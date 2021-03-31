Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20210331/dolschiki-1603573200.html
Дегтярев поручил решить вопрос прав дольщиков в Хабаровске в этом году
Дегтярев поручил решить вопрос прав дольщиков в Хабаровске в этом году
Вопрос восстановления прав участников долевого строительства в Хабаровске должен быть решен в этом году, заявил врио губернатора Хабаровского края на заседании... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T10:30
2021-03-31T10:30
хабаровский край
дмитрий демешин
жилье
михаил дегтярев
марат хуснуллин
михаил мишустин
госдума рф
генеральная прокуратура рф
хабаровск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597696555_0:279:3115:2031_1920x0_80_0_0_756b37b415be3375fca45887a1e49883.jpg
ХАБАРОВСК, 31 мар — РИА Новости. Вопрос восстановления прав участников долевого строительства в Хабаровске должен быть решен в этом году, заявил врио губернатора Хабаровского края на заседании специализированной рабочей группы.Дегтярёв призвал глав муниципалитетов включаться в работу по защите прав дольщиков, отметив, что чиновники должны контролировать застройщиков на своих территориях."Мы видим финансовые потоки застройщиков, пожалуйста, не надо никого обманывать. Вопрос восстановления прав участников долевого строительства должен быть решен в этом году", – сказал Дегтярев, выслушав претензии со стороны дольщиков к застройщикам.На совещания речь шла о принимаемых мерах, направленных на завершение строительства малоэтажных домов №6 и №7 по ул. Тихоокеанской застройщика ООО "Свой дом", домов, возводимых ООО "Город", ООО "ЖилСтройМонтаж", ООО "ТрансСтройМонтаж" и жилого комплекса в селе Тополево ООО "Гринвилль". Также на заседании рассмотрен ход достройки жилого дома по улице Панфиловцев, возводимый ООО "Застройщик-ДВ", многоэтажного жилого дома по улице Карла Маркса, жилых домов по улице Хорышева и жилого дома по улице Воронежской.Дольщики обратили внимание на то, что отсутствует регулярная обратная связь от учредителя ряда компаний Алексея Коломейца, а работы по возведению жилья ведутся крайне медленно, на некоторых объектах отсутствует охрана.Гендиректор ООО "Инженерно-консалтингового агентства "Стройэкспертиза" Егор Калинин рассказал о намерении достроить объект на улице Карла Маркса. Для этого придется убрать уже возведенные конструкции и построить объект заново по существующему проекту. "Инвестор для возведения жилого дома у нас есть, мы готовы в кратчайшие сроки. Там проблемы с земельными участками, на которых планируется застройка, но они решаемы. Мы готовы приступить к работам в течение двух месяцев", – сказал он.Ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, впервые находившийся с двухдневной рабочей поездкой в Хабаровском крае в конце марта, сказал, что властям края поставлена задача "решить все проблемы с обманутыми дольщиками до 2023 года". Было решено за год-два максимально развить объемы строительства. Также рассмотрен вопрос об увеличении федеральных площадок, которые готовы передавать в регион.Дегтярев привлек Генпрокуратуру РФ для решения проблемы обманутых дольщиков. Так, в начале марта состояние дел хабаровских недостроев и работу с застройщиками обсудили на совещании под председательством заместителя генпрокурора России Дмитрия Демешина. Глава региона четко обозначил, что решение проблемы обманутых дольщиков - один из приоритетов работы нового состава краевого правительства. За помощью в защите прав жителей региона Дегтярев обращался не только в следственный комитет и прокуратуру, но также и к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, озвучивал проблему на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в феврале.По словам врио губернатора края, когда он был депутатом Госдумы, то голосовал за принятие закона, защищающего интересы участников долевого строительства в случае банкротства застройщика. В регионе же есть стройки, начатые до вступления этого закона в силу. В 2020 году смогли восстановить права 214 граждан, ввели в эксплуатацию девять домов. На сегодняшний день проблемными считаются 35 объектов, общее число обманутых дольщиков - 1 127 человек.Как заявлял Дегтярев, правительство уже подобрало механизм решения по каждому объекту – с привлечением федеральных средств. Заключено соглашение с Фондом защиты прав обманутых дольщиков, "предусмотрены в бюджете края средства на софинансирование". Около 1,3 миллиарда рублей фонд направит в регион, в соглашение включены 11 домов (1 044 пострадавших гражданина).Пять домов и три автостоянки будут достроены силами подрядных организаций либо с привлечением инвесторов в этом году. Еще по трем стройкам планируется возобновить работы с помощью средств фонда защиты прав дольщиков. Это новостройки ООО "Диалог" на улице Салтыкова-Щедрина и в районе речного вокзала в Хабаровске (пострадали 902 человека). По семи домам люди получат денежную компенсацию. Уже получено решение наблюдательного совета Фонда о выплатах 31 дольщику по 4 домам застройщиков ООО "Лазурит" и ООО "Техмонтаж". Получение компенсаций станет прецедентом для Хабаровского края. Ранее такой инструмент для восстановления прав дольщиков не использовался, отметили в правительстве региона.В конце встречи Дегтярев дал поручение минстрою края и комитету госстройнадзора правительства региона подготовить документы по проблемным объектам и передать их в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20210329/khabarovsk-1603248554.html
https://ria.ru/20210312/proekt-1600898386.html
https://ria.ru/20210310/dolschiki-1600556814.html
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597696555_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_1f21e1f8872e29c68c697cc388d649f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий демешин, жилье, михаил дегтярев, марат хуснуллин, михаил мишустин, госдума рф, генеральная прокуратура рф, хабаровск, хабаровский край

