовы передавать в регион.Дегтярев привлек Генпрокуратуру РФ для решения проблемы обманутых дольщиков. Так, в начале марта состояние дел хабаровских недостроев и работу с застройщиками обсудили на совещании под председательством заместителя генпрокурора России Дмитрия Демешина. Глава региона четко обозначил, что решение проблемы обманутых дольщиков - один из приоритетов работы нового состава краевого правительства. За помощью в защите прав жителей региона Дегтярев обращался не только в следственный комитет и прокуратуру, но также и к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, озвучивал проблему на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в феврале.По словам врио губернатора края, когда он был депутатом Госдумы, то голосовал за принятие закона, защищающего интересы участников долевого строительства в случае банкротства застройщика. В регионе же есть стройки, начатые до вступления этого закона в силу. В 2020 году смогли восстановить права 214 граждан, ввели в эксплуатацию девять домов. На сегодняшний день проблемными считаются 35 объектов, общее число обманутых дольщиков - 1 127 человек.Как заявлял Дегтярев, правительство уже подобрало механизм решения по каждому объекту – с привлечением федеральных средств. Заключено соглашение с Фондом защиты прав обманутых дольщиков, "предусмотрены в бюджете края средства на софинансирование". Около 1,3 миллиарда рублей фонд направит в регион, в соглашение включены 11 домов (1 044 пострадавших гражданина).Пять домов и три автостоянки будут достроены силами подрядных организаций либо с привлечением инвесторов в этом году. Еще по трем стройкам планируется возобновить работы с помощью средств фонда защиты прав дольщиков. Это новостройки ООО "Диалог" на улице Салтыкова-Щедрина и в районе речного вокзала в Хабаровске (пострадали 902 человека). По семи домам люди получат денежную компенсацию. Уже получено решение наблюдательного совета Фонда о выплатах 31 дольщику по 4 домам застройщиков ООО "Лазурит" и ООО "Техмонтаж". Получение компенсаций станет прецедентом для Хабаровского края. Ранее такой инструмент для восстановления прав дольщиков не использовался, отметили в правительстве региона.В конце встречи Дегтярев дал поручение минстрою края и комитету госстройнадзора правительства региона подготовить документы по проблемным объектам и передать их в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20210329/khabarovsk-1603248554.html

https://ria.ru/20210312/proekt-1600898386.html

https://ria.ru/20210310/dolschiki-1600556814.html

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