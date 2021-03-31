https://ria.ru/20210331/dolgi-1603603898.html

Всемирный банк назвал страны с крупнейшей задолженностью перед Россией

Всемирный банк назвал страны с крупнейшей задолженностью перед Россией

Долги 36 развивающихся стран перед Россией к 21 января 2021 года составляли 23,8 миллиарда долларов, следует из данных Всемирного банка. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T12:41

2021-03-31T12:41

2021-03-31T15:54

россия

всемирный банк

венесуэла

белоруссия

бангладеш

экономика

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Долги 36 развивающихся стран перед Россией к 21 января 2021 года составляли 23,8 миллиарда долларов, следует из данных Всемирного банка.В расчетах учитывались обязательства самих государств и гарантированных ими компаний.Активнее всех российскими кредитами пользовалась Белоруссия — ее долги оцениваются в 8,1 миллиарда долларов. За ней следует Бангладеш — 2,4 миллиарда долларов. Третью строчку в списке занимает Венесуэла — 1,8 миллиарда. Также в нем фигурируют Индия (с обязательствами на сумму 1,6 миллиарда долларов), Йемен и Афганистан (1,15 миллиарда и 1,13 миллиарда соответственно).Долги Украины, расположившейся на десятом месте, оцениваются в 610 миллионов долларов.Также Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики в 2021 году до 2,9 процента. В следующем году этот показатель должен составить 3,2 процента.В январе организация ожидала, что ВВП России вырастет на 2,6 процента, а в 2022 — на три процента.

https://ria.ru/20210324/ssha-1602539732.html

россия

венесуэла

белоруссия

бангладеш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, всемирный банк, венесуэла, белоруссия, бангладеш, экономика