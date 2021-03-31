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Всемирный банк назвал страны с крупнейшей задолженностью перед Россией
Всемирный банк назвал страны с крупнейшей задолженностью перед Россией
Долги 36 развивающихся стран перед Россией к 21 января 2021 года составляли 23,8 миллиарда долларов, следует из данных Всемирного банка. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:41
2021-03-31T15:54
россия
всемирный банк
венесуэла
белоруссия
бангладеш
экономика
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Долги 36 развивающихся стран перед Россией к 21 января 2021 года составляли 23,8 миллиарда долларов, следует из данных Всемирного банка.В расчетах учитывались обязательства самих государств и гарантированных ими компаний.Активнее всех российскими кредитами пользовалась Белоруссия — ее долги оцениваются в 8,1 миллиарда долларов. За ней следует Бангладеш — 2,4 миллиарда долларов. Третью строчку в списке занимает Венесуэла — 1,8 миллиарда. Также в нем фигурируют Индия (с обязательствами на сумму 1,6 миллиарда долларов), Йемен и Афганистан (1,15 миллиарда и 1,13 миллиарда соответственно).Долги Украины, расположившейся на десятом месте, оцениваются в 610 миллионов долларов.Также Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики в 2021 году до 2,9 процента. В следующем году этот показатель должен составить 3,2 процента.В январе организация ожидала, что ВВП России вырастет на 2,6 процента, а в 2022 — на три процента.
https://ria.ru/20210324/ssha-1602539732.html
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венесуэла
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россия, всемирный банк, венесуэла, белоруссия, бангладеш, экономика

Всемирный банк назвал страны с крупнейшей задолженностью перед Россией

12:41 31.03.2021 (обновлено: 15:54 31.03.2021)
 
© Flickr / Shiny ThingsШтаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Flickr / Shiny Things
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Долги 36 развивающихся стран перед Россией к 21 января 2021 года составляли 23,8 миллиарда долларов, следует из данных Всемирного банка.
В расчетах учитывались обязательства самих государств и гарантированных ими компаний.
Активнее всех российскими кредитами пользовалась Белоруссия — ее долги оцениваются в 8,1 миллиарда долларов. За ней следует Бангладеш — 2,4 миллиарда долларов. Третью строчку в списке занимает Венесуэла — 1,8 миллиарда. Также в нем фигурируют Индия (с обязательствами на сумму 1,6 миллиарда долларов), Йемен и Афганистан (1,15 миллиарда и 1,13 миллиарда соответственно).
Долги Украины, расположившейся на десятом месте, оцениваются в 610 миллионов долларов.
Также Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики в 2021 году до 2,9 процента. В следующем году этот показатель должен составить 3,2 процента.
В январе организация ожидала, что ВВП России вырастет на 2,6 процента, а в 2022 — на три процента.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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РоссияВсемирный банкВенесуэлаБелоруссияБангладешЭкономика
 
 
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