Дегтярев поручил решить вопрос прав дольщиков в Хабаровске в этом году

10:30 31.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 31 мар — РИА Новости. Вопрос восстановления прав участников долевого строительства в Хабаровске должен быть решен в этом году, заявил врио губернатора Хабаровского края на заседании специализированной рабочей группы.
Дегтярёв призвал глав муниципалитетов включаться в работу по защите прав дольщиков, отметив, что чиновники должны контролировать застройщиков на своих территориях.
"Мы видим финансовые потоки застройщиков, пожалуйста, не надо никого обманывать. Вопрос восстановления прав участников долевого строительства должен быть решен в этом году", – сказал Дегтярев, выслушав претензии со стороны дольщиков к застройщикам.
На совещания речь шла о принимаемых мерах, направленных на завершение строительства малоэтажных домов №6 и №7 по ул. Тихоокеанской застройщика ООО "Свой дом", домов, возводимых ООО "Город", ООО "ЖилСтройМонтаж", ООО "ТрансСтройМонтаж" и жилого комплекса в селе Тополево ООО "Гринвилль". Также на заседании рассмотрен ход достройки жилого дома по улице Панфиловцев, возводимый ООО "Застройщик-ДВ", многоэтажного жилого дома по улице Карла Маркса, жилых домов по улице Хорышева и жилого дома по улице Воронежской.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 09:41Хабаровский край
В Хабаровске впервые после перерыва прошел народный совет
Дольщики обратили внимание на то, что отсутствует регулярная обратная связь от учредителя ряда компаний Алексея Коломейца, а работы по возведению жилья ведутся крайне медленно, на некоторых объектах отсутствует охрана.
Гендиректор ООО "Инженерно-консалтингового агентства "Стройэкспертиза" Егор Калинин рассказал о намерении достроить объект на улице Карла Маркса. Для этого придется убрать уже возведенные конструкции и построить объект заново по существующему проекту. "Инвестор для возведения жилого дома у нас есть, мы готовы в кратчайшие сроки. Там проблемы с земельными участками, на которых планируется застройка, но они решаемы. Мы готовы приступить к работам в течение двух месяцев", – сказал он.
Ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, впервые находившийся с двухдневной рабочей поездкой в Хабаровском крае в конце марта, сказал, что властям края поставлена задача "решить все проблемы с обманутыми дольщиками до 2023 года". Было решено за год-два максимально развить объемы строительства. Также рассмотрен вопрос об увеличении федеральных площадок, которые готовы передавать в регион.
Мост через реку Амур в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 11:27Хабаровский край
В Хабаровском крае более 200 проектов ТОС получат сто миллионов рублей
Дегтярев привлек Генпрокуратуру РФ для решения проблемы обманутых дольщиков. Так, в начале марта состояние дел хабаровских недостроев и работу с застройщиками обсудили на совещании под председательством заместителя генпрокурора России Дмитрия Демешина. Глава региона четко обозначил, что решение проблемы обманутых дольщиков - один из приоритетов работы нового состава краевого правительства. За помощью в защите прав жителей региона Дегтярев обращался не только в следственный комитет и прокуратуру, но также и к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, озвучивал проблему на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в феврале.
По словам врио губернатора края, когда он был депутатом Госдумы, то голосовал за принятие закона, защищающего интересы участников долевого строительства в случае банкротства застройщика. В регионе же есть стройки, начатые до вступления этого закона в силу. В 2020 году смогли восстановить права 214 граждан, ввели в эксплуатацию девять домов. На сегодняшний день проблемными считаются 35 объектов, общее число обманутых дольщиков - 1 127 человек.
Как заявлял Дегтярев, правительство уже подобрало механизм решения по каждому объекту – с привлечением федеральных средств. Заключено соглашение с Фондом защиты прав обманутых дольщиков, "предусмотрены в бюджете края средства на софинансирование". Около 1,3 миллиарда рублей фонд направит в регион, в соглашение включены 11 домов (1 044 пострадавших гражданина).
Вид на город Хабаровск - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 09:27Хабаровский край
В Хабаровском крае провели совещание по теме обманутых дольщиков
Пять домов и три автостоянки будут достроены силами подрядных организаций либо с привлечением инвесторов в этом году. Еще по трем стройкам планируется возобновить работы с помощью средств фонда защиты прав дольщиков. Это новостройки ООО "Диалог" на улице Салтыкова-Щедрина и в районе речного вокзала в Хабаровске (пострадали 902 человека). По семи домам люди получат денежную компенсацию. Уже получено решение наблюдательного совета Фонда о выплатах 31 дольщику по 4 домам застройщиков ООО "Лазурит" и ООО "Техмонтаж". Получение компенсаций станет прецедентом для Хабаровского края. Ранее такой инструмент для восстановления прав дольщиков не использовался, отметили в правительстве региона.
В конце встречи Дегтярев дал поручение минстрою края и комитету госстройнадзора правительства региона подготовить документы по проблемным объектам и передать их в правоохранительные органы.
 
Хабаровский крайДмитрий ДемешинЖильеМихаил ДегтяревМарат ХуснуллинМихаил МишустинГосдума РФГенеральная прокуратура РФХабаровскХабаровский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
01:12В России начинается весенний призыв на военную службу
01:05Познер сообщил, что находится под защитой полиции
Лента новостейМолния