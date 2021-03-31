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Россиян хотят обязать платить долги по ЖКХ за бывших владельцев квартиры
Россиян хотят обязать платить долги по ЖКХ за бывших владельцев квартиры
В России новых собственников квартир предложили обязать выплачивать долги за ЖКУ, накопленные предыдущими владельцами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:52
2021-03-31T11:52
2021-03-31T15:31
жкх
новости - недвижимость
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
общество
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В России новых собственников квартир предложили обязать выплачивать долги за ЖКУ, накопленные предыдущими владельцами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на инициативу ассоциации "ЖКХ и городская среда". Соответствующий документ направлен в Минстрой.Отмечается, что согласно Жилищному кодексу (часть 3 статьи 158) при продаже квартиры долги по взносам на капитальный ремонт переходят к новому собственнику, тогда как за управление, содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги остаются за предыдущим хозяином квартиры.В связи с этим ассоциация "ЖКХ и городская среда" предложила обязать новых собственников квартиры выплачивать все долги.В Минстрое согласны с необходимостью решить вопрос погашения долгов при продаже квартиры, сообщают "Известия". По данным ведомства, за третий квартал 2020-го общий объем задолженности потребителей за ЖКУ в России составил 1,35 триллиона рублей. Однако в министерстве отметили, что это чувствительный для людей вопрос. Ранее Мосжилинспекция предупредила о риске переплаты за услуги ЖКХ из-за несвоевременной подачи показаний счетчиков и заявления на перерасчет. В ведомстве отметили, что при непредоставлении показаний поставщики сначала выставляют счета по средним предыдущим показаниям, а затем по нормативам.
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жкх, новости - недвижимость, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
В России новых собственников квартир предложили обязать выплачивать долги за ЖКУ, накопленные предыдущими владельцами. Об этом сообщают "Известия"
со ссылкой на инициативу ассоциации "ЖКХ и городская среда". Соответствующий документ направлен в Минстрой
.
Отмечается, что согласно Жилищному кодексу (часть 3 статьи 158) при продаже квартиры долги по взносам на капитальный ремонт переходят к новому собственнику, тогда как за управление, содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги остаются за предыдущим хозяином квартиры.
"Граждане, приобретая жилье, как правило, не интересуются чужими долгами, а бывшие собственники зачастую пропадают, не выплатив долги", — рассказал член комитета ТПП России по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.
В связи с этим ассоциация "ЖКХ и городская среда" предложила обязать новых собственников квартиры выплачивать все долги.
В Минстрое согласны с необходимостью решить вопрос погашения долгов при продаже квартиры, сообщают "Известия". По данным ведомства, за третий квартал 2020-го общий объем задолженности потребителей за ЖКУ в России составил 1,35 триллиона рублей. Однако в министерстве отметили, что это чувствительный для людей вопрос.
Ранее Мосжилинспекция предупредила о риске переплаты за услуги ЖКХ из-за несвоевременной подачи показаний счетчиков и заявления на перерасчет. В ведомстве отметили, что при непредоставлении показаний поставщики сначала выставляют счета по средним предыдущим показаниям, а затем по нормативам.