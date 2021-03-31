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Всемирный банк назвал крупнейших должников России
Всемирный банк назвал крупнейших должников России
Задолженность 36 развивающихся стран перед Россией на 21 января 2021 года составляет 23,8 миллиарда долларов, говорится в статистике Всемирного банка. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T09:16
2021-03-31T09:16
2021-03-31T11:17
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Задолженность 36 развивающихся стран перед Россией на 21 января 2021 года составляет 23,8 миллиарда долларов, говорится в статистике Всемирного банка. Речь идет об обязательствах либо государств, либо гарантированных ими компаний.Больше всего Москве должен Минск — 8,1 миллиарда долларов. Далее идет Бангладеш — 2,4 миллиарда долларов. В список также попали Венесуэла (1,8 миллиарда), Индия (1,7 миллиарда), Вьетнам (1,6 миллиарда), Йемен и Афганистан.Всемирный банк в среду улучшил прогноз по росту российской экономики в 2021 году до 2,9 процента. В следующем году организация ожидает ускорения до 3,2 процента.В январе институт развития прогнозировал, что экономика страны вырастет в этом году на 2,6 процента, а в 2022 году — на три процента.
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москва, венесуэла, россия, всемирный банк, рбк (медиагруппа), судан, ирак, белоруссия, бангладеш, экономика